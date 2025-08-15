Ηλεία: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω για κλοπή κοσμημάτων αξίας 150.000 ευρώ
Εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο διαρρήξεις την ίδια ημέρα – Κατασχέθηκε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα
Μεγάλη υπόθεση διακεκριμένης κλοπής εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στην Ηλεία, συλλαμβάνοντας επ’ αυτοφώρω άνδρα που αφαίρεσε κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ και 920 δολαρίων.
Ειδικότερα, την Πέμπτη σε περιοχή της Ηλείας, αστυνομικοί της Μικτής Περιπολίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, εντόπισαν και συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένη κλοπή.
Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά από ενημέρωση για διάρρηξη και βρήκαν τον κατηγορούμενο μέσα σε οικία, την ώρα που είχε αφαιρέσει κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ και 920 δολαρίων. Τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο ίδιος είχε διαπράξει ακόμη δύο διαρρήξεις σε οικίες, στην ίδια περιοχή, νωρίτερα την ίδια ημέρα, αφαιρώντας συνολικά 220 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας (Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας), ενώ κατασχέθηκε και μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα, που φέρεται να χρησιμοποίησε για τις κλοπές.
Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας – Κυλλήνης.
