# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στην Ευελπίδων ο δράστης για να του απαγγελθούν κατηγορίες
Ελλάδα 19 Αυγούστου 2025 | 11:42

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στην Ευελπίδων ο δράστης για να του απαγγελθούν κατηγορίες

Ο 28χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι οδηγήθηκε στην Ευελπίδων - Στην κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε ότι η 47χρονη γυναίκα τον κακολογούσε

Spotlight

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο δράστης της γυναικοκτονίας που σημειώθηκε χθες στο Χαλάνδρι.

Ο 28χρονος που σκότωσε με 15 μαχαιριές τη 47χρονη γυναίκα έξω από την πολυκατοικία που διέμενε, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να του απαγγελθούν βαρύτατες κατηγορίες.

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Με κακολογούσε»

Ο νεαρός άνδρας, έχει ομολογήσει την πράξη του, προσπαθώντας να πείσει ότι για το φονικό έφταιγε το θύμα.  «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του. Συγκεκριμένα, φέρεται να υποστήριξε ότι η 47χρονη γυναίκα τον κακολογούσε και τον κατηγορούσε παντού, με αποτέλεσμα άτομα από το φιλικό περιβάλλον του να τον διαγράψουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σταματήσουν να του μιλάνε.

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο. Ο 28χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ότι πρώτους μήνες της γνωριμίας τους είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο φορές. Κάτι τέτοιο πάντως δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Η 47χρονη,  τον περασμένο Μάρτιο είχε πάει στην Αστυνομία και είχε παραπονεθεί για τον 28χρονο ότι την ενοχλεί.  Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε. Όπως επισημαίνεται δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η αστυνομία θα εξετάσει αν πράγματι ο 28χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ θα διερευνηθεί περαιτέρω ποια ήταν η σχέση που είχε με την άτυχη γυναίκα.

UBS: Χαμηλώνει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2025 η UBS

UBS: Χαμηλώνει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2025 η UBS

World
Ουκρανία: Τι θα περιλαμβάνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας ΕΕ – ΗΠΑ

Ουκρανία: Τι θα περιλαμβάνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας ΕΕ – ΗΠΑ

Ηράκλειο: Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη – Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
Στην Κρήτη 19.08.25

Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη - Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο αυτοκινητιστής άλλαξε πορεία οδηγώντας την σε χώρο στάθμευσης στο Ηράκλειο και εκεί προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και να την φιλήσει κάνοντας σαφείς τις προθέσεις του

Σύνταξη
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι
Γυναικοκτόνος 19.08.25

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι

Ο 28χρονος που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του

Σύνταξη
Ταξιτζής στην Κρήτη αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για να πάρει κούρσα τουριστών
Καταγγελία 19.08.25

Ταξιτζής στην Κρήτη αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για να πάρει κούρσα τουριστών

Όπως αναφέρει η μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, πήραν ένα ταξί από κεντρικό σημείο του Ηρακλείου και κάποια χιλιόμετρα παρακάτω ο ταξιτζής αποφάσισε να τους κατεβάσει από το ταξί, ώστε να πάρει στην κούρσα του τουρίστες που περίμεναν με τις βαλίτσες τους.

Σύνταξη
Άγιος Παντελεήμονας: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη μαφιόζικη εκτέλεση 47χρονου
Σκληρή συμμορία 19.08.25

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη μαφιόζικη εκτέλεση 47χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα

Ο άνδρας που είναι γνώριμος των Αρχών για σοβαρές υποθέσεις πυροβολήθηκε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου - Προανάκριση από την ΕΛ.ΑΣ. για την εκτέλεση και ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

Σύνταξη
Διάσπαρτες εστίες στο Αμύγδαλο Τυρνάβου
Ελλάδα 19.08.25

Διάσπαρτες εστίες στο Αμύγδαλο Τυρνάβου

Η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει καλύτερη εικόνα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα προκειμένου να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία: Χειριστής καταπλακώθηκε από μηχάνημα έργου σε βραδινή βάρδια
Αιτωλοακαρνανία 19.08.25

Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία: Χειριστής καταπλακώθηκε από μηχάνημα έργου σε βραδινή βάρδια

Τα ακριβή αίτια του εργατικού δυστυχήματος στην Αμφιλοχία διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο

Σύνταξη
Χαλάνδρι: Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 28χρονος δράστης της άγριας γυναικοκτονίας – Κυνικός στην κατάθεσή του
15 μαχαιριές 19.08.25

«Με κακολογούσε παντού»: Αμετανόητος ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι - Οδηγείται στον Εισαγγελέα

Ο 28χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι έχει ομολογήσει την πράξη του, προσπαθώντας να πείσει ότι για το φονικό έφταιγε το θύμα.

Σύνταξη
Έργα 5,5 δισ. ευρώ για τις επεκτάσεις του μετρό
Οι σχεδιασμοί 19.08.25

Έργα 5,5 δισ. ευρώ για τις επεκτάσεις του μετρό

Τι προβλέπουν τα σχέδια για τις νέες γραμμές σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη με στόχο την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού - Οι μελέτες και τα κενά χρηματοδότησης

Κώστας Ντελέζος
