Εθνική: Ολοταχώς για sold out το φιλικό με το Μαυροβούνιο

Η Εθνική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία ενόψει Eurobasket, και μετά τα φιλικά στην Κύπρο, θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο (14/8, 20:00). Στο πλευρό της «επίσημης αγαπημένης» θα βρίσκεται για άλλη μία φορά ο κόσμος της, ο οποίος «εξαφανίζει» τα εισιτήρια, καθώς η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι έχουν απομείνει λιγότερες από 1.500 θέσεις στο «PAOK Sports Arena».

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Η Εθνική Ανδρών είναι έτοιμη να δώσει το επόμενο μεγάλο της τεστ στο δρόμο για το Ευρωμπάσκετ 2025. Θα αναμετρηθεί με το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη και το γήπεδο αναμένεται να είναι γεμάτο, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια.