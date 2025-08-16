Η κούρσα δισεκατομμυρίων για την κυριαρχία στην TN

Η Silicon Valley ζει μια περίοδο έντονης αναταραχής, καθώς οι μεγάλες τεχνολογικές δυνάμεις αναμετρώνται για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης και των υποδομών που θα καθορίσουν το μέλλον του διαδικτύου. Η πρόσφατη παρτίδα σκάκι ανάμεσα στον Σαμ Αλτμαν (OpenAI) και τον Ελον Μασκ (Grok) –με τον πρώτο να κερδίζει εμφατικά στον πρώτο… τουρνουά για AI μοντέλα– δεν ήταν παρά η πιο θεαματική όψη μιας βαθύτερης μάχης.

Την ίδια στιγμή, η startup Perplexity, που ήδη αναπτύσσει επιτυχημένο AI μοντέλο, τάραξε τα νερά προσφέροντας 34,5 δισ. δολάρια για την εξαγορά του Chrome από τη Google, παρότι έχει συγκεντρώσει μόλις 1 δισ. σε χρηματοδότηση. Η κίνηση θυμίζει την πρότασή της, στις αρχές του έτους, για την εξαγορά του TikTok, μετά την ψήφιση του νόμου που προέβλεπε την απαγόρευσή του στις ΗΠΑ – απόφαση που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε επανειλημμένα, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο πώλησης σε αμερικανικά επενδυτικά σχήματα φιλικά προς τον ίδιο.

Στο παρασκήνιο, η Αντιμονοπωλιακή Αρχή συνεχίζει να πιέζει: η Google έχει ήδη καταδικαστεί για μονοπωλιακές πρακτικές στη σύνδεση της μηχανής αναζήτησης με το Chrome, ενώ η Meta αναμένει απόφαση για την κυριαρχία της στα κοινωνικά δίκτυα. Παρά τις ελπίδες ότι ο Τραμπ θα ανέτρεπε την πολιτική Biden, οι διαδικασίες προχωρούν και τα τεχνολογικά μεγαθήρια ετοιμάζονται για μακροχρόνιες δικαστικές μάχες.

Στο στόχαστρο του Μασκ

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Apple βρίσκεται στο στόχαστρο του Μασκ, ο οποίος την κατηγορεί ότι ευνοεί τον Αλτμαν και το OpenAI εις βάρος των δικών του εταιρειών, αποκλείοντάς τες από τις προτάσεις του App Store. Η Apple απαντά επικαλούμενη κριτήρια ασφάλειας, με αιχμή τα προβληματικά περιεχόμενα που φιλοξενούνται στις πλατφόρμες του Μασκ. Ο Αλτμαν, από την πλευρά του, προειδοποιεί ότι αν δεχτεί αγωγή, θα κινηθεί νομικά για πιθανή χειραγώγηση αλγορίθμων στο X.

Στην καρδιά όλων αυτών βρίσκεται η νέα γεωπολιτική και οικονομική σημασία της AI. Ο παλιός ρόλος των browsers μετατρέπεται σε «χρυσή πύλη» πρόσβασης σε δισεκατομμύρια χρήστες, ενώ οι συμμαχίες και οι συγκρούσεις των ισχυρών αναδιαμορφώνονται. Στη σκηνή, πέρα από την τεχνολογία, διαδραματίζεται και ένα σκληρό πολιτικό παιχνίδι, με τον Τραμπ να παραμένει, άμεσα ή έμμεσα, ένας από τους πιο απρόβλεπτους ρυθμιστές της παρτίδας.