Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη

Η Εθνική μας ομάδας νίκησε το Μαυροβούνιο στο φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Θεσσαλονίκη και πάντα μια νίκη είναι καλοδεχούμενη, ακόμα κι όταν μιλάμε για φιλικά παιχνίδια.

Η είδηση όμως ήρθε από τον ομοσπονδιακό προπονητή, Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αποκάλυψε στην συνέντευξη Τύπου πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στην διάθεσή του, στο τουρνουά Ακρόπολις.

Κι αυτή είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για την Εθνική μας ομάδα, ενόψει της συμμετοχής της στο Ευρωμπάσκετ καθώς όλοι περίμεναν με αγωνία τα νέα στο θέμα του σούπερ σταρ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Ο Σπανούλης λοιπόν τόνισε πως ο Αντετοκούνμπο θα είναι σε θέση ν’ αγωνιστεί σε λίγες μέρες με την εθνική μας ομάδα κι αυτή η εξέλιξη δίνει νέα δυναμική στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Είναι μια εξέλιξη που θα δώσει πολλά στην ομάδα μας, ειδικά στο επιθετικό σκέλος του παιχνιδιού και είναι ξεκάθαρο πως η παρουσία του Γιάννη στο παρκέ, θα δώσει μεγάλη ώθηση στην επίθεση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Καταλαβαίνει εύκολα κάποιος πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο σκοράρισμα καθώς με τον σταρ των Μπακς στο παιχνίδι, θ’ αλλάξουν πολλά στα επιθετικά plays της εθνικής μας ομάδας.

Και η αλήθεια είναι πως η Εθνική έχει μεγάλη ανάγκη το σκοράρισμα του Γιάννη αλλά δεν είναι μόνο οι πόντοι του Αντετοκούνμπο που αναμένεται να κάνουν την διαφορά.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως με τον Γιάννη αλλάζει όλη η φιλοσοφία στο επιθετικό παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας αλλά παράλληλα αλλάζει και η αμυντική τακτική των αντιπάλων του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος κι αυτό σημαίνει πως θα ανοίξουν «διάδρομοι» για να πάρουμε πιο εύκολα πόντους κι από άλλους παίκτες.

Ο Αντετοκούνμπο θ’ αλλάξει πολλά πράγματα στο παιχνίδι της Εθνικής ομάδας και το ζητούμενο για μας είναι να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηγετική παρουσία του Γιάννη στο παρκέ.

Οι αντίπαλοι μας θα προσαρμόσουν μεγάλο μέρος των πλάνων τους στην αντιμετώπιση του Έλληνα σούπερ σταρ κι εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απειλήσουμε το αντίπαλο καλάθι με πολλούς τρόπους.

Ο Σπανούλης γνωρίζει καλύτερα απ’ τον καθένα πόσο σημαντική είναι η είδηση της παρουσίας του Γιάννη στο Ακρόπολις και ο σούπερ σταρ του Μιλγουόκι είναι αυτός που θα διαμορφώσει πλέον νέα δεδομένα για την εθνική μας ομάδα και την παρουσία της στο Ευρωμπάσκετ.

Όλα μπαίνουν πλέον σε μια νέα διάσταση για την Εθνική μας και η παρουσία του Γιάννη δίνει καλή ψυχολογία σε όλη την ομάδα ενόψει της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.