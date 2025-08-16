Γκάλης και Γιαννάκης στους 10 κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του Eurobasket (pic)

Η FIBA προετοιμάζει το κοινό για το προσεχές Eurobasket, που ξεκινάει σε λιγότερο από δύο εβδομάδες (27/8) και για αυτό το λόγο δημοσίευσε τη λίστα με τους 100 κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, στην οποία υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο με 7 συμπατριώτες μας να βρίσκονται σε αυτή.

Μάλιστα, στην πρώτη δεκάδα, βρίσκονται δύο Έλληνες, που έγραψαν το όνομά τους με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Μία θέση μακριά από το… βάθρο βρίσκεται ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος αγωνίστηκε σε 5 Eurobasket (1981, 1983, 1987, 1989, 1991), με αποκορύφωμα αυτό του 1987, όπου αναδείχτηκε MVP και οδήγησε την Ελλάδα στο πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Ο Γκάλης, σκόραρε συνολικά 1031 πόντους σε 33 παιχνίδια και κατατάσσεται στην τέταρτη θέση των κορυφαίων σκόρερ.

Στη 10η θέση της λίστας, βρίσκεται ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο άνθρωπος που ήταν παρών και στα δύο χρυσά της Εθνικής, το 1987 ως παίκτης και το 2005 ως προπονητής, συμμετείχε σε οκτώ Eurobasket (1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995), και σε 58 συνολικά παιχνίδια σκόραρε 769 πόντους.

Οι Έλληνες που συμπληρώνουν το Top 100

52. Γιώργος Κολοκυθάς – 488 πόντοι σε 25 παιχνίδια

59. Παναγιώτης Φασούλας – 473 πόντοι σε 43 παιχνίδια

63. Γιάννης Μπουρούσης – 468 πόντοι σε 53 παιχνίδια

73. Νίκος Ζήσης – 449 πόντοι σε 51 παιχνίδια

87. Βασίλης Σπανούλης – 429 πόντοι σε 38 παιχνίδια

Στην κορυφαία τριάδα βρίσκονται οι Πάου Γκασόλ (1183 πόντοι), Τόνι Πάρκερ (1104 πόντοι) και Ντιρκ Νοβίτσκι (1052 πόντοι), με τον Γκάλη να τους ακολουθεί.