«Κόπηκε» ο Καραγιαννίδης από την Εθνική – Συνεχίζει με 16 παίκτες την προετοιμασία της για το Eurobasket

Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει με 16 παίκτες την προετοιμασία της για το Eurobasket, καθώς ο Αντώνης Καραγιαννίδης πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση με τη γαλανόλευκη στη φετινή προσπάθεια.

Ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε μαζί με τους συνεργάτες του να «κόψει» το Έλληνα ψηλό που αγωνίζεται στον Προμηθέα, αλλά από φέτος ανήκει στον Ολυμπιακό, λίγες μέρες πριν την έναρξη του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις.

Πλέον, η Ελλάδα συνεχίζει με 16 παίκτες, εκ των οποίων αναμένεται να «κοπούν» άλλοι 4 για να βγει η τελική δωδεκάδα που θα πάει στο Eurobasket.

Οι αθλητές από τους οποίους θα προκύψει η τελική 12άδα είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το AEGEAN Ακρόπολις θα διεξαχθεί στις 20-22 Αυγούστου με αντιπάλους τις Λετονία και Ιταλία και εν συνεχεία το φιλικό με τη Γαλλία στις 24/8. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στο ΟΑΚΑ με ώρα έναρξης 20.00. Η Ομοσπονδία έκανε την σχετική ενημέρωση, δύο ημέρες πριν το τζάμπολ του τουρνουά Ακρόπολις στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ για την Εθνική:

«Η προετοιμασία της Εθνικής ανδρών για το Ευρωμπάσκετ 2025 μπαίνει στην τελική ευθεία, με το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας να έχει τρία πολύ δυνατά παιχνίδια προετοιμασίας.

Αρχικά το τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις στις 20-22 Αυγούστου με αντιπάλους τις Λετονία και Ιταλία και εν συνεχεία το φιλικό με τη Γαλλία στις 24/8. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στο ΟΑΚΑ με ώρα έναρξης 20.00.

Η σημερινή προπόνηση ήταν η τελευταία στη φετινή προσπάθεια για τον Αντώνη Καραγιαννίδη.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί με 16 παίκτες από τους οποίους και θα προκύψει η τελική 12αδα για το Ευρωμπάσκετ και αυτοί είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Τα εισιτήρια του τουρνουά Aegean Ακρόπολις

*Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις θα διεξαχθεί 20-22 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (8/8) στις 17.00 μέσω της ticketmaster με ένα «κλικ» ΕΔΩ.

*Οι φίλαθλοι που θα πάρουν εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία και την Λετονία, θα έχουν ελεύθερη είσοδο στον αγώνα Λετονία – Ιταλία. Η γενική είσοδος για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τον συγκεκριμένο αγώνα θα είναι 10 ευρώ.

Για πληροφορίες σχετικά με τις σουίτες μπορείτε να απευθυνθείτε στο eok-tickets@basket.gr.

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις

20/8 20.00 Ελλάδα – Λετονία

21/8 20.00 Λετονία – Ιταλία

22/8 20.00 Ελλάδα – Ιταλία»