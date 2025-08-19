Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο
Ο Μεντβέντεφ, αναφέρει ότι η «αντιρωσική και φιλοπόλεμη Συμμαχία των Προθύμων» απέτυχε να επικρατήσει έναντι του Τραμπ, ενώ χαρακτήρισε κλόουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Επίθεση σε Ζελένσκι και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στον απόηχο των επαφών που είχε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την Ουκρανία.
Σε ανάρτησή του στο X, ο Μεντβέντεφ, ανέφερε ότι η «αντιρωσική και φιλοπόλεμη Συμμαχία των Προθύμων» απέτυχε να επικρατήσει έναντι του Τραμπ, πρόσθεσε ότι η Ευρώπη κολάκευε τον αμερικανό πρόεδρο, ενώ στοχοποίησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκαλώντας τον κλόουν.
Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ
Αναλυτικά, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναφέρει:
«Η αντιρωσική, φιλοπόλεμη «Συμμαχία των Προθύμων» δεν κατάφερε να επικρατήσει έναντι του Αμερικανού προέδρου στο δικό του «γήπεδο». Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον κολάκεψε. Το ερώτημα είναι ποιο τραγούδι θα τραγουδήσει ο κλόουν του Κιέβου για εγγυήσεις και εδάφη όταν ξαναφορέσει τη χακί στρατιωτική στολή του».
The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again.
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025
