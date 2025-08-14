Στο πλευρό της Εθνικής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)

Μπορεί να μην αγωνίζεται, όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο «PAOK Sports Arena» για να στηρίξει για άλλη μια φορά την Εθνική ομάδα, στο φιλικό με το Μαυροβούνιο.

Ο αστέρας των Μπακς κάθεται στον πάγκο, δίπλα στους συμπαίκτες του και παρακολουθεί το παιχνίδι.