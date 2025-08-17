newspaper
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Οι τέσσερις γυναίκες που «κυκλώνουν» τον Τραμπ
Κόσμος 17 Αυγούστου 2025 | 08:00

Οι τέσσερις γυναίκες που «κυκλώνουν» τον Τραμπ

Με διαφορετικούς τρόπους, διαμορφώνουν το πλαίσιο όπου ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποφασίζει και προβάλλεται, δείχνοντας ότι η επιρροή εκφράζεται συχνά σε πολυεπίπεδες σχέσεις

Κατερίνα Τζαβάρα
A
A
Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Spotlight

Τέσσερις γυναίκες, καθεμιά με τον δικό της τρόπο – συναισθηματικά, θεσμικά, στρατηγικά ή επικοινωνιακά – διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, λαμβάνει αποφάσεις και προβάλλεται δημόσια, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή δεν περιορίζεται σε επίσημους τίτλους αλλά εκδηλώνεται μέσα από ένα μωσαϊκό σχέσεων και αλληλεπιδράσεων αναπτύσσοντας πολυεπίπεδες και συχνά αθέατες δυναμικές.

Η Μελάνια Τραμπ, με την ήπια φωνή ανθρωπισμού και τη στρατηγική της ουδετερότητα, λειτουργεί ως συναισθηματικός και πολιτικός ρυθμιστής στη σφαίρα επιρροής του προέδρου σε θέματα ευαίσθητα, προσεγγίζοντας τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους. Η Γκιλέν Μάξγουελ, από το παρασκήνιο και με τον αινιγματικό της χαρακτήρα, επηρεάζει τη ροή πληροφοριών γύρω από κρίσιμα σκάνδαλα, υπενθυμίζοντας πως ακόμα και η σιωπή ή η στρατηγική αποκάλυψη στοιχείων μπορεί να έχει πολιτικό βάρος.

Η Παμ Μπόντι ασκεί επιρροή με τρόπο άμεσο και θεσμικό, προστατεύοντας την εικόνα του προέδρου μέσω της διαχείρισης ευαίσθητων υποθέσεων και της καθοδήγησης νομικών διαδικασιών, ενισχύοντας τον έλεγχο του Τραμπ πάνω σε κρίσιμα ζητήματα.

Πιο απρόσμενα, ως το απόλυτο «αουτσάιντερ», η Σίντνεϊ Σουίνι, μέσα από τη δημόσια αναγνώριση και τη σύνδεσή της με συντηρητικά κοινά, λειτουργεί ως μοχλός επικοινωνίας και πολιτικής προβολής, τροφοδοτώντας με διαφορετικό αέρα το λάιφ στάιλ του αμερικανού προέδρου.

Τέσσερις γυναίκες διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνει αποφάσεις και προβάλλεται δημόσια

Μελάνια Τραμπ: Η πρώτη κυρία

Στον πολιτικό λαβύρινθο της Ουάσιγκτον, η επιρροή της Μελάνια Τραμπ στον σύζυγό της μπορεί τελικά να αποδεικνύεται πιο σημαντική από ό,τι αρχικά φαινόταν. Ενώ πολλοί την θεωρούσαν απλώς μια διακοσμητική φιγούρα, η Μελάνια φαίνεται πώς είναι – ή έτσι τελευταία προβάλλεται – ως ένας καθοριστικός παράγοντας στην εξίσωση του αμερικανού προέδρου.

Η ιστορία μιας απλής επαρχιώτισσας πρώην κομμουνιστικής χώρας, που κατάφερε να ανελιχθεί στην πρώτη γεννημένη στο εξωτερικό πρώτη κυρία των ΗΠΑ εδώ και πάνω από έναν αιώνα, έχει ενδιαφέροντα αλλά και πολλά τετριμμένα σημεία και εξαντλήθηκε εν πολλοίς στην πρώτη θητεία του αμερικανού προέδρου.

Για να φτάσουν οι ανά τον κόσμο σχολιαστές να ασχοληθούν με την επιρροή της Μελάνια, χρειάστηκε να προχωρήσουν σε σημαντικές αναθεωρήσεις. Σημείο καμπής κατά τη δεύτερη θητεία του στάθηκε η παραδοχή Τραμπ ότι ήταν η σύζυγός του που του είπε να προσέχει τον Πούτιν και ξαφνικά όλοι άρχισαν να την βλέπουν αλλιώς.

