DO’S: Να ξέρεις πως οι συζητήσεις που θα κάνεις σήμερα, θα ξεκαθαρίσουν αρκετά το τοπίο με τους ανθρώπους γύρω σου. Κατάλαβε πως οι καυγάδες και οι ανταγωνιστικές συμπεριφορές δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Άλλωστε αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορείς να ακολουθήσεις, όντας ήρεμος, αν θες να λύσεις και κάποιες παρεξηγήσεις.

DON’TS: Μην είσαι με τα μούτρα στο πάτωμα στις σημερινές σου επικοινωνίες, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να χτίσεις νέες συνεργασίες. Μη διστάσεις να ανοίξεις τα χαρτιά σου ή ακόμα και να επισημάνεις αυτά που νιώθεις. Ωστόσο, μην εκνευριστείς, αν διαπιστώσεις, ότι και οι απέναντι κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μην καταπιέζεις τις ιδέες σου.