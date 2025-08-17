magazin
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 17.08.2025]
Ημερήσια 17 Αυγούστου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 17.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Να ξέρεις πως οι συζητήσεις που θα κάνεις σήμερα, θα ξεκαθαρίσουν αρκετά το τοπίο με τους ανθρώπους γύρω σου. Κατάλαβε πως οι καυγάδες και οι ανταγωνιστικές συμπεριφορές δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Άλλωστε αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορείς να ακολουθήσεις, όντας ήρεμος, αν θες να λύσεις και κάποιες παρεξηγήσεις.

DON’TS: Μην είσαι με τα μούτρα στο πάτωμα στις σημερινές σου επικοινωνίες, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να χτίσεις νέες συνεργασίες. Μη διστάσεις να ανοίξεις τα χαρτιά σου ή ακόμα και να επισημάνεις αυτά που νιώθεις. Ωστόσο, μην εκνευριστείς, αν διαπιστώσεις, ότι και οι απέναντι κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μην καταπιέζεις τις ιδέες σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Βάλε τα πάντα σε μία σωστή σειρά, προκειμένου να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορείς να δράσεις ακριβώς όπως εσύ θέλεις. Μίλα ανοιχτά και ξεκάθαρα για αυτά που νιώθεις. Γενικώς μπορείς να μοιραστείς τα πιο εσωτερικά σου κομμάτια, όμως με πολύ συγκεκριμένα άτομα, για να καταλάβουν την οπτική σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν υπάρχει λόγος να έχεις άγχος, καθώς τα πάντα φαίνεται να κυλάνε πιο εύκολα σήμερα. Βέβαια μη διστάσεις να δραστηριοποιηθείς ακόμα περισσότερο ή να μπεις σε μία καλύτερη ροή. Από την άλλη, μην αγνοείς την εξωτερική σου εμφάνιση. Μπορείς, ας πούμε, να ξεκινήσεις διατροφή, να πας γυμναστήριο ή κομμωτήριο.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Εκμεταλλεύσου την όμορφη ατμόσφαιρα της σημερινής μέρας και γίνε λίγο πιο άμεσος. Μπορείς, ας πούμε, να αναλάβεις εσύ ο ίδιος να ολοκληρώσεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Μπορείς ακόμα να βγεις μπροστά και να διεκδικήσεις όλα όσα θέλεις χωρίς δικαιολογίες. Εξωτερίκευσε τις ιδέες σου μεν, με τρόπο άμεσο και κατανοητό δε.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις συζητήσεις που κάνεις σήμερα, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να υλοποιήσεις πολλά από αυτά που θέλεις εύκολα και άνετα. Μην αγνοείς τις λύσεις που υπάρχουν μπροστά σου, αν θες να είσαι αποτελεσματικός. Μην αφήνεις το μυαλό σου θολωμένο, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να κάνεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να δημιουργήσεις ένα ήρεμο και ασφαλές κλίμα, για να μπορέσεις να λειτουργήσεις με οργάνωση. Έτσι θα μειώσεις και την πιθανότητα κάποιου αχρείαστου λάθος, αλλά και αχρείαστης έντασης. Άρα θα απομακρυνθείς από τις αντιπαραθέσεις και τους καυγάδες. Τέλειο; Παράλληλα, διαφύλαξε την ψυχολογική σου ηρεμία.

DON’TS: Το ξέρω πως θέλεις να μοιραστείς κάποια κομμάτια του εαυτού σου με τους απέναντι, απλά δεν πρέπει αυτό να το κάνεις με όλους. Ιδανικά, ανοίξου μόνο στα άτομα που εμπιστεύεσαι. Μην αγνοείς το ένστικτό σου μεν, μην αγνοείς και το πως νιώθουν οι άλλοι δε. Στο λέω γιατί μόνο έτσι θα μπορέσεις να τους πλησιάσεις και να επικοινωνήσετε σωστά.