Παρά δε τις χλιαρές εντυπώσεις από τα απομνημονεύματά της, έχει εκφράσει ανοιχτά διαφοροποιήσεις από τον πρόεδρο σε ζητήματα όπως το δικαίωμα στην άμβλωση, ή η διαχείριση της πανδημίας κι έχει ασκήσει κριτική για την πολιτική χωρισμού των παιδιών μεταναστών από τους γονείς τους.

Αν και δημοσκόπηση τον Φεβρουάριο την τοποθετούσε στη 10η θέση ως προς την επιρροή της στην κυβέρνηση Τραμπ – τότε πρώτος ήταν ο Έλον Μασκ – ο πρόεδρος την έχει περιγράψει ως την καλύτερη δημοσκόπο του.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Μελάνια προσφέρει στον πρόεδρο έναν τρόπο να απευθυνθεί σε πιο μετριοπαθείς ψηφοφόρους και λειτουργεί ως μια ήπια φωνή ανθρωπισμού. «Η Μελάνια είναι πολύ έξυπνη. Είναι ταυτόχρονα ουδέτερη, με την έννοια ότι είναι κάπως σαν εμένα. Θα ήθελε να δει τους ανθρώπους να σταματήσουν να πεθαίνουν», έχει πει ο ίδιος ο Τραμπ.

Γκιλέν Μάξγουελ: Αυτή που ξέρει πολλά

Τρία χρόνια μετά την καταδίκη της για τον ρόλο-κλειδί στο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων του Τζέφρι Έπσταϊν, η Γκιλέν Μάξγουελ φαίνεται να κρατά ένα αθέατο χαρτί στο χέρι της. Η τελευταία της κατάθεση ενώπιον του αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σκοτεινά μυστικά της πολυσυζητημένης λίστας Έπσταϊν κι ενώ λίγοι το παραδέχονται φωναχτά, η πρώην σύντροφος και συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν μπορεί να επηρεάζει τον Ντόναλντ Τραμπ περισσότερο απ’ ό,τι θα φανταζόταν κανείς, καθοδηγώντας όχι μόνο τη ροή των αποκαλύψεων γύρω από το σκάνδαλο, αλλά ίσως και τις στρατηγικές αποφάσεις ενός προέδρου που σπάνια ακούει συμβουλές.

Η αθόρυβη, αλλά κρίσιμη παρουσία της στο παρασκήνιο αναδεικνύει πώς μια γυναίκα, με την εικόνα ενός αινιγματικού και επικίνδυνα υπολογίσιμου παράγοντα, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε μια υπόθεση που συνεχίζει να ταλανίζει το πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ. Κόρη του βρετανού μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρόμπερτ Μάξγουελ, καταδικάστηκε ως συνεργάτιδα του Έπσταϊν σε 20 χρόνια φυλάκιση αφού βρέθηκε ένοχη για πέντε από τις έξι κατηγορίες που την είχαν απαγγελθεί.

Η πρόσφατη μεταγωγή της σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας αξιολογείται ως προνομιακή μεταχείριση και τροφοδότησε φήμες για περαιτέρω εξελίξεις, ίσως και πιθανή αποφυλάκισή της.

Το σκάνδαλο Έπσταϊν συνταράσσει ξανά την αμερικανική πολιτική, με την προσοχή πολλών να επικεντρώνεται στη φύση των κοινωνικών σχέσεων του ίδιου του Τραμπ με τον Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε σε ένα κελί φυλακής της Νέας Υόρκης το 2019, πριν από τη δίκη του. Η προεκλογική υπόσχεση Τραμπ να αποδεσμεύσει τους φακέλους της πολύκροτης υπόθεσης δελέασε πολλούς υποστηρικτές του κινήματος Maga πεπεισμένους πως ένα δίκτυο ελίτ προστάτευε τον Έπσταϊν και διψασμένους να δουν στον αέρα όλα τα ονόματα της λίστας και τον ρόλο τους.

Παμ Μπόντι: Ο φύλακας – άγγελος

Η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι θεωρείται μία από τις πιο πιστές και επιδραστικές συνεργάτιδες του Ντόναλντ Τραμπ. Η επιρροή της πηγάζει κυρίως από την απόλυτη αφοσίωση στον πρόεδρο και τη συμμετοχή της σε κρίσιμες νομικές και πολιτικές διαδικασίες που διαμορφώνουν την εικόνα του.

