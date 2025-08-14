«Αυτή είναι η αλήθεια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πότε θα παίξει…»

Έχει δημιουργηθεί αρκετός… ντόρος από την -μέχρι τώρα- απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τα φιλικά της Εθνική ομάδας, με αρκετά δημοσιεύματα να αναλύουν την κατάσταση του Έλληνα σούπερ των Μιλγουόκι Μπακς.

Αυτό προσπάθησε να κάνει και ο Μάρκο Μαρίνι στο «Backdoor Podcast», που μεταξύ άλλων τόνισε πως ο Αντετοκούνμπο θέλει να παίξει με την Εθνική και πως το «πρόβλημα» δεν προέρχεται από τον ίδιο, ούτε από την Ομοσπονδία.

Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι αυτοί που πρέπει να δώσουν το τελικό «οκ» στην ΕΟΚ και τον Έλληνα φόργουορντ, κάτι που ακόμη δεν έχει γίνει, την ώρα που ο Αντετοκούνμπο ανυπομονεί να φορέσει τη φανέλα της Ελλάδας.

Ο λόγος της μέχρι τώρα απουσίας του Αντετοκούνμπο

«Στο στρατόπεδο της “γαλανόλευκης” το θέμα που κυριαρχεί αυτές τις ημέρες δεν αφορά το παρκέ, αλλά μια εξωαγωνιστική υπόθεση με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο παίκτης των Μπακς δεν έχει προπονηθεί ούτε μία φορά με την Εθνική μέχρι τώρα, ούτε έχει παίξει σε κάποιο από τα φιλικά, συμπεριλαμβανομένου του πολυαναμενόμενου αγώνα με τη Σερβία του Γιόκιτς. Ούτε σήμερα θα αγωνιστεί απέναντι στο Μαυροβούνιο.

Η κατάσταση αυτή τις τελευταίες ώρες έχει προκαλέσει πολλές εικασίες, με κάποιους να σκέφτονται πως ο Γιάννης ίσως δεν θέλει να παίξει με την Εθνική. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική: ο ίδιος και η ομοσπονδία περιμένουν άδεια από τους Μιλγουόκι Μπακς, η οποία δεν έχει έρθει ακόμη. Ο Αντετοκούνμπο ανυπομονεί να φορέσει τη φανέλα της Ελλάδας, αλλά χρειάζεται ειδική έγκριση από την αμερικανική ομάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μάρκο Μαρίνι στο «Backdoor Podcast».