«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.
Τραγικό τέλος είχε η Ξένια Αλεξάντροβα, που το 2017 είχε εκπροσωπήσει τη Ρωσία στα καλλιστεία Miss Universe, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της μετά από σοβαρό τροχαίο στις αρχές του Ιουλίου.
Σύμφωνα με το περιοδικό People, στις 5 Ιουλίου, η 30χρονη καλλονή και ο σύζυγός της κινούνταν με το αυτοκίνητό τους σε δρόμο της περιοχής Όμπλαστ του Τβερ στη Ρωσία, όταν μια άλκη πετάχτηκε μπροστά στο τετράτροχο.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα η Ξένια Αλεξάντροβα να υποστεί σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις. Το νεαρό μοντέλο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παρέμενε σε κώμα έως τις 15 Αυγούστου, όπου άφησε και την τελευταία της πνοή.
«Από την ώρα που πετάχτηκε η άλκη στον δρόμο μέχρι τη σύγκρουση πέρασαν ελάχιστα δευτερόλεπτα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα» είπε ο σύζυγός της, που βρισκόταν στη θέση του οδηγού.
«Η άλκη ‘πέταξε’ πάνω στο αμάξι και την χτύπησε. Το κεφάλι της είχε διαλυθεί, όλα είχαν καλυφθεί με αίμα» δήλωσε στα ρωσικά media.
Σύμφωνα με το People το ζευγάρι είχε παντρευτεί τέσσερις μήνες πριν το τρομακτικό τροχαίο.
