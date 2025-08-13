«Υπάρχει πιθανότητα ο Αντετοκούνμπο να χάσει το Eurobasket»

Η Ελλάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του Eurobasket 2025, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην έχει αγωνιστεί ακόμη σε κάποιο από τα φιλικά προετοιμασίας της γαλανόλευκης.

Μάλιστα, ρεπορτάζ από τη Σερβία κάνει λόγο για πιθανή απουσία του Greek Freak από το τουρνουά, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην αβεβαιότητα με την οποία μίλησε ο Βασίλης Σπανούλης, σχετικά με το αν θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα ματς.

Παράλληλα, το εν λόγω δημοσίευμα τονίζει πως «όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο αν θα τακτοποιηθεί η ασφάλιση του Αντετοκούνμπο μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες», προκειμένου να μπορέσει να αγωνιστεί.

Τι λένε στη Σερβία για ενδεχόμενη απουσία του Αντετοκούνμπο

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε σοβαρό πρόβλημα καθώς υπάρχει πραγματική πιθανότητα ο καλύτερος καλαθοσφαιριστής της, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, να χάσει το EuroBasket. Το τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Η ελληνική ομάδα θα δώσει τους αγώνες της στον τρίτο όμιλο στην Κύπρο, στο γήπεδο “Σπύρος Κυπριανού”, όμως η συμμετοχή του βασικού σταρ της ομάδας παραμένει αβέβαιη.

Ο προπονητής της ελληνικής ομάδας δεν ήταν σίγουρος αν ο Γιάννης θα μπορέσει να παίξει στον επόμενο φιλικό αγώνα και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο αν θα τακτοποιηθεί η ασφάλιση μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες»