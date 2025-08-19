Ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να του απαγγελθούν βαρύτατες κατηγορίες, αναμένεται να οδηγηθεί αργότερα σήμερα Τρίτη, ο 28χρονος που λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας δολοφόνησε τη 47χρονη γυναίκα έξω από την πολυκατοικία που διέμενε στην οδό Στρατηγού Ρουμπέση στο Χαλάνδρι.

Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος τις πρώτες ώρες εμφανίζονταν να λέει ακατάληπτα πράγματα στους αστυνομικούς που χειρίζονται προανακριτικά την υπόθεση, έχει ομολογήσει την πράξη του, προσπαθώντας να πείσει ότι για το φονικό έφταιγε το θύμα. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του. Συγκεκριμένα, φέρεται να υποστήριξε ότι η 47χρονη γυναίκα τον κακολογούσε και τον κατηγορούσε παντού, με αποτέλεσμα άτομα από το φιλικό περιβάλλον του να τον διαγράψουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σταματήσουν να του μιλάνε.

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο. Ο 28χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ότι πρώτους μήνες της γνωριμίας τους είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο φορές. Κάτι τέτοιο πάντως δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Χαλάνδρι: Τι είπε στους αστυνομικούς ο 28χρονος

Ειδικότερα, ο νεαρός άνδρας που σκότωσε την 47χρονη με 15 μαχαιριές, ισχυρίστηκε ότι την περίμενε στην είσοδο της πολυκατοικίας της «για να λύσουν τις διαφορές τους», όμως «θόλωσε όταν εκείνη έβαλε τις φωνές».

Ο δράστης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Όταν ήρθε, της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι».

Ακόμα, ο ίδιος πρόσθεσε σύμφωνα με την ΕΡΤ: «Ήμουν θυμωμένος μαζί της, γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου. Επίσης, με είχε εξοργίσει το γεγονός ότι με είχε καταγγείλει στην Αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό».

Η καταγγελία της 47χρονης

Η 47χρονη, τον περασμένο Μάρτιο είχε πάει στην Αστυνομία και είχε παραπονεθεί για τον 28χρονο ότι την ενοχλεί. Συγκεκριμένα φέρεται να είχε καταγγείλει τότε ότι την ενοχλούσε στο συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο και ότι δεν ήθελε να τον βλέπει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε. Όπως επισημαίνεται δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η αστυνομία θα εξετάσει αν πράγματι ο 28χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ θα διερευνηθεί περαιτέρω ποια ήταν η σχέση που είχε με την άτυχη γυναίκα.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι, πριν από το φονικό στο Χαλάνδρι, είδαν τον δράστη και το θύμα να μιλούν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε το μαχαίρι του εγκλήματος, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά δύο μαχαίρια.