Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ

Πολύ βαρύ ήταν το κλίμα στο ετήσιο μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη, που έχασε τη ζωή του σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Το τρισάγιο πραγματοποιήθηκε έξω από το σφραγισμένο πλέον λούνα παρκ, όπου έγινε το τραγικό δυστύχημα.

Στις 19 Αυγούστου του 2024, ο 19χρονος Γιάννης από τη Βέροια, που παραθέριζε στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής με την οικογένειά του, τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν το παιχνίδι του λούνα παρκ στο οποίο επέβαινε παρουσίασε βλάβη και έσπασε. Αυτό είχε αποτέλεσμα ο νεαρός να εκτοξευτεί από τη θέση του και να «καταλήξει».

Μετά τον χαμό του 19χρονου Γιάννη έγιναν πολλές αλλαγές στον τρόπο αδειοδότησης και ελέγχου των λούνα παρκ. Και όλα αυτά έγιναν χάρη στον αγώνα του πατέρα του 19χρονου.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, o πατέρας του Γιάννη, Γιώργος Καμπαϊλής, είπε:

«Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του παιδιού μου οι έλεγχοι που πλέον γίνονται έχουν σώσει άλλα παιδιά. Θα κάνω τα πάντα ώστε να μην έχουμε άλλα αδικοχαμένα παιδιά μέσα στη χαρά τους».