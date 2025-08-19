ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου

Στη γυναικοκτονία της 47χρονης που σημειώθηκε στο Χαλάνδρι αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια τραγικά περιστατικά.

«Τη Δευτέρα το πρωί, άλλη μια γυναικοκτονία 47χρονης στο Χαλάνδρι. Ο φερόμενος δράστης, 28 ετών, την καταδίωξε και τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου μπροστά στα μάτια περαστικών. Το θύμα είχε απευθυνθεί στις αρχές τον Μάρτιο και κατήγγειλε ότι ο 28χρονος την παρακολουθούσε και την ενοχλούσε», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, μέσω δήλωσης της τομεάρχισσας Ισότητας και Δικαιωμάτων της κοινοβουλευτικής ομάδας του, Έλενας Ακρίτα.

«Καμία ανοχή, καμία μόνη της»

«Ακόμα ένα τραγικό περιστατικό γυναικοκτονίας στην Ελλάδα, που επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας των γυναικών. Αυτό περιλαμβάνει: Ενίσχυση πρόληψης και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση σημάτων δυσφορίας, όπως καταγγελίες για στοχοποίηση ή παρακολούθηση. Ανάπτυξη συστημάτων πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης για θύματα ενδοοικογενειακής βίας — καθώς και εκπαίδευση αστυνομικών και κοινωνικών λειτουργών. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στην αντιμετώπιση έμφυλης βίας. Νομική αναγνώριση του όρου ‘γυναικοκτονία’ κάτι που, παρά τα επανειλημμένα κοινοβουλευτικά διαβήματα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αρνείται πεισματικά ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης», συμπληρώνει.

Καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τονίζει πως «καμία ανοχή. Kαμία μόνη της».

Άγρια δολοφονία 47χρονης γυναίκας στη μέση του δρόμου

Ο 28χρονος που σκότωσε με 15 μαχαιριές τη 47χρονη γυναίκα έξω από την πολυκατοικία που διέμενε, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να του απαγγελθούν βαρύτατες κατηγορίες.

Ο νεαρός άνδρας, έχει ομολογήσει την πράξη του, προσπαθώντας να πείσει ότι για το φονικό έφταιγε το θύμα. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του. Συγκεκριμένα, φέρεται να υποστήριξε ότι η 47χρονη γυναίκα τον κακολογούσε και τον κατηγορούσε παντού, με αποτέλεσμα άτομα από το φιλικό περιβάλλον του να τον διαγράψουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σταματήσουν να του μιλάνε.

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο. Ο 28χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ότι πρώτους μήνες της γνωριμίας τους είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο φορές. Κάτι τέτοιο πάντως δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Η 47χρονη, τον περασμένο Μάρτιο είχε πάει στην Αστυνομία και είχε παραπονεθεί για τον 28χρονο ότι την ενοχλεί. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε. Όπως επισημαίνεται δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.