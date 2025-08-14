sports betsson
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

ps. post
scriptum

Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Σπανούλης: «Ο Γιάννης θα παίξει στο Ακρόπολις, ξεκινάει προπονήσεις το Σάββατο»
Μπάσκετ 14 Αυγούστου 2025 | 22:05

Σπανούλης: «Ο Γιάννης θα παίξει στο Ακρόπολις, ξεκινάει προπονήσεις το Σάββατο»

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά τη νίκη της Εθνικής στο φιλικό παιχνίδι με το Μαυροβούνιο (69-61).

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Spotlight

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στη συνέντευξη τύπου μετά τη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής απέναντι στο Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη, όπου επικράτησε με 69-61.

Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής εκτίμησε τη στήριξη του κόσμου που ήρθε στο «Παλατάκι» παραμονή Δεκαπενταύγουστου, ενώ για τον αγώνα δήλωσε ικανοποιημένος, ειδικά για την πνευματική δύναμη της ομάδας, παρά την αναποτελεσματικότητα στα σουτ.

Στο τέλος, ο Σπανούλης πρόσθεσε ότι θα έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Τουρνουά Ακρόπολις (20-22/8), με τον αστέρα των Μπακς να εντάσσεται το προσεχές Σάββατο στις προπονήσεις, ενώ οι Ζούγρης και Τολιόπουλος, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σπανούλη

«Να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε μια ημέρα πριν από τις 15 Αυγούστου να υποστηρίξει την Ελλάδα, είδα μικρά παιδιά στις εξέδρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο.

Ήμασταν αρκετά άστοχοι, όμως αυτό δεν λέει τίποτα. Μου άρεσε που αυτό το φιλικό παιχνίδι έδειξε την πνευματική μας δύναμη, ενώ δεν μπήκαν πολλά σουτ, εμείς μείναμε στο παιχνίδι, το παλέψαμε και κερδίσαμε. Πρώτοι φορά είχαμε ίδιο αριθμό ριμπάουντ με τον αντίπαλο, γιατί στο τουρνουά της Κύπρου ήμασταν πολύ αρνητικοί σε αυτό το στοιχείο. Μου αρέσει που οδηγούμε τους αντιπάλους μας σε πολλά λάθη. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος.

Στους παίκτες μου θα δείξω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που δημιουργούν πολλά σουτ, μια καλή επίθεση δεν είναι μόνο να μπει το καλάθι, αλλά δημιουργηθεί το spacing για το σουτ. Εγώ είμαι ένας προπονητής που πάντα θα υποστηρίζω τους παίκτες, είμαι σίγουρος ότι έχουμε παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα και θα είναι καλά όταν πρέπει.

Πολλές φορές θα πουν στον προπονητή ότι βγήκε αυτό που έκανε, κάποιες φορές θα του πουν ‘τι έκανες’. Έτσι δεν είναι; Ένα σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού ήταν όταν βάλαμε τον Ντίνο στο 5 και τον Κώστα στο 4. Θέλω να πάμε σε περισσότερες κατοχές, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος.

Ο Γιάννης θα είναι κανονικά στο Ακρόπολις, ξεκινάει κανονικά προπονήσεις το Σάββατο, ο Τολιόπουλος, ο Ζούγρης είναι καλύτερα».

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

World
Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)

Την πρόκριση στα playoffs του Europa League πανηγύρισαν η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ουτρέχτη, με την κυπριακή ομάδα να περνάει παρά την ήττα με 2-1 από την Λέγκια, ενώ οι Ολλανδοί νίκησαν και πάλι την Σερβέτ. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους
Μπάσκετ 14.08.25

Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι ο Λεκαβίτσιους «ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε κόπηκε»

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Φιλικό παιχνίδι 14.08.25

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 τη φιλική αναμέτρηση Ελλάδα – Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Κόπηκε στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους – «Χαλάει» η μεταγραφή του στην ΑΕΚ
Μπάσκετ 14.08.25

Κόπηκε στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους – «Χαλάει» η μεταγραφή του στην ΑΕΚ

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις της ΑΕΚ - Θα υποβληθεί σε δεύτερο γύρο εξετάσεων για να διαπιστωθεί ο ακριβέστατος χρόνος απουσίας του μήπως παραμείνει στην «Ένωση» με μειωμένο συμβόλαιο.

