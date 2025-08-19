Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στην Ευελπίδων ο δράστης για να του απαγγελθούν κατηγορίες

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο δράστης της γυναικοκτονίας που σημειώθηκε χθες στο Χαλάνδρι.

Ο 28χρονος που σκότωσε με 15 μαχαιριές τη 47χρονη γυναίκα έξω από την πολυκατοικία που διέμενε, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να του απαγγελθούν βαρύτατες κατηγορίες.

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Με κακολογούσε»

Ο νεαρός άνδρας, έχει ομολογήσει την πράξη του, προσπαθώντας να πείσει ότι για το φονικό έφταιγε το θύμα. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του. Συγκεκριμένα, φέρεται να υποστήριξε ότι η 47χρονη γυναίκα τον κακολογούσε και τον κατηγορούσε παντού, με αποτέλεσμα άτομα από το φιλικό περιβάλλον του να τον διαγράψουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σταματήσουν να του μιλάνε.

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο. Ο 28χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ότι πρώτους μήνες της γνωριμίας τους είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο φορές. Κάτι τέτοιο πάντως δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Η 47χρονη, τον περασμένο Μάρτιο είχε πάει στην Αστυνομία και είχε παραπονεθεί για τον 28χρονο ότι την ενοχλεί. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε. Όπως επισημαίνεται δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η αστυνομία θα εξετάσει αν πράγματι ο 28χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ θα διερευνηθεί περαιτέρω ποια ήταν η σχέση που είχε με την άτυχη γυναίκα.