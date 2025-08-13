Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Νίσυρο
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 122 χλμ. και επίκεντρο 40 χλμ. ΝΔ του νησιού
Σεισμός 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19.39 ανοιχτά της Νισύρου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 40 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της Νισύρου.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 122 χλμ.
