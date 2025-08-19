Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο

Επίθεση σε Ζελένσκι και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στον απόηχο των επαφών που είχε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μεντβέντεφ, ανέφερε ότι η «αντιρωσική και φιλοπόλεμη Συμμαχία των Προθύμων» απέτυχε να επικρατήσει έναντι του Τραμπ, πρόσθεσε ότι η Ευρώπη κολάκευε τον αμερικανό πρόεδρο, ενώ στοχοποίησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκαλώντας τον κλόουν.

Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ

Αναλυτικά, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναφέρει:

«Η αντιρωσική, φιλοπόλεμη «Συμμαχία των Προθύμων» δεν κατάφερε να επικρατήσει έναντι του Αμερικανού προέδρου στο δικό του «γήπεδο». Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον κολάκεψε. Το ερώτημα είναι ποιο τραγούδι θα τραγουδήσει ο κλόουν του Κιέβου για εγγυήσεις και εδάφη όταν ξαναφορέσει τη χακί στρατιωτική στολή του».