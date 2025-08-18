Η Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να μένει στις εντυπώσεις…

Το αποτέλεσμα της πρεμιέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Πρέμιερ Λιγκ, δεν ήταν αυτό που θα ήθελε ο προπονητής της ομάδας, Ρούμπεν Αμορίμ και οι οπαδοί του συλλόγου.

Η ήττα στο Ολντ Τράφορντ από την Άρσεναλ, φανερώνει τον σκληροτράχηλο δρόμο που πρέπει να διαβεί η Γιουνάιτεντ, μέχρι να επιστρέψει στα επιθυμητά επίπεδα κι αυτό είναι κάτι που το κατάλαβαν όλοι μετά το τέλος του αγώνα με τους «κανονιέρηδες».

Το αντιλήφθηκε πρώτος απ’ όλους ο Αμορίμ, που ναι μεν είδε την ομάδα του να έχει μια καλή εικόνα απέναντι στους Λονδρέζους, αλλά απ’ την άλλη δεν μπορεί να αρκεστεί σε αυτή την βελτίωση.

Αλίμονο άλλωστε αν η ομάδα του Πορτογάλου παρουσίαζε τα ίδια χάλια με πέρυσι. Η ουσία όμως είναι ότι η Γιουνάιτεντ έχασε ένα ντέρμπι στην έδρα της κι αυτό είναι πρόβλημα.

Η Άρσεναλ χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή της, αλλά με μεγάλο «όπλο» την ευχέρεια να σκοράρει από στατικές φάσεις πέτυχε τον στόχο της κι αυτό που μετράει πάνω απ’ όλα είναι οι βαθμοί.

Το τρίποντο λοιπόν πήγε στην Άρσεναλ και κανείς στην Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να αισθάνεται ικανοποιημένος, επειδή υπήρξε μια βελτίωση σε σύγκριση με την περσινή εικόνα.

Αν αυτό ήταν το ζητούμενο του καλοκαιριού κι εν συνεχεία βλέπουμε, τότε ο Αμορίμ μπορεί να αισθάνεται άνετα; Δεν γίνεται όμως για μια ομάδα όπως η Γιουνάιτεντ να είναι αυτός ο στόχος.

Ασφαλώς και δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ήρθε η καταστροφή στο «θέατρο των ονείρων», μετά από μια ήττα στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και μάλιστα από μια ομάδα που είναι πιο έτοιμη, αλλά είναι προφανές πως χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμα για να χαμογελάσουν οι οπαδοί της ομάδας του Μάντσεστερ.

Κι εδώ θα πρέπει να σταθεί κάποιος στην ανάγκη απόκτησης ενός μεγάλου τερματοφύλακα, ώστε να αντιμετωπιστεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει ο Αμορίμ.

Είναι ξεκάθαρο πως αν η Γιουνάιτεντ δεν πάρει καλό γκολκίπερ θα το «πληρώσει» και μάλιστα ακριβά στην διάρκεια της σεζόν και ο Αμορίμ πρέπει να πιέσει την διοίκηση του συλλόγου για την ενίσχυση της ομάδας του μ’ έναν καλό γκολκίπερ.

Είπαμε, η εικόνα της Γιουνάιτεντ ήταν βελτιωμένη αλλά κανείς οπαδός του συλλόγου (ούτε βέβαια ο προπονητής) πρέπει ν’ αρκεστεί σε αυτό. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να «σηκώσει κεφάλι» η ομάδα του Μάντσεστερ κι εδώ θα πρέπει να σταθεί κάποιος και στον ψυχολογικό τομέα.

Μια ομάδα φτιάχνει ψυχολογία μέσα από τις συνεχόμενες νίκες και οι παίκτες της Γιουνάιτεντ πρέπει να βρουν τα αποτελέσματα που θα δώσουν και την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση.

Αν η Γιουνάιτεντ είχε νικήσει στο ντέρμπι με την Άρσεναλ, τότε θα μιλούσαν για ένα καλό ξεκίνημα, για ένα θετικό μήνυμα και όλα εκείνα που βοηθούν την ψυχολογία του συνόλου.

Τώρα όμως, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για βελτιωμένη εικόνα γιατί πολύ απλά «το πέρυσι» δεν μπορεί να είναι μέτρο σύγκρισης για την Γιουνάιτεντ.