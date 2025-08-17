Τεράστιες φωτιές καίνε τα Δαρδανέλια – Οι καπνοί έφτασαν και στο Αιγαίο

Ισχυροί άνεμοι στα Δαρδανέλια μετακινούν τον καπνό από τις μεγάλες πυρκαγιές, κάνοντας την ατμόσφαιρα στην περιοχή αποπνικτική, την ίδια ώρα που τα πύρινα μέτωπα ενισχύονται συνεχώς.

Ισχυροί άνεμοι εντείνουν τις πυρκαγιές στα Δαρδανέλια

Δυστυχώς, οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν είναι καλές.

«Οι άνεμοι πνέουν με μεγάλη ταχύτητα σε αυτήν την περιοχή εδώ και 45 μέρες περίπου. Σήμερα, η ταχύτητα του ανέμου αυξήθηκε στα 75 χλμ την ώρα και είναι πολύ δυνατός».

Οι άνεμοι μεταφέρουν τους καπνούς εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, έχοντας καλύψει σχεδόν όλο το Αιγαίο και φτάνοντας ακόμα και στην Αττική.

Δύσκολη μάχη και στην Ισπανία

Άλλη μία δύσκολη μέρα για την Ισπανία με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν 14 μέτωπα φωτιάς. Η Ιβηρική χώρα μπήκε στην τρίτη εβδομάδα καύσωνα και ήδη στη μάχη συνδράμουν και μονάδες του στρατού.

Καίγονται οι περιοχές της Καστίλης και Λεόν, της Γαλικίας, της Αστούριας και της Εξτρεμαδούρα.

«Υπάρχουν ακόμη κάποιες δύσκολες μέρες μπροστά μας. Δυστυχώς, ο καιρός δεν είναι με το μέρος μας, γι’ αυτό θα παρακαλούσα τους πολίτες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε όσα μας λένε οι θεσμοί, οι επαγγελματίες και οι ειδικοί», είπε ο πρωθυπουργός της χώρας.

Συνεχίζονται οι πυρκαγιές στην Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία, οι πυρκαγιές περικυκλώνουν χωριά. Είναι η τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα που οι πολίτες βλέπουν τις περιουσίες τους να καίγονται.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης δημιουργούνται πυροστρόβιλοι λόγω του μικροκλίματος στον πυρήνα της πυρκαγιάς.

«Οι εικόνες δείχνουν πως οι φλόγες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους σχημάτισαν μία γιγαντιαία δίνη φωτιάς. Αυτό το φαινόμενο, αν και σπάνιο, είναι άκρως επικίνδυνο, καθώς μπορεί να αυξήσει την εξάπλωση της πυρκαγιάς και θέτει όσους μάχονται τις φλόγες σε κίνδυνο».