Λέων

Λέων

DO’S: Σήμερα μπορείς όχι μόνο να ανοιχτείς περισσότερο, αλλά και να επαναφέρεις την κοινωνικότητά σου σε υψηλά επίπεδα. Άρα κανόνισε να συναντηθείς με τους φίλους σου, αλλά κάνε και νέες γνωριμίες. Παράλληλα, μπορείς να οργανώσεις και όμορφες μετακινήσεις. Γενικώς γέμισε το πρόγραμμά σου, για να νιώσεις κι εσύ όσο πιο γεμάτος γίνεται.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, καθώς και οι δουλειές, αλλά και οι διαπραγματεύσεις που κάνεις, φαίνεται να κυλάνε αρκετά ομαλά. Μην απογοητεύεσαι από τις συζητήσεις που μπορεί να έχουν έντονο ύφος, καθώς αυτό είναι το στυλ σου- μη γελιόμαστε!- και πάντα καταφέρνεις κάπως να βγεις αλώβητος από όλο αυτό.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Σήμερα σου χρειάζεται και καλή διάθεση, αλλά και καλή οργάνωση, για να μπορέσεις να επεξεργαστείς τόσο τα νέα δεδομένα όσο και τις κινήσεις που σκέφτεσαι να κάνεις. Ωστόσο, πρέπει να βρεις χρόνο, για να ξεκουραστείς και να μαζέψεις δυνάμεις, προκειμένου να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά. Ξεκαθάρισε τα πράγματα στα ερωτικά και στη δουλειά.

DON’TS: Μην κάνεις τίποτα προτού να το έχεις επιβεβαιώσει πρώτα, καθώς μόνο έτσι θα είσαι σίγουρος ότι θα εξελιχθούν όλα ακριβώς όπως τα θέλεις. Παράλληλα, μην συνεχίζεις να αφήνεις το άγχος σου να σε κάνει κουμάντο. Ειδικά αν βλέπεις ότι όλα έχουν μπει σε μία σωστή σειρά. Γι’ αυτό, βέβαια, δεν πρέπει να αφήνεις θολωμένο το κεφάλι σου, έτσι;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Για να μπορέσεις να διατηρήσεις την αισιοδοξία σου, πρέπει να ξεκαθαρίσεις και το μυαλό σου, αλλά και αυτά που τρέχουν μέσα στη μέρα. Αν, λοιπόν, παραμείνεις ψύχραιμος, θα μπορέσεις να απαντήσεις σωστά στα σχόλια που σου γίνονται από τους άλλους. Παράλληλα πρέπει να τους δείξεις ότι δεν ψήνεσαι και πολύ να τσακωθείς.

DON’TS: Μην αφήσεις αναξιοποίητες τις ιδέες σου, καθώς αυτές μπορούν να σου δώσουν το κίνητρο, για να αλλάξεις ρότα και να ξεφύγεις από οτιδήποτε σε ζορίζει, από οτιδήποτε δεν το κατανοείς ή δε μπορείς να το λύσεις. Από την άλλη, δεν πρέπει να αρνείσαι βοήθεια και στήριξη από τους φίλους σου, γιατί είναι αυτό που θα σε κάνει να νιώσεις ασφαλής.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Ακολούθα τον δρόμο που σου χαράζει το ένστικτό σου, γιατί σήμερα αυτό πρόκειται να είναι αρκετά δυνατό και να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις το θολό τοπίο που επικρατεί. Παράλληλα, είναι αυτό που μπορεί να σε καθοδηγήσει προς τις σωστότερες επιλογές. Διαχειρίσου σωστά και τις πληροφορίες που έχεις μαζέψει το προηγούμενο διάστημα.

DON’TS: Μην αγνοείς τα σενάρια που έχεις φτιάξει στο κεφάλι σου. Κοινώς πρέπει να επιβεβαιώσεις αν αυτά ισχύουν ή όχι. Στα επαγγελματικά, μην αποκαλύψεις όλες τις επαφές που κάνεις για ένα επαγγελματικό ζήτημα, γιατί αν μαθευτούν αυτές σου οι κινήσεις ίσως εκτεθείς. Ίσως και να χαλάσει λίγο εικόνα σου, κάτι που- σίγουρα- δεν θέλεις.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Μείνε ψύχραιμος και ήρεμος, για να μπορέσεις να συνεργαστείς ευκολότερα με τους άλλους. Κάνε τις κατάλληλες συζητήσεις, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις τα πάντα γύρω σου. Στα επαγγελματικά, πρέπει να διαχωρίσεις ποιες αρμοδιότητες είναι δικές σου και ποιες άπτονται στην ευθύνη των υπολοίπων. Απλά πρέπει να το κάνεις με δυναμικό τόνο μεν, ήπιο και ήρεμο δε.

