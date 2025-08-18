Αυτοί είναι οι όμιλοι του Eurobasket 2025 – Πού βρίσκεται η Εθνική και με ποιον διασταυρώνεται στους «16»

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ του Eurobasket 2025 το οποίο θα φιλοξενηθεί σε Λετονία, Φινλανδία, Κύπρο και Πολωνία.

Η Εθνική μας ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της και έχει μπροστά της το τουρνουά Ακρόπολις στο οποίο ο Βασίλης Σπανούλης θα κάνει τις τελικές του δοκιμές ενόψει του μεγάλου τουρνουά, στο οποίο η Ελλάδα στοχεύει σε μία επιτυχία (ένα μετάλλιο) μετά από το 2009.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα έχει στη διάθεση του για μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί και στο τουρνουά Ακρόπολις.

Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί στο Group C του Eurobasket μαζί με Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Κύπρο και Βοσνία, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κύπρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η διοργάνωση κάνει τζάμπολ στις 27 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου.

Όλοι οι όμιλοι του Eurobasket 2025

Group A (Ρίγα – Λετονία)

Σερβία

Λετονία

Τσεχία

Τουρκία

Εσθονία

Πορτογαλία

Group B (Τάμπερε – Φινλανδία)

Γερμανία

Λιθουανία

Μαυροβούνιο

Φινλανδία

Μεγάλη Βρετανία

Σουηδία

Group C (Λεμεσός – Κύπρος)

Ισπανία

Ελλάδα

Ιταλία

Γεωργία

Βοσνία

Κύπρος

Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία)

Γαλλία

Σλοβενία

Πολωνία

Ισραήλ

Βέλγιο

Ισλανδία

Οι διασταυρώσεις στους 16 για την Εθνική έχουν ως εξής:

C1 – D4

C2 – D3

C3 – D2

C4 – D1

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Ελλάδας στο EuroBasket 2025

28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία

30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα

31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα

2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία

4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα