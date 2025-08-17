Ελληνικά νησιά: Οι εν εξάλλω αναρτήσεις τουριστών για ακρίβεια και ταλαιπωρία

Μπορεί τα ελληνικά νησιά να είναι πανέμορφα και μαγικός προορισμός για πολλούς ταξιδιώτες ανά τον κόσμο, ωστόσο τα παράπονα δεν λείπουν από τους επισκέπτες. Δεν είναι λίγοι αυτοί, που μέσα από τα social τους κατηγορούν την Ελλάδα για αισχοκέρδια και ταλαιπωρία.

Σαντορίνη: Η διαδρομή με λεωφορείο που στοίχισε 35 ευρώ

Μια τουρίστρια αναφέρει πως εκείνη και την παρέα της, όταν βρέθηκαν στο λιμάνι στο σημείο έκδοσης εισιτηρίων τους πήραν 35 ευρώ (!) για να μετακινηθούν με δημόσια συγκοινωνία -δηλαδή το λεωφορείο του νησιού.

Μάλιστα, μια εξ αυτών μόλις μπήκε στο λεωφορείο και άρχισε να ρωτά τους γύρω της πόσα λεφτά πλήρωσαν, όλοι της έλεγαν διαφορετικά νούμερα που κυμαίνονταν από 2 μέχρι 10 ευρώ.

Μύκονος: «Μην έρθετε στη Μύκονο αν δεν είστε εξωφρενικά πλούσιοι»

Ένας τουρίστας προειδοποιεί τους υπόλοιπους να μην επισκεφθούν το νησί της Μυκόνου εάν δεν είναι εξωφρενικά πλούσιοι, καθώς κάνει λόγο για το πιο ακριβό μέρος που έχει επισκεφθεί ποτέ στη ζωή του.

Καθώς μοιράζεται τη δική του εμπειρία, έχει βγάλει βίντεο από τον κατάλογο ενός beach bar όπου το acai bowl κοστίζει 40 ευρώ (!) λέγοντας ειρωνικά πως «μάλλον πρόκειται για κάποιο τυπογραφικό λάθος», ενώ ο ίδιος παρήγγειλε ένα κοκτέιλ pina colada που του κόστισε 28 ευρώ.

Μύκονος: 50 ευρώ για μεταφορά με ταξί

Παράλληλα, δύο τουρίστριες αναφέρονται για τις μεταφορές στη Μύκονο, λέγοντας πως η πλειοψηφία των ταξί χρεώνουν μίνιμουμ 36 ευρώ ανεξαρτήτως της απόστασης στην οποία πηγαίνουν.

Συγκεκριμένα ένα ταξιτζής ήθελε να τους χρεώσει 50 δολάρια για τη μεταφορά στο ξενοδοχείο.

Μύκονος: 50 ευρώ η ομπρέλα, 25 το μπέργκερ

Με 104 ευρώ χρεώθηκε ένας τουρίστας για να κάνει απλά μπάνιο στον Όρνο στη Μύκονο, καθώς όπως αναφέρεται στην ανάρτησή του στο TikTok, οι ξαπλώστρες κόστισαν 50 ευρώ, 25 ευρώ ένα μπέργκερ, 4 ευρώ ένας μονός εσπρέσσο, 6 ευρώ ένας χυμός πορτοκάλι, 4 ευρώ ένα μπουκαλάκι νερό και 15 ευρώ ένα κοκτέιλ.

Έλλειψη οργάνωσης και ασυνεννοησία

Πολλή ζέστη στον ήλιο, όλα τα μαγαζιά στις πιο δημοφιλείς περιοχές είναι τουριστικά και πουλάνε τα ίδια ακριβώς πράγματα, ότι το αλκοόλ είναι πολύ ακριβό, ενώ μιλούν για την έλλειψη οργάνωσης στα τοπικά αεροδρόμια, όπου βίωσαν καθυστερήσεις πτήσεων και ασυνεννοησία.

Οι φουσκωμένες τιμές για θέα και κακό φαγητό

«Τα καλύτερα εστιατόρια έχουν τη χειρότερη θέα, ιδιαίτερα σε νησιά όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, καθώς θα πληρώσεις φουσκωμένες τιμές για τη θέα, ενώ το φαγητό δεν είναι και τόσο καλό», λέει μια άλλη τουρίστρια, μεταφέροντας τη δική της εμπειρία.

Αντίστοιχα προτείνει μέρη που μπορεί να μην έχουν θέα στην Καλντέρα αλλά το φαγητό είναι καλύτερο και σίγουρα πιο φθηνό.