Αν και αρχικά δεν υποστήριζε τον Τραμπ και στηρίχθηκε στον Τζεμπ Μπους στις προκριματικές εκλογές του 2016, σύντομα προσχώρησε στο στρατόπεδό του, συμμετείχε στην πρώτη ομάδα μετάβασης στον Λευκό Οίκο και υπερασπίστηκε τον πρόεδρο κατά την πρώτη διαδικασία καθαίρεσης, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του.

Η Μπόντι χειρίζεται ευαίσθητα αρχεία, όπως τα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν, που περιλαμβάνουν πληροφορίες για ισχυρούς συμμάχους του Τραμπ και πιθανές κατηγορίες. Δηλώνει δημόσια ότι κατέχει κρίσιμα στοιχεία, ενισχύοντας την επιρροή της στον έλεγχο της δημόσιας συζήτησης γύρω από το σκάνδαλο.

Δέχθηκε δε ισχυρότατες επικρίσεις ότι κράτησε αποστάσεις από την πιο κραυγαλέα υπόθεση σεξουαλικής διακίνησης στερώντας από τα θύματα του Έπσταϊν «την ευκαιρία να πάρουν απαντήσεις και να ζητήσουν λογοδοσία από τους θύτες τους» και συμβάλλοντας σε αυτό που περιγράφεται ως κυβερνητική «συγκάλυψη» της υπόθεσης.

Παράλληλα, απομακρύνοντας από το υπουργείο Δικαιοσύνης υπαλλήλους που θεωρούνται επικριτικοί προς τον Τραμπ και δημιουργώντας ειδικές ομάδες για να εξετάζουν έρευνες ή να προωθούν το αφήγημα που ευνοεί τον πρόεδρο, ασκεί έναν επιπλέον έλεγχο.

Οπως επισημαίνουν αναλυτές, η στρατηγική της Μπόντι συνδυάζει προσωπική αφοσίωση, διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων και παρέμβαση σε κρίσιμες διαδικασίες. Μέσω αυτών των ενεργειών, προστατεύει την εικόνα του Τραμπ, περιορίζει την κριτική και ενισχύει τον έλεγχο του προέδρου πάνω σε πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα, διαδικασίες που την καθιστούν από τους πιο ισχυρούς συμμάχους του στην κυβέρνηση.

Σίντνεϊ Σουίνι: Με άρωμα νεολαίας

Αυτό που δύσκολα μπορεί να αμφισβητήσει κανείς είναι πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει το δικό του στυλ ηγεσίας και συχνά δείχνει να επικεντρώνεται σε θέματα δευτερεύοντα πέραν των πολιτικών του πρωτοβουλιών. Από την αλλαγή ονόματος αθλητικών ομάδων έως την ανάμειξη σε εταιρικές συμφωνίες με την ίδια ευκολία που προωθεί ειρηνευτικές διαδικασίες, ο Τραμπ ενεργεί συχνά παρορμητικά με βάση μια  δική του αντίληψη για τα κοινά χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημόσιες δηλώσεις για να περάσει το μήνυμά του.

Πρόσφατα η Σίντεϊ (Σίντι) Σουίνι, νεαρή ηθοποιός με εμφανίσεις σε δημοφιλείς σειρές, βρέθηκε στο επίκεντρο θύελλας αντιδράσεων στο Διαδίκτυο λόγω της συμμετοχής της σε διαφημιστική καμπάνια γνωστής εταιρείας που θεωρήθηκε ότι περνούσε ένα ρατσιστικό μήνυμα λόγω υπαινιγμών για γενετική ανωτερότητα. Οταν ο πρόεδρος Τραμπ πληροφορήθηκε στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής ότι η Σουίνι είναι εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή, δεν δίστασε να τη στηρίξει δημόσια, χαρακτηρίζοντας τη διαφήμιση «φανταστική» και επαινώντας την πολιτική της ταυτότητα.

Η κίνησή του ερμηνεύθηκε ως απόδειξη ότι ο Τραμπ δείχνει πως επιλέγει θέματα που τον προβάλλουν και ενισχύουν το πολιτικό του μήνυμα. Εμμέσως, η Σουίνι ασκεί επιρροή στον πρόεδρο επειδή η δημόσια αναγνώριση της καμπάνιας και η σύνδεσή της με το συντηρητικό κοινό λειτουργούν ως μοχλός για την προβολή και την πολιτική επικοινωνία του Τραμπ, επιβεβαιώνοντας την προσέγγισή του που βασίζεται στην εικόνα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το πολιτικό branding.

