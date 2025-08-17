Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 17.08.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Να ξέρεις πως οι συζητήσεις που θα κάνεις σήμερα, θα ξεκαθαρίσουν αρκετά το τοπίο με τους ανθρώπους γύρω σου. Κατάλαβε πως οι καυγάδες και οι ανταγωνιστικές συμπεριφορές δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Άλλωστε αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορείς να ακολουθήσεις, όντας ήρεμος, αν θες να λύσεις και κάποιες παρεξηγήσεις.
DON’TS: Μην είσαι με τα μούτρα στο πάτωμα στις σημερινές σου επικοινωνίες, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να χτίσεις νέες συνεργασίες. Μη διστάσεις να ανοίξεις τα χαρτιά σου ή ακόμα και να επισημάνεις αυτά που νιώθεις. Ωστόσο, μην εκνευριστείς, αν διαπιστώσεις, ότι και οι απέναντι κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μην καταπιέζεις τις ιδέες σου.
Ταύρος
DO’S: Βάλε τα πάντα σε μία σωστή σειρά, προκειμένου να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορείς να δράσεις ακριβώς όπως εσύ θέλεις. Μίλα ανοιχτά και ξεκάθαρα για αυτά που νιώθεις. Γενικώς μπορείς να μοιραστείς τα πιο εσωτερικά σου κομμάτια, όμως με πολύ συγκεκριμένα άτομα, για να καταλάβουν την οπτική σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν υπάρχει λόγος να έχεις άγχος, καθώς τα πάντα φαίνεται να κυλάνε πιο εύκολα σήμερα. Βέβαια μη διστάσεις να δραστηριοποιηθείς ακόμα περισσότερο ή να μπεις σε μία καλύτερη ροή. Από την άλλη, μην αγνοείς την εξωτερική σου εμφάνιση. Μπορείς, ας πούμε, να ξεκινήσεις διατροφή, να πας γυμναστήριο ή κομμωτήριο.
Δίδυμοι
DO’S: Εκμεταλλεύσου την όμορφη ατμόσφαιρα της σημερινής μέρας και γίνε λίγο πιο άμεσος. Μπορείς, ας πούμε, να αναλάβεις εσύ ο ίδιος να ολοκληρώσεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Μπορείς ακόμα να βγεις μπροστά και να διεκδικήσεις όλα όσα θέλεις χωρίς δικαιολογίες. Εξωτερίκευσε τις ιδέες σου μεν, με τρόπο άμεσο και κατανοητό δε.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις συζητήσεις που κάνεις σήμερα, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να υλοποιήσεις πολλά από αυτά που θέλεις εύκολα και άνετα. Μην αγνοείς τις λύσεις που υπάρχουν μπροστά σου, αν θες να είσαι αποτελεσματικός. Μην αφήνεις το μυαλό σου θολωμένο, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να κάνεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
Καρκίνος
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να δημιουργήσεις ένα ήρεμο και ασφαλές κλίμα, για να μπορέσεις να λειτουργήσεις με οργάνωση. Έτσι θα μειώσεις και την πιθανότητα κάποιου αχρείαστου λάθος, αλλά και αχρείαστης έντασης. Άρα θα απομακρυνθείς από τις αντιπαραθέσεις και τους καυγάδες. Τέλειο; Παράλληλα, διαφύλαξε την ψυχολογική σου ηρεμία.
DON’TS: Το ξέρω πως θέλεις να μοιραστείς κάποια κομμάτια του εαυτού σου με τους απέναντι, απλά δεν πρέπει αυτό να το κάνεις με όλους. Ιδανικά, ανοίξου μόνο στα άτομα που εμπιστεύεσαι. Μην αγνοείς το ένστικτό σου μεν, μην αγνοείς και το πως νιώθουν οι άλλοι δε. Στο λέω γιατί μόνο έτσι θα μπορέσεις να τους πλησιάσεις και να επικοινωνήσετε σωστά.