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς τρόπο διαχείρισης κάποιων καταστάσεων. Παράλληλα, μη διστάσεις να εστιάσεις μόνο σε αυτά που σε αφορούν άμεσα, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να κάνεις πετυχημένες κινήσεις και να επεκταθείς περισσότερο προς τα εκεί που θέλεις. Άρα δεν πρέπει να κάνεις λάθος επαφές, μόνο τις σωστές σήμερα!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αξιοποίησε την ηρεμία και της σημερινής μέρας, προκειμένου να επαναφέρεις την οργάνωσή σου στην επιφάνεια. Άρα βάλε τόσο τις δουλειές όσο και τις υποχρεώσεις που έχεις σε μία σωστή σειρά μεν, κάντο με αρκετή ευκολία και άνεση δε. Παράλληλα, για τώρα, εστίασε μόνο στα ουσιαστικά, τα οποία δεν είναι αλλά από τα επαγγελματικά σου!

DON’TS: Μη διστάσεις ούτε να αναλάβεις δράση, αλλά ούτε και να γίνεις πιο άμεσος. Έστω στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι, καθώς έτσι θα δεις τα αποτελέσματα που θες εύκολα και γρήγορα. Από την άλλη, θα σου πω να μην αγχώνεσαι για τα οικονομικά σου, γιατί σήμερα φαίνεται πως μπορείς να τα διαχειριστείς με μία μεγαλύτερη ευκολία και άνεση, θα έλεγα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Άσε τη δημιουργικότητά σου ελεύθερη, για να βελτιώσεις και τη διάθεσή σου. Προσπάθησε να βελτιώσεις την επικοινωνία σου με τους απέναντι με το να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος σε αυτά που λες. Ειδικά όσον αφορά τα άτομα που σε ενδιαφέρουν πραγματικά αυτό. Δέξου και καμιά διαφορετική άποψη, αλλά και το feedback που σου δίνεται για τη δουλειά σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις κάτι που βλέπεις ότι δεν σε βοηθάει να εξελιχθείς, για να μπορέσεις να το δρομολογήσεις ευκολότερα. Ταυτόχρονα, μην είσαι αρνητικός στο φλερτ και στις όμορφες επικοινωνίες ή απλά σε συζητήσεις που μπορούν, όμως, να σε κερδίσουν εγκεφαλικά. Έτσι θα μπορέσεις να δεις κάποια άτομα με εντελώς άλλο μάτι!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αξιοποίησε την καλή σου διάθεση, για να επεξεργαστείς και να αναλύσεις σε βάθος τα προσωπικά σου ζητήματα. Από την άλλη, τώρα, υπάρχουν και κάποια θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια, τα οποία μπορούν να λυθούν πολύ πιο εύκολα, αν ξεκαθαρίσεις τα σκηνικά και τις πληροφορίες που σου αποκαλύπτονται. Έτσι θα δεις τα πάντα ξεκάθαρα.

DON’TS: Από τη μία, δεν πρέπει να αγνοείς τα συναισθήματά σου. Από την άλλη, δεν πρέπει να χάνεις ευκαιρία να τα εκφράσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να τα βγάλεις από μέσα σου και να χαλαρώσεις. Μην συνεχίσεις πάρε- δώσε με άτομα ή καταστάσεις που ξέρεις εξαρχής, ότι θα σε κάνουν να νιώσεις άβολα. Ταυτόχρονα, μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

World
Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι
Ουίνδσορ 16.08.25

Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι

Το ζευγάρι αισθάνεται έτοιμο να εγκατασταθεί σε έναν χώρο που μπορεί να αποτελέσει το «για πάντα σπίτι» τους, ακόμη και όταν ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Σύνταξη
Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει
«Μου είπε “όχι”» 16.08.25

Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

H influencer ισχυρίστηκε ότι μερικές φορές προσβάλλει το ChatGPT και ότι πιστεύει ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο ταξίδι της ήταν «η εκδίκησή του».

