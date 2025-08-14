Σπανούλης: «Ο Γιάννης θα παίξει στο Ακρόπολις, ξεκινάει προπονήσεις το Σάββατο»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στη συνέντευξη τύπου μετά τη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής απέναντι στο Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη, όπου επικράτησε με 69-61.

Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής εκτίμησε τη στήριξη του κόσμου που ήρθε στο «Παλατάκι» παραμονή Δεκαπενταύγουστου, ενώ για τον αγώνα δήλωσε ικανοποιημένος, ειδικά για την πνευματική δύναμη της ομάδας, παρά την αναποτελεσματικότητα στα σουτ.

Στο τέλος, ο Σπανούλης πρόσθεσε ότι θα έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Τουρνουά Ακρόπολις (20-22/8), με τον αστέρα των Μπακς να εντάσσεται το προσεχές Σάββατο στις προπονήσεις, ενώ οι Ζούγρης και Τολιόπουλος, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σπανούλη

«Να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε μια ημέρα πριν από τις 15 Αυγούστου να υποστηρίξει την Ελλάδα, είδα μικρά παιδιά στις εξέδρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο.

Ήμασταν αρκετά άστοχοι, όμως αυτό δεν λέει τίποτα. Μου άρεσε που αυτό το φιλικό παιχνίδι έδειξε την πνευματική μας δύναμη, ενώ δεν μπήκαν πολλά σουτ, εμείς μείναμε στο παιχνίδι, το παλέψαμε και κερδίσαμε. Πρώτοι φορά είχαμε ίδιο αριθμό ριμπάουντ με τον αντίπαλο, γιατί στο τουρνουά της Κύπρου ήμασταν πολύ αρνητικοί σε αυτό το στοιχείο. Μου αρέσει που οδηγούμε τους αντιπάλους μας σε πολλά λάθη. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος.

Στους παίκτες μου θα δείξω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που δημιουργούν πολλά σουτ, μια καλή επίθεση δεν είναι μόνο να μπει το καλάθι, αλλά δημιουργηθεί το spacing για το σουτ. Εγώ είμαι ένας προπονητής που πάντα θα υποστηρίζω τους παίκτες, είμαι σίγουρος ότι έχουμε παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα και θα είναι καλά όταν πρέπει.

Πολλές φορές θα πουν στον προπονητή ότι βγήκε αυτό που έκανε, κάποιες φορές θα του πουν ‘τι έκανες’. Έτσι δεν είναι; Ένα σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού ήταν όταν βάλαμε τον Ντίνο στο 5 και τον Κώστα στο 4. Θέλω να πάμε σε περισσότερες κατοχές, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος.

Ο Γιάννης θα είναι κανονικά στο Ακρόπολις, ξεκινάει κανονικά προπονήσεις το Σάββατο, ο Τολιόπουλος, ο Ζούγρης είναι καλύτερα».