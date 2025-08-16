Στο κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο η Αλάσκα

Η ιστορική συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα μετέτρεψε την αραιοκατοικημένη αμερικανική πολιτεία στο κέντρο του κόσμου. Αυτή η σύνοδος κορυφής—με τον θανατηφόρο πόλεμο στην Ουκρανια να διακυβεύεται— ηταν ίσως το πιο αξιοσημείωτο γεγονός που έχει συμβεί στην Αλάσκα στη σύγχρονη ιστορία….

«Όλα τα μάτια είναι στραμμένα στο Άνκορατζ», ήταν ένας τίτλος στην εφημερίδα Anchorage Daily News, ενώ ο κυβερνήτης της Αλάσκας, Μάικ Ντανλίβι, Ρεπουμπλικάνος, δήλωσε σε έναν τοπικό ειδησεογραφικό σταθμό ότι το γεγονός «τοποθετεί την Αλάσκα στον παγκόσμιο χάρτη—όπου θα έπρεπε να βρισκόμαστε».

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη συνάντηση και κυρίως για τα αποτελέσματα της συνομιλίας των δύο προέδρων οδήγησε στο Ανκορατζ δεκάδες δημοσιογραφους και μέλη τηλεοπτικών συνεργείων από όλο τον κόσμο γεγονός που δεν ανέβασε μόνον την προβολή της 49ης Πολιτειας των ΗΠΑ: Ανέβασε και τις τιμές όπως διαπίστωσαν οι επισκέπτες της πόλης…

Και αυτό ηταν ευκολο να διαπιστωθεί καθώς τα δωμάτια των ξενοδοχείων και οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων ηταν εξαντλημένα.

Απληστία

Καθώς εκατοντάδες δημοσιογράφοι και αξιωματούχοι κατέβηκαν στο Άνκορατζ για τη σύνοδο κορυφής, οι τοπικοί επιχειρηματίες άδραξαν την έκπληξη, σχολιάζει η Wall Street Journal. Μερικοί ιδιοκτήτες είπαν ότι ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι, με τον τουρισμό να παρεμποδίζεται από την επιβράδυνση των ξένων ταξιδιών. Ο Ντέιβιντ Λάιλς, διευθυντής του Ramada by Wyndham στο κέντρο του Άνκορατζ, δήλωσε ότι η πληρότητα αυξήθηκε από 60%, με δωμάτια που κοστίζουν περίπου 300 δολάρια τη νύχτα, σε πλήρως κρατημένα, με δωμάτια προσωρινά μεταξύ 500 και 1.000 δολαρίων.

(Μεταξύ αυτών που δεν βρήκαν ξενοδοχεία; Μερικοί Ρώσοι δημοσιογράφοι που έφτασαν ως μέρος της ομάδας τύπου του Πούτιν την Πέμπτη το βράδυ και κοιμήθηκαν σε κρεβάτια μέσα σε ένα αθλητικό στάδιο στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Αλάσκας.)

Η τιμή του Ramada δεν ήταν τίποτα σε σύγκριση με αυτό που προσπάθησε να χρεώσει ο ιδιοκτήτης ενός Airbnb: 7.000 δολάρια τη βραδιά αφού ακύρωσε μια προηγούμενη προσφορά 1.500 δολαρίων. «Μερικοί άνθρωποι γίνονται άπληστοι», είπε ο Ντ. Λάιλς.

Οι φθινοπωρινές αποχρώσεις στην τούνδρα στις κορυφές Chugach πάνω από το Anchorage σηματοδοτούν τον επερχόμενο μακρύ χειμώνα. «Οι άνθρωποι που βγάζουν χρήματα από τους τουρίστες έχουν μόνο τρεις μήνες για να το κάνουν, οπότε οποιαδήποτε δημοσιότητα που φέρνει επιπλέον κόσμο εδώ είναι καλή για την οικονομία», δήλωσε ο Κίριλ Γκασένκο, ο οποίος ενοικιάζει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Είχαν μεγάλη ζήτηση.

Μια δημοσκόπηση στο Ανκορατζ

Ομως, όλη αυτή η δημοσιότητα και η αναστάτωση που προκάλεσε η οργάνωση και η πραγματοποιηση της συνάντησης κορυφής στην κανονικοτητα της πόλης, ηταν αυνηθιστη.

Οπως σημειωνει η WSJ, η υπάλληλος του ξενοδοχείου Amber Rookard ήθελε απλώς να τελειώσει ολόκληρη η σύνοδος κορυφής. «Απλώς κάνει τους πάντες να νιώθουν άβολα», είπε η Rookard, η οποία είπε ότι τρεις πράκτορες του FBI μπήκαν και τη ρώτησαν αν είχε δει «ασυνήθιστα άτομα». Μπερδεμένη, απάντησε: «Βλέπω πολλά ασυνήθιστα άτομα».

Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι ντόπιοι φάνηκαν υποστηρικτικοί. Λίγο μετά την ανακοίνωση του Anchorage ως τόπου διεξαγωγής της συνόδου κορυφής, η Alaska Survey Research του Ivan Moore διεξήγαγε δημοσκόπηση σε 848 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, η οποία διαπίστωσε ότι το 59% δήλωσε ότι ήταν σκόπιμο να προσκληθεί ο Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής σε αμερικανικό έδαφος – ακόμη και αν μόνο το 6% έδωσε στον Πούτιν θετική βαθμολογία.

Δυστυχώς, υπήρχε λίγος χρόνος για τους δύο ηγέτες να απολαύσουν τις υπαίθριες περιπέτειες για τις οποίες η Αλάσκα είναι γνωστή και σεβαστή. Τα εισερχόμενα αεροπλάνα πέρασαν από μια σειρά ψαράδων σε ένα ρυάκι γνωστό για τον σολομό του. Αυτό ίσως τράβηξε την προσοχή του Πούτιν, ο οποίος έχει φωτογραφηθεί να ψαρεύει χωρίς μπλούζα.

Στο αμαξοστάσιο του σιδηροδρόμου της Αλάσκας, ο Στιβ Ρίτσμοντ, κάτοικος του Όρεγκον που επισκέφθηκε το πάρκο με τη σύζυγό του, πρότεινε στον Τραμπ και τον Πούτιν να ακολουθήσουν την ομάδα και να δουν την περίφημη άγρια ζωή του πάρκου.

«Θα επρέπε να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή», είπε ο 74χρονος Ρίτσμοντ, καθώς η σφυρίχτρα του τρένου ήχησε κοντά, ενόψει της αναχώρησης.

Πηγή: ΟΤ