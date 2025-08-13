Ο Πόρτις μίλησε για το μέλλον του Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι
Ο Μπόμπι Πόρτις, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό του Μιλγουόκι, αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τις φήμες περί αποχώρησής του.
Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μπόμπι Πόρτις, βρέθηκε στην εκπομπή «KBN» του ραδιοφώνου του ESPN στο Μιλγουόκι, και η αναφορά στον «Greek Freak» δεν μπορούσε να λείψει.
Με αφορμή τις τελευταίες φήμες σχετικά με το μέλλον του δύο φορές MVP και τα έντονα σενάρια περί αποχώρησής του, ο Πόρτις φάνηκε αισιόδοξος ότι ο Γιάννης θα παραμείνει στο Μιλγουόκι και την προσεχή σεζόν.
Η ατάκα του Πόρτις για τον Αντετοκούνμπο
Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής του 2021 διέψευσε όλα τα τελευταία δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν σε μία πρόταση για τον Αντετοκούνμπο, δηλώνοντας: «Ναι, μιλάω συνέχεια με τον Γιάννη. Είναι συμπαίκτης μου. Το αίμα του Γιάννη είναι πράσινο. Αυτό είναι που μπορώ να πω»
Υπενθυμίζεται πως Πόρτις και Αντετοκούνμπο ήταν βασικά στελέχη της ομάδας το 2021, όταν οι Μπακς κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο NBA για πρώτη φορα μετά από ολόκληρα 50 χρόνια, στους τελικούς με τους Φοίνιξ Σανς.
