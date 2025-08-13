Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στην αποστολή της Εθνικής που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το φιλικό με το Μαυροβούνιο (14/8, 19:00), αλλά δεν θα παίξει.
Η Εθνική θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου το απόγευμα της Πέμπτης θα δώσει φιλικό προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket, απέναντι στο Μαυροβούνιο (14/8, 19:00), και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρίσκεται στη 14μελή αποστολή.
Ωστόσο, ο Greek Freak δεν θα αγωνιστεί στο φιλικό, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΟΚ.
Η αποστολή της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Νάσος Μπαζίνας.
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ για Εθνική με Αντετοκούνμπο
Η Εθνική Ανδρών αναχωρεί σήμερα για τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου αύριο (14/8) υπάρχει προγραμματισμένο ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο το Μαυροβούνιο (19.00) στην PAOK Sports Arena.
Στην αποστολή θα συμμετάσχουν 14 παίκτες, με τη σημερινή προπόνηση που έγινε στο ΟΑΚΑ να είναι η τελευταία για τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Λευτέρη Λιοτόπουλο, για τη φετινή προσπάθεια της Εθνικής.
Εκτός αποστολής για τη Θεσσαλονίκη θα μείνουν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα μετά την επιστροφή, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.
Οι 14 που θα ταξιδέψουν είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Νάσος Μπαζίνας.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στην αυριανή αναμέτρηση.
Διαπιστεύσεις για τα ΜΜΕ
Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ που έχουν διαπιστευθεί για τον αγώνα Ελλάδα – Μαυροβούνιο να παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους από την ΠΑΟΚ Sports Arena. Θα είναι διαθέσιμες δύο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.
*Mπορείτε να αποκτήσετε το εισιτήριό σας μέσω της ticketmaster με ένα “κλικ” ΕΔΩ.
Δείτε ΕΔΩ και την σχετική ανακοίνωση με πληροφορίες για τα εισιτήρια».
