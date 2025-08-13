newspaper
Το καθεστώς Μητσοτάκη έβγαλε τη Βούλτεψη να πει ότι για τις φωτιές φταίει η έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες (ντροπή) - Πού να μείνουν λεφτά από τα «μπλε κοπάδια» και το λυσσαλέο «φάγωμα» του Ταμείου Ανάκαμψης

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Νίσυρο
Ελλάδα 13 Αυγούστου 2025 | 21:00

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Νίσυρο

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 122 χλμ. και επίκεντρο 40 χλμ. ΝΔ του νησιού

Σύνταξη
Σεισμός 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19.39 ανοιχτά της Νισύρου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 40 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της Νισύρου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 122 χλμ.

World
Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

Stream newspaper
Φωτιά στην Πάτρα: Εκκενώνονται προληπτικά το Καραμανδάνειο και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο
Πύρινη κόλαση 13.08.25

Φωτιά στην Πάτρα: Εκκενώνονται προληπτικά το Καραμανδάνειο και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο

Δραματική είναι η κατάσταση στην Αχαΐα, καθώς οι φλόγες μπήκαν μέσα στην Πάτρα - Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και ένα γηροκομείο της πόλης εκκενώνονται προληπτικά

Σύνταξη
Εποχικοί πυροσβέστες για ανεκδιήγητη Βούλτεψη: «Βγάλτε το σκασμό – Δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική»
Πυρκαγιές 13.08.25

Εποχικοί πυροσβέστες για ανεκδιήγητη Βούλτεψη: «Βγάλτε το σκασμό – Δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική»

Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε όλη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν. Βγάλτε το σκασμό επιτέλους», απαντούν οι εποχικοί πυροσβέστες στη Σοφία Βούλτεψη.

Σύνταξη
Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους
«Να εκκενωθεί» 13.08.25

Καταγγελία από Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους

Τη σοβαρή καταγγελία έκανε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας που καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας

Σύνταξη
Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας
«Απόλυτη απαξίωση» 13.08.25

Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας

«Άλλη μία τρανή δήλωση αποκάλυψης των υπεύθυνων για το έγκλημα των Τεμπών και για τη συγκάλυψή του, η δήλωση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»

Ειδικά στον τομέα της πρόληψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού, «οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες αποδεικνύονται καθοριστικές», δήλωσε ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις
Λιγότερα παιδιά 13.08.25

Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις

Τάσεις γήρανσης του πληθυσμού παρουσιάζει η Τουρκία, σύμφωνα τα στοιχεία της στατιστικής της υπηρεσίας. Ο γενικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 159.910 άτομα, αλλά μειώνεται το ποσοστό των νεαρών ατόμων.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
Super Cup 13.08.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για το UEFA Super Cup. Τηλεοπτικά από MEGA και Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί τον Πούτιν με συνέπειες, αν δεν υπάρξει συμφωνία στην Αλάσκα
Περιμένει αποτελέσματα 13.08.25

Ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία στην Αλάσκα, απειλώντας τη Ρωσία με κυρώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να πραγματοποιηθεί άμεσα μια συνάντηση του ιδίου με τους προέδρους Ρωσίας και Ουκρανίας. Εκτιμά ότι στην Αλάσκα μπορεί να επιτευχθούν «σημαντικά πράγματα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες
Υπέρ και κατά 13.08.25

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες

Οι Βρυξέλλες χρησιμοποίησαν τον τελευταίο προϋπολογισμό της ΕΕ για να ενισχύσουν την εξουσία τους στην έκδοση ομολόγων, προκαλώντας σύγκρουση με κράτη όπως η Γερμανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν
Culture Live 13.08.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ονομάτισε τους Στρέιτ, Σταλόνε, Γκέινορ και Kiss για τα βραβεία Kennedy Center Honors και ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει την τελετή απονομής των βραβείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ
Νέο πακέτο 13.08.25

Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ

Η Γερμανία και οι σύμμαχοί της θα στείλουν στρατιωτική βοήθεια έως 500 εκατομμυρίων στην Ουκρανία, σύμφωνα με την κυβέρνηση Μερτς. Η βοήθεια θα σταλεί μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες
Αγωνιώδεις προσπάθειες 13.08.25

Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχουν διασωθεί από το ναυάγιο στη Λαμπεντούζα 70 έως 80 άνθρωποι, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη οι έρευνες των σωστικών συνεργείων.

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ότι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς
Κόσμος 13.08.25

Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς

Ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ότι θα επιδιώξει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία και διαβεβαίωσε πως δεν θα κάνει καμία εδαφική παραχώρηση χωρίς την πλήρη συμμετοχή του Κιέβου

Σύνταξη
Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο
Βίντεο 13.08.25

Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο

«Είχα πεθάνει. Έχω δοκιμάσει ξανά και ξανά, αλλά δεν τα κατάφερα. Τα παράτησα», είπε ο Τζέισον Μομόα για τη στιγμή της ζωής του που τον έκανε να πάψει να καπνίζει.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό
Διαπραγματεύσεις 13.08.25

Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν στην επιτυχία της συνόδου κορυφής της Παρασκευής για την Ουκρανία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