Σύνταξη
Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό
Κρατάει χρόνια... 16.08.25

Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό

Πριν από 48 χρόνια το rock 'n' roll έχανε τον «Βασιλιά» του. Στις 16 Αυγούστου 1977 ο Έλβις Πρίσλεϊ άφηνε την τελευταία του πνοή στην Graceland, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν πέθανε ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors
Είπα ξείπα 15.08.25

Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors

Πριν λίγα χρόνια oι Kiss χαρακτήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ ως «απεχθή» και επικίνδυνο. Τώρα, δηλώνουν «βαθιά τιμημένοι» για τη βράβευσή τους από τον ίδιο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Μια «γοργόνα» βουτάει στην Αττάλεια με φόντο αεροπλάνο του Β’ ΠΠ [βίντεο]
Viral 15.08.25

Μια «γοργόνα» βουτάει στην Αττάλεια με φόντο αεροπλάνο του Β' ΠΠ

Στην Αττάλεια και συγκεκριμένη στην περιοχή Κας στην Τουρκία, μια ελεύθερη δύτρια - «γοργόνα» κράτησε την αναπνοή της για 6 ολόκληρα λεπτά χαρίζοντας ταυτόχρονα ένα μαγευτικό βίντεο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του
«Μη χαρίζεστε» 15.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον αποκαλύπτει πώς οι οικονομικές ανάγκες επηρέασαν την καριέρα του, εξηγώντας γιατί μερικές φορές «πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει» πριν ακολουθήσεις το πάθος σου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)
Κόσμος 17.08.25

Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)

Ένα σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε στην Πορτογαλία, πολλές περιοχές της οποίας συνεχίζουν να δοκιμάζονται από μεγάλες πυρκαγιές - Ένας ανεμοστρόβιλος φωτιάς προκλήθηκε στην περιοχή Aguiar da Beira

Σύνταξη
Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες
Βίντεο ντοκουμέντο 17.08.25

Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες

Η πτήση της Condor από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Μπρίντεζι της Ιταλίας λόγω φωτιάς σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους

Σύνταξη
Νίκη της Λετονίας επί της Σλοβενίας (100-88) – Τι συνέβη με Ντόντσιτς
Μπάσκετ 16.08.25

Νίκη της Λετονίας επί της Σλοβενίας (100-88) – Τι συνέβη με Ντόντσιτς

Η «οικοδέσποινα» της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ, Λετονία, «πάτησε» γκάζι στην 4η περίοδο και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα ενόψει της συμμετοχής της στο Τουρνουά «Ακρόπολις»

Σύνταξη
Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ήττα από τους Ιταλούς με πολλά κέρδη για τους Πειραιώτες (vids)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ήττα από τους Ιταλούς με πολλά κέρδη για τους Πειραιώτες (vids)

Ο Ολυμπιακός με ροτέισον και η φιναλιστ του Champions League με βασική 11αδα σε ένα φιλικό που «σημαδεύτηκε» από την κάκιστη διαιτησία - Κακώς μέτρησε το 1-0, δεν δόθηκε – μαρς πέναλτι στον Καμπελά – Κοίταξαν στα μάτια τους Ιταλούς οι Πειραιώτες, δοκιμές από τον Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι
Ουίνδσορ 16.08.25

Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι

Το ζευγάρι αισθάνεται έτοιμο να εγκατασταθεί σε έναν χώρο που μπορεί να αποτελέσει το «για πάντα σπίτι» τους, ακόμη και όταν ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Σύνταξη
Ο Φουρνιέ… απείλησε τον Λαρεντζάκη
Μπάσκετ 16.08.25

Ο Φουρνιέ… απείλησε τον Λαρεντζάκη

Επική ήταν η αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ στο viral video που δείχνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ρίχνει φιλική… σφαλιάρα στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 16.08.25

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουάσινγκτον προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για να εμποδίσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να πάρει υπό τον έλεγχό της την αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας

Σύνταξη
Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3: «Σβηστά» στην πρεμιέρα οι Καταλανοί
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3: «Σβηστά» στην πρεμιέρα οι Καταλανοί

Χωρίς να ζοριστεί η Μπαρτσελόνα πέρασε με 3-0 από την έδρα της Μαγιόρκα και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στη φετινή La Liga. Πρώτο γκολ με το «10» για τον Γιαμάλ, από νωρίς με 9 παίκτες οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Αλάσκα: Παραβίαση ασφαλείας στη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν – Προπαρασκευαστικά έγγραφα ξεχάστηκαν σε ξενοδοχείο
Παραβίαση ασφαλείας 16.08.25

Τρελή γκάφα της ομάδας Τραμπ στην Αλάσκα - Ξέχασαν έγγραφα της συνόδου σε εκτυπωτή ξενοδοχείου

Τα έγγραφα, που βρέθηκαν σε εκτυπωτή, περιείχαν πρόγραμμα συναντήσεων, ονόματα, τηλέφωνα, βιογραφικά συμμετεχόντων, αλλά και το μενού του γεύματος που προσφέρθηκε στη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο