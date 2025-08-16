Γκάλης και Γιαννάκης στους 10 κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του Eurobasket (pic)
Ο Νίκος Γκάλης και ο Παναγιώτης Γιαννάκης βρίσκονται στη λίστα με τους κορυφαίους 10 σκόρερ στην ιστορία του Eurobasket. Ποιοι Έλληνες βρίσκονται στο Top 100.
- Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής
- Φθορές στο βυζαντινό ναό του Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού από τη φωτιά στη Χίο
- Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ
- Αυτό είναι το πιο βρώμικο σημείο σε ένα αεροπλάνο – και δεν είναι η τουαλέτα
Η FIBA προετοιμάζει το κοινό για το προσεχές Eurobasket, που ξεκινάει σε λιγότερο από δύο εβδομάδες (27/8) και για αυτό το λόγο δημοσίευσε τη λίστα με τους 100 κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, στην οποία υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο με 7 συμπατριώτες μας να βρίσκονται σε αυτή.
Μάλιστα, στην πρώτη δεκάδα, βρίσκονται δύο Έλληνες, που έγραψαν το όνομά τους με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Μία θέση μακριά από το… βάθρο βρίσκεται ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος αγωνίστηκε σε 5 Eurobasket (1981, 1983, 1987, 1989, 1991), με αποκορύφωμα αυτό του 1987, όπου αναδείχτηκε MVP και οδήγησε την Ελλάδα στο πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Ο Γκάλης, σκόραρε συνολικά 1031 πόντους σε 33 παιχνίδια και κατατάσσεται στην τέταρτη θέση των κορυφαίων σκόρερ.
Στη 10η θέση της λίστας, βρίσκεται ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο άνθρωπος που ήταν παρών και στα δύο χρυσά της Εθνικής, το 1987 ως παίκτης και το 2005 ως προπονητής, συμμετείχε σε οκτώ Eurobasket (1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995), και σε 58 συνολικά παιχνίδια σκόραρε 769 πόντους.
Οι Έλληνες που συμπληρώνουν το Top 100
52. Γιώργος Κολοκυθάς – 488 πόντοι σε 25 παιχνίδια
59. Παναγιώτης Φασούλας – 473 πόντοι σε 43 παιχνίδια
63. Γιάννης Μπουρούσης – 468 πόντοι σε 53 παιχνίδια
73. Νίκος Ζήσης – 449 πόντοι σε 51 παιχνίδια
87. Βασίλης Σπανούλης – 429 πόντοι σε 38 παιχνίδια
Στην κορυφαία τριάδα βρίσκονται οι Πάου Γκασόλ (1183 πόντοι), Τόνι Πάρκερ (1104 πόντοι) και Ντιρκ Νοβίτσκι (1052 πόντοι), με τον Γκάλη να τους ακολουθεί.
Top 100: Who are the all-time #EuroBasket scoring leaders?🪣
Find out here: https://t.co/hAPRBCrj9d pic.twitter.com/joBtp2pMHu
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 16, 2025
- Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά
- «Στη λίστα του Παναθηναϊκού ο Μαρτίν Παγέρο» (pic)
- Δεν θα βάλει τη φανέλα του Ατατούρκ η Σαμσουνσπόρ
- Η Γαλατασαράι «χτύπησε» την πόρτα της Σίτι για Έντερσον (pic)
- Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)
- Ολυμπιακός: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Μπουρνελές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις