newspaper
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 14:44
Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο εστιατόριο
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κρήτη: Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής
Ελλάδα 17 Αυγούστου 2025 | 17:50

Κρήτη: Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής

Ο ανήλικος και χωρίς δίπλωμα οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης την άτυχη γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Σοκάρουν οι εικόνες της 94χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από μηχανή στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο Κρήτη την περασμένη Τρίτη (12 Αυγούστου).

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η ηλικιωμένη «φέρει κάταγμα στο σβέρκο και στο γόνατο, ενώ έχει υποστεί πολλαπλά σοβαρά τραύματα», διαψεύδοντας τις πληροφορίες ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Η άτυχη γυναίκα

Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας από το φιλικό περιβάλλον της ηλικιωμένης: «Η κυρία είναι 94 χρόνων και με πολύ φροντίδα και αγάπη από τους οικείους της ήταν υγιής και γερή ώστε να αυτοσυντηρείται και να μπορεί να κάνει την καθημερινή της βόλτα στο τετράγωνο του σπιτιού της, όπου έγινε το συμβάν».

Η γυναίκα δεν κρύβει την οργή της για το γεγονός ότι πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ανήλικος, υπογραμμίζοντας: «Σε αντίθεση με τους γονείς του ανήλικου νεαρού, που θεώρησαν φροντίδα και αγάπη να του πάρουν μηχανή στα 15 – μπορεί και στα 14 – όπως συνηθίζεται στο Τυμπάκι και σε κάθε Τυμπάκι».

Σε σοβαρή κατάσταση

Όπως σημειώνει: «O κίνδυνος για τη ζωή της δεν έχει ξεπεραστεί. Οι φωτογραφίες «αποκαλύπτουν» και σοβαρότητα της ηλικιωμένης γυναίκας».

Η ίδια επισημαίνει ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο την ίδια την τραυματισμένη αλλά και «κάθε ανήλικο που δεν δικαιούται βάσει νόμου να οδηγεί, αλλά και τους γονείς που εγκληματούν κάνοντας τέτοιου είδους χατίρια».

Η 94χρονη παραμένει στο ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη της υγείας της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Κόσμος
Ουκρανία: Συνέντευξη Τύπου Φον ντερ Λάιεν-Ζελέσνκι – Επί ποδός η «Συμμαχία των Προθύμων»

Ουκρανία: Συνέντευξη Τύπου Φον ντερ Λάιεν-Ζελέσνκι – Επί ποδός η «Συμμαχία των Προθύμων»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια
Ελλάδα 17.08.25

Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια

Ακατάλληλα προς χρήση έχουν κριθεί μέχρι τώρα τουλάχιστον 12 σπίτια στην Πρέβεζα που κάηκαν ολοσχερώς ενώ περισσότερα από 30 θα χρειαστούν σημαντικές επισκευές για να κατοικηθούν και πάλι

Σύνταξη
Νέα Ερυθραία: Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 17.08.25

Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη - Στο Αυτόφωρο αδελφός γνωστής παρουσιάστριας

Ο 38χρονος υπεβλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,66mg/l - Αντιμετωπίζει και την κατηγορία της «βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Συνέντευξη Τύπου φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι: Τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία, η Ουκρανία αποφασίζει για το μέλλον της
Κόσμος 17.08.25 Upd: 18:15

Συνέντευξη Τύπου φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι: Τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία, η Ουκρανία αποφασίζει για το μέλλον της

Κοινές δηλώσεις έκαναν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν για την πιθανότητα επίτευξης εκεχειρίας στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ

Η Νότιγχαμ πέτυχε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έκανε περίπατο με 3-1 απέναντι στην Μπρέντοφντ για την πρεμιέρα της Premier League. Δύο γκολ ο «καυτός» Γουντ, ένα ο Εντόι στο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του
«Το ακύρωσα» 17.08.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του

Ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο, 62 ετών, αποκάλυψε επιτέλους γιατί αποφάσισε να εγκαταλείψει το «The Movie Critic» ως την 10η και τελευταία του ταινία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια
Ελλάδα 17.08.25

Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια

Ακατάλληλα προς χρήση έχουν κριθεί μέχρι τώρα τουλάχιστον 12 σπίτια στην Πρέβεζα που κάηκαν ολοσχερώς ενώ περισσότερα από 30 θα χρειαστούν σημαντικές επισκευές για να κατοικηθούν και πάλι

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»
Κόσμος 17.08.25

Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), δήλωσε ο Γουίτκοφ, μιλώντας για προστασία τύπου «Άρθρου 5»

Σύνταξη
«Θρίλερ» με Ζαφείρη και ΠΑΟΚ – Ο πρόεδρος της Σλάβια πέρασε στην αντεπίθεση
Ποδόσφαιρο 17.08.25

«Θρίλερ» με Ζαφείρη και ΠΑΟΚ – Ο πρόεδρος της Σλάβια πέρασε στην αντεπίθεση

Το σίριαλ με τον Χρήστο Ζαφείρη καλά κρατεί, καθώς ο πρόεδρος της Σλάβια τα έβαλε με τον ΠΑΟΚ, αλλά και την οικογένεια του παίκτη, τονίζοντας ότι τον πιέζει να μεταγραφεί στον Δικέφαλο του βορρά.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για τα περί αλλαγής του εκλογικού νόμου: Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών
ΣΥΡΙΖΑ 17.08.25

Πυρά Ζαχαριάδη σε Μητσοτάκη για εκλογικό νόμο - «Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει αν υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου. «Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;» ρωτά.

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες στις κινητοποιήσεις – «Διευκολύνετε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου
Συλλήψεις και συγκρούσεις 17.08.25

Δεκάδες χιλιάδες στις κινητοποιήσεις στο Ισραήλ - «Διευκολύνετε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ που ζητούν κατάπαυση πυρός και επιστροφή των ομήρων - Ο στρατός ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος για την επόμενη φάση της επιχείρησης στη Γάζα

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο