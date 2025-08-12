Ο πρόεδρος της Σαμπντόρια είχε υπερκέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη

Αύξηση 2000 % είχε μέσα σε δυο χρόνια η επένδυση του προέδρου της Σαμπντόρια Ματέο Μανφρέντι στην τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα η εταιρία του είναι η μόνη ιταλική που επένδυσε σε αυτή, δηλαδή στην εταιρία πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη. Και είχε υπερκέρδη! Για να μιλήσουμε σε νούμερα τα 2 εκατ. ευρώ έγιναν 50!

Ο 46χρονος Ματέο Μανφρέντι, εκτός από πρόεδρος της Σαμπντόρια, είναι και ιδρυτής της Gestio Capital, ενός οικογενειακού επενδυτικού γραφείου με έδρα το Λονδίνο και το Μιλάνο. Το 2023 έριξε το ποσό των 2 εκατ. δολαρίων στην OpenAI, την εταιρεία πίσω από το ChatGPT. Ούτε ο ίδιος δεν φανταζόταν την «εκτίναξη» αυτή της επένδυσης, για ένα τόσο σχετικά μικρό ποσό για τον χρηματοοικονομικό κόσμο, καθώς πολλαπλασιάστηκε πάνω από είκοσι φορές σε λίγο παραπάνω από δύο χρόνια.

Ο Μανφρέντι, με δηλώσεις του, ανέλυσε όλο το ιστορικό: «Το 2019-2020 είχαμε επενδύσει στην Insilico, μια φαρμακευτική εταιρεία που χρησιμοποιούσε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο. Έτσι, όταν άνοιξε ένας γύρος χρηματοδότησης για την εταιρεία του Sam Altman, τον Μάρτιο του 2023 — τον ίδιο μήνα που επένδυσε και η Microsoft — χάρη σε μια εμπειρία που αποκτήσαμε στη Silicon Valley, καταφέραμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτόν τον γύρο χρηματοδότησης. Δεν ήταν εύκολο, καθώς υποβληθήκαμε σε ενδελεχή έλεγχο (due diligence) και αναλύσεις. Τελικά, η επένδυση εγκρίθηκε. Η Gestio ήταν ο μόνος ιταλικός επενδυτής που είχε πρόσβαση σε αυτόν τον γύρο, που συνήθως προορίζεται μόνο για μεγάλα αμερικανικά venture capital (κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου)».

«Πιστέψαμε στην OpenAI πριν αυτή γίνει παγκόσμιο φαινόμενο,» πρόσθεσε ο Μανφρέντι, ενώ κατέληξε: «Αυτό μας τοποθετεί ως στρατηγικό εταίρο μιας από τις πιο επαναστατικές εταιρείες της εποχής μας, βάζοντάς μας ανάμεσα στα λίγα ευρωπαϊκά οικογενειακά γραφεία που έχουν πρόσβαση στις πιο περιζήτητες επενδύσεις της Silicon Valley».

Το venture capital στοχεύει σε εταιρείες που μπορεί να αποφέρουν πολύ υψηλές αποδόσεις, αν και υπάρχει και μεγάλο ρίσκο να αποτύχουν.

Η Σαμπντόρια αγωνίζεται στην SERIE B.