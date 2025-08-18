Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Ρεντίνα Καρδίτσας

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα όρια των νομών Καρδίτσας και Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο του σεισμού είναι 5χλμ Νότια – Νοτιοδυτικά της Ρεντίνας Καρδίτσας.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 18χλμ.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε Καρδίτσα, Τρίκαλα, Ευρυτανία και Φθιώτιδα.

Η δόνηση είχε μικρή διάρκεια, αλλά έγινε αισθητή σε όσους βρίσκονταν σε εσωτερικούς χώρους κατοικίες και καταστήματα.