«Η παλίρροια έχει αλλάξει. Το να είσαι ΑΓΝΩΣΤΟΣ είναι για τους χαμένους, το να είσαι Ρεπουμπλικανός είναι αυτό που θέλεις να είσαι», ανήρτησε ο πρόεδρος, επιδιώκοντας να απευθυνθεί σε ένα κοινό, στο οποίο παραδοσιακά δεν έχει πρόσβαση.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ουκρανία: Πώς θα τελειώσει ο πόλεμος – Τα δύο σενάρια

Ουκρανία: Πώς θα τελειώσει ο πόλεμος – Τα δύο σενάρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Economy
ΔΕΘ: Αντίστροφη μέτρηση – Πού θα κάτσει η μπίλια των μέτρων

ΔΕΘ: Αντίστροφη μέτρηση – Πού θα κάτσει η μπίλια των μέτρων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τι σημαίνει η στροφή των ΗΠΑ σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία; – Μπορούν ΕΕ και Ζελένσκι να ανακόψουν αυτή την κατεύθυνση;
Προοπτικές και δυσκολίες 17.08.25

Τι σημαίνει η στροφή των ΗΠΑ σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία; – Μπορούν ΕΕ και Ζελένσκι να ανακόψουν αυτή την κατεύθυνση;

Το πιο βασικό αποτέλεσμα της συνάντησης Πούτιν και Τραμπ φαίνεται να είναι η αποδοχή από τις ΗΠΑ της ανάγκης για ειρηνευτική συμφωνία και όχι εκεχειρία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Καρπούζι: 5.000 χρόνια ιστορίας σε μια μπουκιά καλοκαιριού
Μνήμες και σύμβολα 17.08.25

Καρπούζι, 5.000 χρόνια ιστορίας σε μια μπουκιά καλοκαιριού

Το καρπούζι ταξιδεύει μέσα σε χιλιετίες ιστορίας, ποτισμένο μνήμες, μύθους και επιστήμη, συντροφεύοντας τον άνθρωπο από τους τάφους των φαραώ έως τα ελληνικά τραπέζια - Πώς έγινε πολιτικό σύμβολο

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Καραϊβική: Ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην «Κατηγορία 5» και απειλεί με πλημμύρες και κατολισθήσεις
Καραϊβική 17.08.25

Ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην «Κατηγορία 5» - Ανεμοι με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα

Συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην Κατηγορία 5 και απειλεί με πλημμύρες και κατολισθήσεις καθώς πλησιάζει τα νησιά της Καραϊβικής.

Σύνταξη
Σερβία: Βίαια επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για 5η συνεχόμενη νύχτα
Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις 17.08.25

Βίαια επεισόδια για 5η συνεχόμενη νύχτα στη Σερβία

Βίαια επεισόδια και συγκρόυσεις ανάμεσα στην αστυνομία και αντικυβερνητικούς διαδηλωτές σημειώθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα στο Βελιγράδι και σε άλλες πόλεις της Σερβίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ικανοποίηση Ερντογάν για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα – Ετοιμοι να συμβάλουμε
Ουκρανία 17.08.25

Ικανοποίηση Ερντογάν για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα - Ετοιμοι να συμβάλουμε

Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο για την εδραίωση της ειρήνης στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ερντογάν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις των παραστρατιωτικών στην Ελ-Φασέρ
Σουδάν 17.08.25

Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις στην Ελ-Φασέρ

Τουλάχιστον 17 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επίθεση των παραστρατιωτικών του Σουδάν στην Ελ-Φασέρ, η οποία υφίσταται επανειλημμένες επιθέσεις στο πλαίσιο του πολέμου που μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023.

Σύνταξη
Γάζα: Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες που χορηγούσαν για ανθρωπιστικούς λόγους σε Παλαιστινίους
ΗΠΑ 17.08.25

Ακροδεξιά ινφλουένσερ φρενάρει... τις ανθρωπιστικές βίζες σε κατοίκους της Γάζας

Επειτα από αναρτήσεις στο X μιας ακροδεξιάς δημοσιογράφου και ινφλουένσερ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε να αναστείλει τις βίζες που χορηγούσε για ανθρωπιστικούς λόγους σε κατοίκους της Γάζας.

