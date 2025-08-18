Φρικτή τραγωδία σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Florida Turnpike, στη Φλόριντα, όταν νταλίκα προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο με τρεις νεκρούς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο οδηγός Χαρτζίντερ Σινγκ πραγματοποίησε παράνομη αναστροφή, κλείνοντας όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας με το τρέιλέρ του. Ένα μίνι βαν, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, δεν πρόλαβε να σταματήσει και καρφώθηκε πάνω στο όχημά του.

Δύο επιβάτες του μίνι βαν σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Τα θύματα ήταν μια 37χρονη από το Πόμπανο Μπιτς, ένας 30χρονος από τη Φλόριντα Σίτι και ένας 54χρονος από το Μαϊάμι.

Βίντεο από τη σύγκρουση στη Φλόριντα

So far (8/17), NewsNation has put the legacy nightly news to shame by covering the tractor trailer vehicular manslaughter by an illegal alien making an illegal u-turn on the Florida Turnpike. pic.twitter.com/JyyZiBgO52 — Jorge Bonilla (@BonillaJL) August 18, 2025

Florida Turnpike crash aftermath

Saar I did not see sign pic.twitter.com/Vqsv9fsqHm — Bridge at Remagen 🇺🇸🚁 (@supertracpak) August 16, 2025

The alleged semi-truck driver who killed three people while making a U-turn at an “Official Use Only” turn on the Florida Turnpike is an ILLEGAL MIGRANT who was granted a commercial driver’s license by the State of California.

pic.twitter.com/Ky7w9hsojX — Breaking911 (@Breaking911) August 17, 2025

Η κάμερα της νταλίκας κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης: το μίνι βαν διαλύθηκε πάνω στο τρέιλερ, ενώ ο Σινγκ φαινόταν ατάραχος, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο πριν σταματήσει το όχημα και σβήσει τον κινητήρα. Τα πλάνα έδειχναν συντρίμμια και προσωπικά αντικείμενα σκορπισμένα στον δρόμο, με την οροφή του μίνι βαν να έχει αποκολληθεί πλήρως.

Ο Σινγκ συνελήφθη και κατηγορείται για τρεις ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Παράλληλα, οι υπηρεσίες μετανάστευσης εξέδωσαν ένταλμα κράτησης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ μέσω Μεξικού το 2018.

Αν και διέθετε επαγγελματικό δίπλωμα από την Καλιφόρνια, δεν είναι σαφές πώς το απέκτησε. Αν καταδικαστεί, θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακές της Φλόριντα και στη συνέχεια θα απελαθεί.

«Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της απερισκεψίας αυτού του ανθρώπου, και αμέτρητοι φίλοι και συγγενείς θα βιώνουν για πάντα τον πόνο της απώλειας. Ο Σινγκ βρίσκεται υπό κράτηση για ανθρωποκτονία και παραβίαση μεταναστευτικής νομοθεσίας. Δεν μπορεί πλέον να καταστρέψει άλλες ζωές πολιτών και επισκεπτών της Φλόριντα», δήλωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Οδικής Ασφάλειας της Φλόριντα, Ντέιβ Κέρνερ.