Λέων
DO’S: Σήμερα μπορείς όχι μόνο να ανοιχτείς περισσότερο, αλλά και να επαναφέρεις την κοινωνικότητά σου σε υψηλά επίπεδα. Άρα κανόνισε να συναντηθείς με τους φίλους σου, αλλά κάνε και νέες γνωριμίες. Παράλληλα, μπορείς να οργανώσεις και όμορφες μετακινήσεις. Γενικώς γέμισε το πρόγραμμά σου, για να νιώσεις κι εσύ όσο πιο γεμάτος γίνεται.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, καθώς και οι δουλειές, αλλά και οι διαπραγματεύσεις που κάνεις, φαίνεται να κυλάνε αρκετά ομαλά. Μην απογοητεύεσαι από τις συζητήσεις που μπορεί να έχουν έντονο ύφος, καθώς αυτό είναι το στυλ σου- μη γελιόμαστε!- και πάντα καταφέρνεις κάπως να βγεις αλώβητος από όλο αυτό.
Παρθένος
DO’S: Σήμερα σου χρειάζεται και καλή διάθεση, αλλά και καλή οργάνωση, για να μπορέσεις να επεξεργαστείς τόσο τα νέα δεδομένα όσο και τις κινήσεις που σκέφτεσαι να κάνεις. Ωστόσο, πρέπει να βρεις χρόνο, για να ξεκουραστείς και να μαζέψεις δυνάμεις, προκειμένου να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά. Ξεκαθάρισε τα πράγματα στα ερωτικά και στη δουλειά.
DON’TS: Μην κάνεις τίποτα προτού να το έχεις επιβεβαιώσει πρώτα, καθώς μόνο έτσι θα είσαι σίγουρος ότι θα εξελιχθούν όλα ακριβώς όπως τα θέλεις. Παράλληλα, μην συνεχίζεις να αφήνεις το άγχος σου να σε κάνει κουμάντο. Ειδικά αν βλέπεις ότι όλα έχουν μπει σε μία σωστή σειρά. Γι’ αυτό, βέβαια, δεν πρέπει να αφήνεις θολωμένο το κεφάλι σου, έτσι;
Ζυγός
DO’S: Για να μπορέσεις να διατηρήσεις την αισιοδοξία σου, πρέπει να ξεκαθαρίσεις και το μυαλό σου, αλλά και αυτά που τρέχουν μέσα στη μέρα. Αν, λοιπόν, παραμείνεις ψύχραιμος, θα μπορέσεις να απαντήσεις σωστά στα σχόλια που σου γίνονται από τους άλλους. Παράλληλα πρέπει να τους δείξεις ότι δεν ψήνεσαι και πολύ να τσακωθείς.
DON’TS: Μην αφήσεις αναξιοποίητες τις ιδέες σου, καθώς αυτές μπορούν να σου δώσουν το κίνητρο, για να αλλάξεις ρότα και να ξεφύγεις από οτιδήποτε σε ζορίζει, από οτιδήποτε δεν το κατανοείς ή δε μπορείς να το λύσεις. Από την άλλη, δεν πρέπει να αρνείσαι βοήθεια και στήριξη από τους φίλους σου, γιατί είναι αυτό που θα σε κάνει να νιώσεις ασφαλής.
Σκορπιός
DO’S: Ακολούθα τον δρόμο που σου χαράζει το ένστικτό σου, γιατί σήμερα αυτό πρόκειται να είναι αρκετά δυνατό και να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις το θολό τοπίο που επικρατεί. Παράλληλα, είναι αυτό που μπορεί να σε καθοδηγήσει προς τις σωστότερες επιλογές. Διαχειρίσου σωστά και τις πληροφορίες που έχεις μαζέψει το προηγούμενο διάστημα.
DON’TS: Μην αγνοείς τα σενάρια που έχεις φτιάξει στο κεφάλι σου. Κοινώς πρέπει να επιβεβαιώσεις αν αυτά ισχύουν ή όχι. Στα επαγγελματικά, μην αποκαλύψεις όλες τις επαφές που κάνεις για ένα επαγγελματικό ζήτημα, γιατί αν μαθευτούν αυτές σου οι κινήσεις ίσως εκτεθείς. Ίσως και να χαλάσει λίγο εικόνα σου, κάτι που- σίγουρα- δεν θέλεις.