Σύνταξη
Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)
Κόσμος 17.08.25

Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)

Ένα σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε στην Πορτογαλία, πολλές περιοχές της οποίας συνεχίζουν να δοκιμάζονται από μεγάλες πυρκαγιές - Ένας ανεμοστρόβιλος φωτιάς προκλήθηκε στην περιοχή Aguiar da Beira

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 16.08.25

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουάσινγκτον προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για να εμποδίσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να πάρει υπό τον έλεγχό της την αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας

Σύνταξη
Αλάσκα: Παραβίαση ασφαλείας στη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν – Προπαρασκευαστικά έγγραφα ξεχάστηκαν σε ξενοδοχείο
Παραβίαση ασφαλείας 16.08.25

Τρελή γκάφα της ομάδας Τραμπ στην Αλάσκα - Ξέχασαν έγγραφα της συνόδου σε εκτυπωτή ξενοδοχείου

Τα έγγραφα, που βρέθηκαν σε εκτυπωτή, περιείχαν πρόγραμμα συναντήσεων, ονόματα, τηλέφωνα, βιογραφικά συμμετεχόντων, αλλά και το μενού του γεύματος που προσφέρθηκε στη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοση από πολίτες – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου
Δεν αλλάζει 17.08.25

Λήγει η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού - Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου

Ο Προσωπικός Αριθμός χαρακτηρίζεται από μόνιμη και αμετάβλητη φύση, κάτι που σημαίνει ότι δεν αλλάζει ποτέ, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, διεύθυνση ή άλλο μητρώο.

Σύνταξη
Αίθριος καιρός την Κυριακή, εξασθενούν οι άνεμοι – Πού θα βρέξει
Πρόγνωση έως την Πέμπτη 17.08.25

Αίθριος καιρός την Κυριακή, εξασθενούν οι άνεμοι - Πού θα βρέξει

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή - Έως 32 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Η «βασίλισσα» των αρετών – Γιατί είναι σημαντικό να υπερασπιζόμαστε την αγάπη σήμερα;
Culture Live 17.08.25

Η «βασίλισσα» των αρετών – Γιατί είναι σημαντικό να υπερασπιζόμαστε την αγάπη σήμερα;

Για την Άιρις Μέρντοχ, η αγάπη δεν είναι απλώς συναίσθημα, αλλά η κορυφαία αρετή που μας φανερώνει την πραγματικότητα. Μέσα από στοργή, μεταμορφώνει τον τρόπο που βλέπουμε και γνωρίζουμε τον κόσμο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι σημαίνει η στροφή των ΗΠΑ σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία; – Μπορούν ΕΕ και Ζελένσκι να ανακόψουν αυτή την κατεύθυνση;
Προοπτικές και δυσκολίες 17.08.25

Τι σημαίνει η στροφή των ΗΠΑ σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία; – Μπορούν ΕΕ και Ζελένσκι να ανακόψουν αυτή την κατεύθυνση;

Το πιο βασικό αποτέλεσμα της συνάντησης Πούτιν και Τραμπ φαίνεται να είναι η αποδοχή από τις ΗΠΑ της ανάγκης για ειρηνευτική συμφωνία και όχι εκεχειρία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Καρπούζι: 5.000 χρόνια ιστορίας σε μια μπουκιά καλοκαιριού
Μνήμες και σύμβολα 17.08.25

Καρπούζι, 5.000 χρόνια ιστορίας σε μια μπουκιά καλοκαιριού

Το καρπούζι ταξιδεύει μέσα σε χιλιετίες ιστορίας, ποτισμένο μνήμες, μύθους και επιστήμη, συντροφεύοντας τον άνθρωπο από τους τάφους των φαραώ έως τα ελληνικά τραπέζια - Πώς έγινε πολιτικό σύμβολο

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος
Τέλος εποχής 17.08.25

Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος

Το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα αναπτύχθηκε ως μέρος της πολυμερούς οικονομικής δομής που ηγούνταν οι ΗΠΑ, ξεκινώντας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και συνεχίζοντας μέχρι τις αρχές του αιώνα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Άφαντοι τις τελευταίες εβδομάδες: Τι τρέχει με την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ;
Φήμες; 17.08.25

Άφαντοι τις τελευταίες εβδομάδες: Τι τρέχει με την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ;

Δυσκολίες με το πρόγραμμα ή προβλήματα στη σχέση; Ένα από τα πιο high profile ζευγάρια του Χόλιγουντ, η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, δεν βλέπονται συχνά και αυτό κάνεις τις φήμες να οργιάζουν.

