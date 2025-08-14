Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Κρατάει Μήτογλου και τέταρτο δεκάλεπτο ο Σπανούλης (vid)

Κάνοντας ένα εκπληκτικό τέταρτο δεκάλεπτο, η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη με 69-61 στο «Παλατάκι», με τον Ντίνο Μήτογλου να είναι ο κορυφαίος του αγώνα με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ. Άξιοι συμπαραστάτες ήταν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ με 13 πόντους και Κώστας Αντετοκούνμπο με 11. Επόμενο ματς του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος είναι απέναντι στην Λετονία (20/8 20:00), για το τουρνουά «Ακρόπολις» στο ΟΑΚΑ.

Χωρίς ρυθμό και αστοχία με 2/21 τρίποντα στο ημίχρονο

Η Εθνική μπήκε νωθρά στην πρώτη περίοδο, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να είναι αρκετά άστοχη με 0/7 τρίποντα, τελειώνοντας το δεκάλεπτο με σκορ 15-19. Στην 2η περίοδο μπήκε δυναμικά με ένα εντυπωσιακό alley oop του Κώστα Αντετοκούνμπο, πιέζοντας περισσότερο από τους φιλοξενούμενους, αλλά η κακή αμυντική λειτουργία σε συνδυασμό με την αστοχία στα τρίποντα, έχοντας 2/21, έκλεισε το σκορ του ημιχρόνου στο 32-35.

Γύρισε το «διακόπτη» στο τέταρτο δεκάλεπτο και πήρε τη νίκη

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Ελλάδα δεν είχε καθαρό μυαλό και βρισκόταν στο κυνήγι του σκορ καθ’όλη τη διάρκεια, με την αστοχία να είναι σύμμαχος μας και να παίζει καθοριστικό ρόλο, με τα τρίποντα στο τέλος της περιόδου να είανι 3/28. Στην τελευταία περίοδο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σοβαρεύτηκε, έσφιξε την άμυνα της και κέρδισε το Μαυροβούνιο με 69-61.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-19, 32-35, 45-51, 69-61

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 13 (0/4 τρίποντα), Λαρεντζάκης 10 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σλούκας 1 (0/10 τρίποντα, 5 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4 (6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Παπανικολάου 3 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 5 (1/3 τρίποντα, 2 ασίστ, 1 μπλοκ), Χουγκάζ, Αντετοκούνμπο Κ. 11 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Αντετοκούνμπο Θ. 2 (5 ριμπάουντ), Μήτογλου 20 (7/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4 βολές. 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπαζίνας

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ράντοβιτς): Άλμαν 9 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 7 λάθη), Βούτσεβιτς 13 (4/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλάβκοβιτς 4, Χατζιμπέγκοβιτς 5 (1), Σιμόνοβιτς 11 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς 4 (4 ριμπάουντ), Νίκολιτς (3 ριμπάουντ), Ντρόμπνιακ 11 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κλάιτσιτς 4 (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ)