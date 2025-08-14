Στο πλευρό της Εθνικής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο «PAOK Sports Arena» για να στηρίξει την Εθνική ομάδα στο φιλικό απέναντι στο Μαυροβούνιο.
- Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα
- «Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν
- Σε ναυάγιο οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις για τη ρύπανση από πλαστικά
- Παράδοση φρέσκων τροφίμων την ίδια μέρα, λανσάρει η Amazon
Μπορεί να μην αγωνίζεται, όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο «PAOK Sports Arena» για να στηρίξει για άλλη μια φορά την Εθνική ομάδα, στο φιλικό με το Μαυροβούνιο.
Ο αστέρας των Μπακς κάθεται στον πάγκο, δίπλα στους συμπαίκτες του και παρακολουθεί το παιχνίδι.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις