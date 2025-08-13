Με αρκετές απουσίες η Σαχτάρ στη ρεβάνς κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται αύριο (14/8, 21:00) στην Κρακοβία από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, με στόχο την πρόκριση στα playoffs της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μάλιστα, οι Ουκρανοί θα παραταχθούν απέναντι στους «πράσινους» με αρκετές απουσίες, με τον Αρντά Τουράν να μην υπολογίζει σε έξι ποδοσφαιριστές του.

Στο μπλοκάκι του Τούρκου τεχνικού βρίσκονται οι Ντμίτρο Κρίσκιβ, Λασινά Τραορέ και Κέβιν, οι οποίοι δεν βρίσκονταν και στο 0-0 του ΟΑΚΑ, ο Εγκινάλντο που τραυματίστηκε στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων, ο Πεδρίνιο που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς του ουκρανικού πρωταθλήματος απέναντι στην Καρπάτ και ο Σουντάκοφ ο οποίος «έχασε» τον πατέρα του και έμεινε εκτός αποστολής για το κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στο «τριφύλλι».

Απρόοπτο με Τζούρισιτς, δεν θα παίξει στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ

Σημαντική απώλεια για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Φίλιπ Τζούρισιτς δεν θα ενισχύσει την ομάδα στη ρεβάνς της Πέμπτης (14/8) με τη Σαχτάρ στην Κρακοβία.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, αν και αντιμετώπιζε πρόβλημα στη γάμπα πριν τον αγώνα του ΟΑΚΑ, αγωνίστηκε κανονικά, όμως το πρόβλημα δεν υποχώρησε και τον έθεσε εκτός αποστολής στο σημαντικό δεύτερο παιχνίδι.

Για να αποφευχθεί πιθανή υποτροπή του τραυματισμού, το «τριφύλλι» θα ταξιδέψει χωρίς τον Τζούρισιτς στην Πολωνία. Τη θέση του αναμένεται να πάρει το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος έδειξε θετικά δείγματα στο ντεμπούτο του, που πέρασε ως αλλαγή.