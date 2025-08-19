Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Η «Ketamine Queen» θα δηλώσει ένοχη για τη διακίνηση του ναρκωτικού

Μία νέα εξέλιξη γύρω από την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Μάθιου Πέρι, συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μια γυναίκα θα αναλάβει την ευθύνη για τη διακίνηση της κεταμίνης, του ναρκωτικού που οδήγησε στο θάνατο τον δημοφιλή ηθοποιό.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύφθηκε, η 42χρονη Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή ως «Ketamine Queen», αναμένεται να αποδεχθεί την ενοχή της για διακίνηση κεταμίνης, της ουσίας που οδήγησε στον θάνατο του ηθοποιού.

Η ανακοίνωση του υπ. Δικαιοσύνης

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μια γυναίκα γνωστή ως «βασίλισσα της κεταμίνης» συμφώνησε να δηλώσει ένοχη για την προμήθεια του ναρκωτικού που σκότωσε τον ηθοποιό της σειράς «Friends» Μάθιου Πέρι.

Η Τζάσβιν Σάνγκα, η δίκη της οποίας είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, θα δηλώσει ένοχη για πέντε ομοσπονδιακές κατηγορίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Ήταν μία από τους πέντε κατηγορούμενους στην υπόθεση. Ένας άλλος κατηγορούμενος, ο γιατρός Salvador Plasencia από την Καλιφόρνια, ομολόγησε την ενοχή του για τέσσερις κατηγορίες παράνομης διανομής κεταμίνης τον Ιούλιο.

Βαριές κατηγορίες

Η Σάνγκα αντιμετωπίζει βαρύτατες ποινές για καθεμία από τις εννέα κατηγορίες που τη βαραίνουν. Ωστόσο, με την ομολογία της, οι εισαγγελείς αναμένεται να αποσύρουν ορισμένα από τα βασικά αδικήματα στη δίκη που ακολουθεί.

Η υπόθεση παίρνει διαστάσεις, καθώς πριν λίγες ημέρες ο δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια –ο γιατρός που αποτέλεσε βασικό στόχο της έρευνας- παραδέχθηκε και εκείνος την ενοχή του για χορήγηση κεταμίνης, γνωρίζοντας τα προβλήματα εθισμού του Πέρι.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, η Σάνγκα –με διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου– προμήθευε τον ηθοποιό με θανατηφόρες ποσότητες μέσω του προσωπικού του βοηθού. Πλέον, αποτελεί το πέμπτο πρόσωπο που παραδέχεται εμπλοκή στην πολύκροτη υπόθεση.