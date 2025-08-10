«Ακόμη μία ομάδα στην κούρσα διεκδίκησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί πρόσωπο που απασχολεί την επικαιρότητα στο NBA και σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα ακόμη μία ομάδα τον διεκδικεί για το ρόστερ της.
Συνεχίζονται οι εξελίξεις στο NBA αναφορικά με την παραμονή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς αλλά και για τις ομάδες που διεκδικούν την προσθήκη του Έλληνα σούπερ σταρ στο ρόστερ τους.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Σερβία, πλέον στην κούρσα διεκδίκησης του «Greek Freak» μπήκαν και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.
Αναλυτικά, όσα αναφέρει η SportKlub για τον Αντετοκούνμπο:
«Αυτές τις μέρες, υπάρχουν όλο και πιο συχνές αναφορές για την διεκδίκηση του δύο φορές MVP από το Μιλγουόκι. Πολλοί σύλλογοι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται, αλλά κυρίως αυτή τη στιγμή οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έχουν μπει δυναμικά ανάμεσα στους συλλόγους που θέλουν να τον αποκτήσουν.»
Παράλληλα, ο Σέρβος δημοσιογράφος, Βλαντιμίρ Βέσιτς αναφέρει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι κοντά στην αποχώρηση του από το Μιλγουόκι.
