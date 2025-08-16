Η εμφάνιση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στην Αλάσκα με ένα φούτερ που έγραφε CCCP (Σοβιετική Ένωση – Ε.Σ.Σ.Δ.) προκάλεσε όχι μόνο συζητήσεις αλλά και φρενίτιδα στο διαδίκτυο, καθώς η συγκεκριμένη μπλούζα ξεπούλησε μέσα σε λίγες ώρες.

Την ώρα που οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονταν σε εξέλιξη στο Άνκορατζ της Αλάσκας, η ενδυματολογική επιλογή του Λαβρόφ πυροδότησε στο διαδίκτυο μια άλλου είδους «μάχη».

Το φούτερ της εταιρείας SelSovet προκάλεσε ολονύκτιο ξεπούλημα, με την εταιρεία να σπεύδει να καλύψει τη ζήτηση στα ηλεκτρονικά κασταστήματα. Ως αποτέλεσμα, μέχρι το πρωί ήταν διαθέσιμες μόνο προπαραγγελίες.

Η ενδυματολογική επιλογή του Σεργκέι Λαβρόφ προκάλεσε εκρηκτική αύξηση πωλήσεων μέσα σε λίγες ώρες

Lavrov’s appearance in a SelSovet sweater during Alaska talks triggered an overnight sellout, leaving the Chelyabinsk brand rushing to meet demand. By morning, only pre-orders were available. pic.twitter.com/HXPuftkJUQ — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) August 16, 2025

Για κάποιους, η επιλογή του Ρώσου ΥΠΕΞ ήταν μια απλή νοσταλγική αναφορά στη σοβιετική εποχή, ενώ για άλλους μια προκλητική πολιτική τοποθέτηση καθώς παρέπεμπε στην εποχή που η Ουκρανία ήταν μέλος της Ε.Σ.Σ.Δ.

Οι συζητήσεις για το θέμα αυτό αλλά και οι έντονες αντιδράσεις, τόσο εντός όσο και εκτός Ρωσίας, μετέτρεψαν άμεσα το ενδιαφέρον για τη στάμπα στην μπλούζα του Λαβρόφ σε αυξημένη ζήτηση του ίδιου του προϊόντος.

Ξεπούλημα εν μια νυκτί

Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που διέθεταν το συγκεκριμένο φούτερ ανέφεραν πρωτοφανή αύξηση παραγγελιών μέσα στη νύχτα. Η ένδειξη «εκτός αποθέματος» εμφανίστηκε μέσα σε λίγες ώρες, ενώ άλλοι πωλητές ξεκίνησαν να δέχονται προπαραγγελίες για νέα παρτίδα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποιοι χρήστες ανήρτησαν την επιβεβαίωση αγοράς, με κάποιους να αστειεύονται ότι «πρόλαβαν να το πάρουν προτού εξαντηθεί» και άλλους να επικρίνουν τον ενθουσιασμό ως ένδειξη αδικαιολόγητης νοσταλγίας.

Lavrov’s USSR shirt goes for a humble $20 Wearing it for a meeting with Trump in Alaska = PRICELESS https://t.co/IVLDahr9U6 pic.twitter.com/T8yee83rgH — Alaska Summit News First (@runews) August 15, 2025

Μέχρι το μεσημέρι, μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα είχαν ανακοινώσει εκτιμήσεις για νέα διαθεσιμότητα, από μία εβδομάδα έως και έναν μήνα, ενώ ήδη εμφανίζονταν απομιμήσεις σε μικρότερες πλατφόρμες.

Ειδικοί στο λιανεμπόριο σημειώνουν ότι τέτοια «viral εμπορικά φαινόμενα» προκύπτουν όταν η προβολή ενός διάσημου προσώπου συνδυάζεται με ένα φορτισμένο πολιτιστικό ή πολιτικό σύμβολο, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για μια εκρηκτική αύξηση πωλήσεων, που αποδεικνύεται ωστόσο βραχύβια.

Το αν η ζήτηση αυτή τη φορά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μένει να αποδειχθεί.