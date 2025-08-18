Αυτοί είναι οι όμιλοι του Eurobasket 2025 – Πού βρίσκεται η Εθνική και με ποιον διασταυρώνεται στους «16»
Πώς έχουν διαμορφωθεί οι όμιλοι του Eurobasket σε Ρίγα, Τάμπερε, Λεμεσό και Κατόβιτσε, με την Εθνική μας ομάδα να είναι στο Group C
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ του Eurobasket 2025 το οποίο θα φιλοξενηθεί σε Λετονία, Φινλανδία, Κύπρο και Πολωνία.
Η Εθνική μας ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της και έχει μπροστά της το τουρνουά Ακρόπολις στο οποίο ο Βασίλης Σπανούλης θα κάνει τις τελικές του δοκιμές ενόψει του μεγάλου τουρνουά, στο οποίο η Ελλάδα στοχεύει σε μία επιτυχία (ένα μετάλλιο) μετά από το 2009.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα έχει στη διάθεση του για μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί και στο τουρνουά Ακρόπολις.
Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί στο Group C του Eurobasket μαζί με Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Κύπρο και Βοσνία, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κύπρο.
Αξίζει να σημειωθεί πως η διοργάνωση κάνει τζάμπολ στις 27 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου.
Όλοι οι όμιλοι του Eurobasket 2025
Group A (Ρίγα – Λετονία)
Σερβία
Λετονία
Τσεχία
Τουρκία
Εσθονία
Πορτογαλία
Group B (Τάμπερε – Φινλανδία)
Γερμανία
Λιθουανία
Μαυροβούνιο
Φινλανδία
Μεγάλη Βρετανία
Σουηδία
Group C (Λεμεσός – Κύπρος)
Ισπανία
Ελλάδα
Ιταλία
Γεωργία
Βοσνία
Κύπρος
Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία)
Γαλλία
Σλοβενία
Πολωνία
Ισραήλ
Βέλγιο
Ισλανδία
Οι διασταυρώσεις στους 16 για την Εθνική έχουν ως εξής:
- C1 – D4
- C2 – D3
- C3 – D2
- C4 – D1
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Ελλάδας στο EuroBasket 2025
28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία
30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα
31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα
2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία
4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα
