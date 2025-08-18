Διπλός σεισμός στα Φαλάσαρνα

Δύο σεισμικές δονήσεις, 3,8 και 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην Κρήτη.

Στις 15.02 σεισμός της τάξης των 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε 14 χλμ ΔΝΔ στη θαλάσσια περιοχή των Φαλασάρνων, με εστιακό βάθος 13,3 χλμ.

Ακολούθησε δεισμική δόνηση με μέγεθος 4,1 στην κλίμακα Ρίχτερ στις 15:11.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός έγινε στον θαλάσσιο χώρο 13 χλμ. ΔΝΔ των Φαλασάρνων.

Είχε εστιακό βάθος 6,3 χλμ.