Τοξότης
DO’S: Μείνε ψύχραιμος και ήρεμος, για να μπορέσεις να συνεργαστείς ευκολότερα με τους άλλους. Κάνε τις κατάλληλες συζητήσεις, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις τα πάντα γύρω σου. Στα επαγγελματικά, πρέπει να διαχωρίσεις ποιες αρμοδιότητες είναι δικές σου και ποιες άπτονται στην ευθύνη των υπολοίπων. Απλά πρέπει να το κάνεις με δυναμικό τόνο μεν, ήπιο και ήρεμο δε.
DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς τρόπο διαχείρισης κάποιων καταστάσεων. Παράλληλα, μη διστάσεις να εστιάσεις μόνο σε αυτά που σε αφορούν άμεσα, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να κάνεις πετυχημένες κινήσεις και να επεκταθείς περισσότερο προς τα εκεί που θέλεις. Άρα δεν πρέπει να κάνεις λάθος επαφές, μόνο τις σωστές σήμερα!
Αιγόκερως
DO’S: Αξιοποίησε την ηρεμία και της σημερινής μέρας, προκειμένου να επαναφέρεις την οργάνωσή σου στην επιφάνεια. Άρα βάλε τόσο τις δουλειές όσο και τις υποχρεώσεις που έχεις σε μία σωστή σειρά μεν, κάντο με αρκετή ευκολία και άνεση δε. Παράλληλα, για τώρα, εστίασε μόνο στα ουσιαστικά, τα οποία δεν είναι αλλά από τα επαγγελματικά σου!
DON’TS: Μη διστάσεις ούτε να αναλάβεις δράση, αλλά ούτε και να γίνεις πιο άμεσος. Έστω στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι, καθώς έτσι θα δεις τα αποτελέσματα που θες εύκολα και γρήγορα. Από την άλλη, θα σου πω να μην αγχώνεσαι για τα οικονομικά σου, γιατί σήμερα φαίνεται πως μπορείς να τα διαχειριστείς με μία μεγαλύτερη ευκολία και άνεση, θα έλεγα.
Υδροχόος
DO’S: Άσε τη δημιουργικότητά σου ελεύθερη, για να βελτιώσεις και τη διάθεσή σου. Προσπάθησε να βελτιώσεις την επικοινωνία σου με τους απέναντι με το να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος σε αυτά που λες. Ειδικά όσον αφορά τα άτομα που σε ενδιαφέρουν πραγματικά αυτό. Δέξου και καμιά διαφορετική άποψη, αλλά και το feedback που σου δίνεται για τη δουλειά σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις κάτι που βλέπεις ότι δεν σε βοηθάει να εξελιχθείς, για να μπορέσεις να το δρομολογήσεις ευκολότερα. Ταυτόχρονα, μην είσαι αρνητικός στο φλερτ και στις όμορφες επικοινωνίες ή απλά σε συζητήσεις που μπορούν, όμως, να σε κερδίσουν εγκεφαλικά. Έτσι θα μπορέσεις να δεις κάποια άτομα με εντελώς άλλο μάτι!
Ιχθύες
DO’S: Αξιοποίησε την καλή σου διάθεση, για να επεξεργαστείς και να αναλύσεις σε βάθος τα προσωπικά σου ζητήματα. Από την άλλη, τώρα, υπάρχουν και κάποια θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια, τα οποία μπορούν να λυθούν πολύ πιο εύκολα, αν ξεκαθαρίσεις τα σκηνικά και τις πληροφορίες που σου αποκαλύπτονται. Έτσι θα δεις τα πάντα ξεκάθαρα.
DON’TS: Από τη μία, δεν πρέπει να αγνοείς τα συναισθήματά σου. Από την άλλη, δεν πρέπει να χάνεις ευκαιρία να τα εκφράσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να τα βγάλεις από μέσα σου και να χαλαρώσεις. Μην συνεχίσεις πάρε- δώσε με άτομα ή καταστάσεις που ξέρεις εξαρχής, ότι θα σε κάνουν να νιώσεις άβολα. Ταυτόχρονα, μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά.
