Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη
On Field 15 Αυγούστου 2025 | 08:00

Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο Ακρόπολις και η παρουσία του σούπερ σταρ των Μπακς, θα δώσει την επιθετική ώθηση που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Εθνική

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Spotlight

Η Εθνική μας ομάδας νίκησε το Μαυροβούνιο στο φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Θεσσαλονίκη και πάντα μια νίκη είναι καλοδεχούμενη, ακόμα κι όταν μιλάμε για φιλικά παιχνίδια.

Η είδηση όμως ήρθε από τον ομοσπονδιακό προπονητή, Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αποκάλυψε στην συνέντευξη Τύπου πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στην διάθεσή του, στο τουρνουά Ακρόπολις.

Κι αυτή είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για την Εθνική μας ομάδα, ενόψει της συμμετοχής της στο Ευρωμπάσκετ καθώς όλοι περίμεναν με αγωνία τα νέα στο θέμα του σούπερ σταρ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Ο Σπανούλης λοιπόν τόνισε πως ο Αντετοκούνμπο θα είναι σε θέση ν’ αγωνιστεί σε λίγες μέρες με την εθνική μας ομάδα κι αυτή η εξέλιξη δίνει νέα δυναμική στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Είναι μια εξέλιξη που θα δώσει πολλά στην ομάδα μας, ειδικά στο επιθετικό σκέλος του παιχνιδιού και είναι ξεκάθαρο πως η παρουσία του Γιάννη στο παρκέ, θα δώσει μεγάλη ώθηση στην επίθεση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Καταλαβαίνει εύκολα κάποιος πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο σκοράρισμα καθώς με τον σταρ των Μπακς στο παιχνίδι, θ’ αλλάξουν πολλά στα επιθετικά plays της εθνικής μας ομάδας.

Και η αλήθεια είναι πως η Εθνική έχει μεγάλη ανάγκη το σκοράρισμα του Γιάννη αλλά δεν είναι μόνο οι πόντοι του Αντετοκούνμπο που αναμένεται να κάνουν την διαφορά.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως με τον Γιάννη αλλάζει όλη η φιλοσοφία στο επιθετικό παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας αλλά παράλληλα αλλάζει και η αμυντική τακτική των αντιπάλων του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος κι αυτό σημαίνει πως θα ανοίξουν «διάδρομοι» για να πάρουμε πιο εύκολα πόντους κι από άλλους παίκτες.

Ο Αντετοκούνμπο θ’ αλλάξει πολλά πράγματα στο παιχνίδι της Εθνικής ομάδας και το ζητούμενο για μας είναι να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηγετική παρουσία του Γιάννη στο παρκέ.

Οι αντίπαλοι μας θα προσαρμόσουν μεγάλο μέρος των πλάνων τους στην αντιμετώπιση του Έλληνα σούπερ σταρ κι εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απειλήσουμε το αντίπαλο καλάθι με πολλούς τρόπους.

Ο Σπανούλης γνωρίζει καλύτερα απ’ τον καθένα πόσο σημαντική είναι η είδηση της παρουσίας του Γιάννη στο Ακρόπολις και ο σούπερ σταρ του Μιλγουόκι είναι αυτός που θα διαμορφώσει πλέον νέα δεδομένα για την εθνική μας ομάδα και την παρουσία της στο Ευρωμπάσκετ.

Όλα μπαίνουν πλέον σε μια νέα διάσταση για την Εθνική μας και η παρουσία του Γιάννη δίνει καλή ψυχολογία σε όλη την ομάδα ενόψει της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Εισηγμένες: Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων για το α' Εξάμηνο [πίνακας]

Εισηγμένες: Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων για το α’ Εξάμηνο [πίνακας]

Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»

Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς τα τελευταία δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Μαρσέιγ για την μεταγραφή του Μαροκινού στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύνταξη
Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία
On Field 14.08.25

Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία

Ο διευθύνων σύμβουλος του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμιά σκέψη για διεξαγωγή αγώνων εκτός Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ταυτότητα λέει Champions League
On Field 14.08.25

Η ταυτότητα λέει Champions League

Ο Ολυμπιακός έδειξε κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, πως είναι στον σωστό δρόμο ενόψει της απαιτητικής League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»
On Field 14.08.25

Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»

Η ομάδα του Λονδίνου έδειξε κόντρα στην Παρί, παρά την απώλεια του Super Cup, ότι μπορεί να πετύχει πολλά στο αγγλικό πρωτάθλημα που ξεκινά αύριο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία
On Field 12.08.25

Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία

Ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία, συνεχίζει με την ίδια συνταγή και προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο

Βάιος Μπαλάφας
Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
On Field 11.08.25

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ ξέρει πως η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του «ακούει» στο όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι
On Field 11.08.25

Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι

Η συνοχή του Ολυμπιακού σε όλες τις γραμμές είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο Μέντι συνεχίζει το χτίσιμο, εστιάζοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»

Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς τα τελευταία δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Μαρσέιγ για την μεταγραφή του Μαροκινού στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»
Παναθηναϊκός 15.08.25

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και στάθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων των πράσινων.

Σύνταξη
Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση

Νιούκαστλ, Μπαρτσελόνα στο φίνις, αλλιώς μένει Γιουβέντους - Όλα τα σενάρια ανοιχτά, όσον αφορά στο μέλλον του Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ
Παράδοξο 15.08.25

Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ

Ειδικοί κάνουν λόγο για το παράδοξο δύο ορκισμένοι εχθροί που δε συμφωνούν σχεδόν σε τίποτα, να συνεργάζονται ξανά και ξανά σε ένα θέμα καθαρά ανθρώπινο ζήτημα τους αιχμαλώτους πολέμου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030
Video 15.08.25

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030

Θα είναι, όντως, αυτό το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο; Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου King Salman στη Σαουδική Αραβία, το οποίο θα ανοίξει το 2030 και θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 100 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ
Fizz 15.08.25

Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ

Μετά από περίπου δύο μήνες, οι Αρχές του Λος Άντζελες συνέλαβαν δύο 18χρονους που φέρεται να είχαν λεηλατήσει και διαρρήξει τη βίλα του Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια
Οικονομικές Ειδήσεις 15.08.25

Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια

Μεγαλύτερη η ζήτηση για μικρά ποσά, με υψηλό επιτόκιο, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, σε σύγκριση με φθηνότερη χρηματοδότηση, όπως στεγαστικά δάνεια, για επενδύσεις

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»
Οικονομία 15.08.25

Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου, με αφορμή τη 13ωρη εργασία και άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου Κεραμέως. «Οι μισθοί στην Ελλάδα δεν φτάνουν για να ζήσεις» γράφει το Focus.

Σύνταξη
Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»
Κρίσιμη συνάντηση 15.08.25

Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»

Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν σηματοδοτεί την επιστροφή στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, όπου οι μεγάλες χώρες έχουν τον τελευταίο λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Έρευνα: Τρέχει… η αγορά καλλυντικών
Έρευνα 15.08.25

Τρέχει... η αγορά καλλυντικών

Από τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία οι περισσότερες πωλήσεις - Σε ανοδική πορεία και οι αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων - Τι δείχνει έρευνα της ICAP CRI

Δήμητρα Σκούφου
Η ανασφάλεια «πνίγει» τα τουριστικά νησιά
Ελλάδα 15.08.25

Η ανασφάλεια «πνίγει» τα τουριστικά νησιά

Παρά την εκρηκτική άνοδο στις αφίξεις, οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις ούτε επαρκούν αριθμητικά, ούτε μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις

Ναταλία Διονυσιώτη
«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ
Κόσμος 15.08.25

«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ

Γερμανός δημοσιογράφος εξηγεί τους μηχανισμούς κρατικής λειτουργίας που έχουν ριζώσει στη Γερμανία, αλλά και την Ευρώπη επιτρέποντας στο Ισραήλ να συνεχίζει να εγκληματεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Χαρακτήρισε ανεπιθύμητη τη ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα
Υπουργείο Δικαιοσύνης 15.08.25

Ανεπιθύμητοι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα στη Ρωσία

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμητη στη Ρωσία, που σημαίνει ότι οι ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται με τέτοιες οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης.

Σύνταξη
Πούτιν – Τραμπ: Το Κρεμλίνο λέει ότι θα ήταν λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής
Πούτιν - Τραμπ 15.08.25

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί: Λάθος οποιαδήποτε πρόβλεψη για τη σύνοδο κορυφής

Δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής Πούτιν - Τραμπ, ξεκαθαρίζει το Κρεμλίνο, και προειδοποιεί εναντίον κάθε πρόβλεψης για το αποτέλεσμά της.

Σύνταξη