Σύνταξη
Ακίνητα: Έρχεται κούρεμα φόρων στα εισοδήματα από ενοίκια
Νέος συντελεστής 17.08.25

Έρχεται κούρεμα φόρων στα εισοδήματα από ενοίκια -

Στόχος, να δοθούν κίνητρα προκειμένου να μπουν κλειστά ακίνητα στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης, αλλά και να περιοριστεί το φαινόμενο της απόκρυψης των πραγματικά αποκτούμενων εισοδημάτων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Καραϊβική: Ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην «Κατηγορία 5» και απειλεί με πλημμύρες και κατολισθήσεις
Καραϊβική 17.08.25

Ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην «Κατηγορία 5» - Ανεμοι με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα

Συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην Κατηγορία 5 και απειλεί με πλημμύρες και κατολισθήσεις καθώς πλησιάζει τα νησιά της Καραϊβικής.

Σύνταξη
Σερβία: Βίαια επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για 5η συνεχόμενη νύχτα
Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις 17.08.25

Βίαια επεισόδια για 5η συνεχόμενη νύχτα στη Σερβία

Βίαια επεισόδια και συγκρόυσεις ανάμεσα στην αστυνομία και αντικυβερνητικούς διαδηλωτές σημειώθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα στο Βελιγράδι και σε άλλες πόλεις της Σερβίας.

Σύνταξη
Γερμανία: Τέλος στο kaputtsparen
Πολλά τα εμπόδια 17.08.25

Τέλος στο kaputtsparen

Μια... ραγισμένη Γερμανία προετοιμάζεται για αναγέννηση των υποδομών

Γεώργιος Μαζιάς
Ουκρανία: Ικανοποίηση Ερντογάν για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα – Ετοιμοι να συμβάλουμε
Ουκρανία 17.08.25

Ικανοποίηση Ερντογάν για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα - Ετοιμοι να συμβάλουμε

Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο για την εδραίωση της ειρήνης στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ερντογάν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις των παραστρατιωτικών στην Ελ-Φασέρ
Σουδάν 17.08.25

Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις στην Ελ-Φασέρ

Τουλάχιστον 17 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επίθεση των παραστρατιωτικών του Σουδάν στην Ελ-Φασέρ, η οποία υφίσταται επανειλημμένες επιθέσεις στο πλαίσιο του πολέμου που μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023.

Σύνταξη
Γάζα: Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες που χορηγούσαν για ανθρωπιστικούς λόγους σε Παλαιστινίους
ΗΠΑ 17.08.25

Ακροδεξιά ινφλουένσερ φρενάρει... τις ανθρωπιστικές βίζες σε κατοίκους της Γάζας

Επειτα από αναρτήσεις στο X μιας ακροδεξιάς δημοσιογράφου και ινφλουένσερ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε να αναστείλει τις βίζες που χορηγούσε για ανθρωπιστικούς λόγους σε κατοίκους της Γάζας.

Σύνταξη
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο βρετανός βουλευτής μετά την πολιτική θύελλα που προκάλεσε η συνάντησή του με τον Τατάρ
Κύπρος 17.08.25

Παραιτήθηκε μετά την πολιτική θύελλα ο βρετανός βουλευτής που συναντήθηκε με τον Τατάρ

Ενδεχομένως είναι η πρώτη φορά που η Λευκωσία επιτυγχάνει κάτι ανάλογο όπως η παραίτηση βρετανού βουλευτή, η συνάντηση του οποίου με τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ είχε προκαλέσει πολιτική θύελλα.

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με τη μηχανή του σε εργαζόμενο καθαριότητας
Ρέθυμνο 17.08.25

Μεθυσμένος οδηγός έστειλε στο νοσοκομείο εργαζόμενο καθαριότητας

Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εργαζόμενος της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Ρεθύμνης όταν χτυπήθηκε εν ώρα εργασίας από μηχανή, ο οδηγός της οποίας ήταν μεθυσμένος.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο