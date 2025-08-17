Σοκάρουν οι εικόνες της 94χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από μηχανή στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο Κρήτη την περασμένη Τρίτη (12 Αυγούστου).

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η ηλικιωμένη «φέρει κάταγμα στο σβέρκο και στο γόνατο, ενώ έχει υποστεί πολλαπλά σοβαρά τραύματα», διαψεύδοντας τις πληροφορίες ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Η άτυχη γυναίκα

Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας από το φιλικό περιβάλλον της ηλικιωμένης: «Η κυρία είναι 94 χρόνων και με πολύ φροντίδα και αγάπη από τους οικείους της ήταν υγιής και γερή ώστε να αυτοσυντηρείται και να μπορεί να κάνει την καθημερινή της βόλτα στο τετράγωνο του σπιτιού της, όπου έγινε το συμβάν».

Η γυναίκα δεν κρύβει την οργή της για το γεγονός ότι πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ανήλικος, υπογραμμίζοντας: «Σε αντίθεση με τους γονείς του ανήλικου νεαρού, που θεώρησαν φροντίδα και αγάπη να του πάρουν μηχανή στα 15 – μπορεί και στα 14 – όπως συνηθίζεται στο Τυμπάκι και σε κάθε Τυμπάκι».

Σε σοβαρή κατάσταση

Όπως σημειώνει: «O κίνδυνος για τη ζωή της δεν έχει ξεπεραστεί. Οι φωτογραφίες «αποκαλύπτουν» και σοβαρότητα της ηλικιωμένης γυναίκας».

Η ίδια επισημαίνει ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο την ίδια την τραυματισμένη αλλά και «κάθε ανήλικο που δεν δικαιούται βάσει νόμου να οδηγεί, αλλά και τους γονείς που εγκληματούν κάνοντας τέτοιου είδους χατίρια».

Η 94χρονη παραμένει στο ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη της υγείας της.