Σύνταξη
Σε απίστευτη κατάσταση ο Κίναν Έβανς: Πανέτοιμος για την προετοιμασία του Ολυμπιακού! (vids)
Euroleague 14.08.25

Σε απίστευτη κατάσταση ο Κίναν Έβανς: Πανέτοιμος για την προετοιμασία του Ολυμπιακού! (vids)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει σκληρά όλο το καλοκαίρι και δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ – «Τρομακτική» η σωματική του κατάσταση, θα είναι στη διάθεση του Μπαρτζώκα από το ξεκίνημα της σεζόν

Σύνταξη
Νέα σενάρια για Πίτερς και Ρεάλ Μαδρίτης
Euroleague 14.08.25

Νέα σενάρια για Πίτερς και Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Άλεκ Πίτερς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως φαίνεται πως στην Ισπανία επανήλθε το όνομα του, χωρίς ωστόσο το δημοσίευμα να έχει βάση.

Σύνταξη
Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη
Μπάσκετ 13.08.25

Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στην αποστολή της Εθνικής που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το φιλικό με το Μαυροβούνιο (14/8, 19:00), αλλά δεν θα παίξει.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Σοκαριστικές εικόνες
Δεκάδες νεκροί 15.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδία

«Τα νέα είναι τραγικά», δηλώνει ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης στην περιοχή Κίστβαρ της Ινδίας, αναφερόμενος στον απολογισμό της καταιγίδας που άφησε πίσω της τουλάχιστον 56 νεκρούς.

Σύνταξη
«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)

Την πρόκριση στα playoffs του Europa League πανηγύρισαν η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ουτρέχτη, με την κυπριακή ομάδα να περνάει παρά την ήττα με 2-1 από την Λέγκια, ενώ οι Ολλανδοί νίκησαν και πάλι την Σερβέτ. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σύνταξη
Γυναίκα παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της σε αεροπλάνο και ξυλοκοπήθηκε [βίντεο]
Σε πτήση! 15.08.25

Παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της και ξυλοκοπήθηκε

Μια γυναίκα παραπονέθηκε για ένα αγοράκι που κλοτσούσε το κάθισμά της και κατά την προσγείωση η οικογένεια του παιδιού της επιτέθηκε. Βέβαια τα αεροπλάνα ενίοτε αποδεικνύονται σωστά ρινγκ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως η ομάδα του ήταν ανταγωνιστική απέναντι στους πρωταθλητές Ιταλίας, ενώ αναφέρθηκε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;
Πολιτική Γραμματεία 15.08.25

Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;

Την ανάρτηση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, ο οποίος εύχεται μετά τις φωτιές που κατέκαψαν την περιοχή του «η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων», σχολιάζει δηκτικά ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (0-0 κ.α.): Αρνητής γκολ και πρόκριση στα πέναλτι!
Europa League 14.08.25

Αρνητής γκολ ο Παναθηναϊκός και πρόκριση στα πέναλτι με ηρωϊκό Ντραγκόβσκι! (4-3)

Με ήρωα τον Ντραγκόβσκι στη διαδικασία των πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα του Μαντσίνι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Σαχτάρ και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)
Conference League 14.08.25

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)

Με τον Κουτέσα να μπαίνει αλλαγή και να έχει γκολ και ασίστ στην παράταση (1-1 κ.δ.), η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League όπου την περιμεένει η Άντερλεχτ. Ντεμπούτο με γκολ για τον Γιόβιτς.

Σύνταξη
Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία
On Field 14.08.25

Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία

Ο διευθύνων σύμβουλος του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμιά σκέψη για διεξαγωγή αγώνων εκτός Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»
«Επιτελικό» χάος 14.08.25

«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»

Οι μεγάλες φωτιές που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν περιοχές της χώρας, αλλά και οι προκλητικές δηλώσεις ορισμένων «γαλάζιων» στελεχών έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Summer in the city: Πέντε μπαρ της Αθήνας που δεν κλείνουν ούτε τον Δεκαπενταύγουστο
Ξέμεινες στην Αθήνα; 14.08.25

Summer in the city: Πέντε μπαρ της Αθήνας που δεν κλείνουν ούτε τον Δεκαπενταύγουστο

Για τους περισσότερους από εμάς η Αθήνα είναι «νεκρή πόλη» τον Δεκαπενταύγουστο. Ωστόσο υπάρχουν κάποια μπαρ που δεν κλείνουν τις πόρτες του ούτε αυτή τη μέρα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Απόρρητο