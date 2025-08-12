Κ. Αντετοκούνμπο ενόψει Eurobasket: «Στόχος το μετάλλιο»

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο «BasketNews» παραχώρησε ο Κώστας Αντετοκούνμπο μιλώντας για τον καιρό του στον Παναθηναϊκό, αλλά και για την απόφασή του να πάει στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, ο Έλληνας σέντερ αναφέρθηκε στην παρουσία του στην Εθνική ομάδα, αλλά και στους στόχους που έχει η «γαλανόλευκη» στο επικείμενο Eurobasket.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Αντετοκούνμπο:

Για την επιστροφή του στο ΟΑΚΑ και για τον Παναθηναϊκό: «Θα έλεγα ότι η γεύση είναι γλυκόπικρη. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Αλλά τώρα είμαι κάπου αλλού και είμαι συγκεντρωμένος. Δεν υπάρχει πικρία μέσα μου… Είναι όλα δουλειά. Δεν μπορείς να κουβαλάς πικρία, δεν σε κάνει καλό άνθρωπο. Δεν το περίμενα να φύγω από τον Παναθηναϊκό».

Για τον Ολυμπιακό: «Πάντα θέλω να κερδίζω. Όπου κι αν πάω, αυτός είναι ο στόχος μου, να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερα. Την Ευρωλίγκα, το ελληνικό πρωτάθλημα και όσους περισσότερους τίτλους μπορούμε».

Για την παρουσία του στην Εθνική: «Ήρθα εδώ για να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ. Η περασμένη σεζόν με βοήθησε να καταλάβω πράγματα για μένα ως παίκτη. Μπορώ να βελτιωθώ πολύ επιθετικά. Αμυντικά, ο κόσμος ξέρει πώς μπορώ να βοηθήσω, αλλά θέλω να είμαι δυνατός και στις δύο πλευρές».

Για τους στόχους της Ελλάδας: «Ο στόχος είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους, ανιδιοτελείς παίκτες που θα βάλουν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους.

Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε την έκπληξη. Ο Γιάννης σίγουρα βοηθάει ως παίκτης αυτού του επιπέδου, αλλά ο στόχος δεν αλλάζει, είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει καμία από τις υπόλοιπες ομάδες.

Φυσικά, υπάρχουν πάντα καλές ομάδες όπως η Ιταλία, η Σερβία, η Γερμανία. Φέτος, νομίζω ότι θα υπάρχουν δύο ή τρεις ομάδες που θα μας εκπλήξουν. Για παράδειγμα, ίσως η Λετονία. Αυτές είναι καλές ομάδες, αλλά δεν είναι φαβορί. Και ελπίζω ότι θα κερδίσουμε»