Τζέιν Μόργκαν: Σίγησε η «βελούδινη» φωνή της παραδοσιακής ποπ στα 101 της χρόνια

Η Τζέιν Μόργκαν, η τραγουδίστρια με τη «βελούδινη» φωνή που σημάδεψε τη χρυσή εποχή της παραδοσιακής ποπ, πέθανε στις 4 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 101 ετών, στο σπίτι της στη Φλόριντα. Γεννημένη ως Φλόρενς Κάθριν Κάριερ, η Μόργκαν γνώρισε τις πρώτες της μεγάλες επιτυχίες στη Γαλλία και τη Βρετανία, προτού κατακτήσει το αμερικανικό κοινό και κερδίσει έξι χρυσούς δίσκους.

Η διεθνής της καριέρα εκτοξεύτηκε χάρη στο «Fascination», που έφτασε στο Νο 7 του αμερικανικού Billboard, και στο «The Day the Rains Came», το οποίο ανέβηκε στην κορυφή των βρετανικών τσαρτ. Με περισσότερες από 50 εμφανίσεις στο «Τhe Ed Sullivan Show», η Μόργκαν έγινε αγαπημένη φυσιογνωμία της τηλεόρασης, ενώ διακρίθηκε και στο θέατρο, με ρόλους σε μιούζικαλ όπως τα Mame, Can-Can, Gentlemen Prefer Blondes και The King and I.

﻿

Η φωνή και η σκηνική της παρουσία την έκαναν να ζήσει ιστορικές στιγμές, καθώς τραγούδησε για πέντε προέδρους των ΗΠΑ – Τζον Κένεντι, Ρίτσαρντ Νίξον, Τζέραλντ Φορντ, Τζίμι Κάρτερ και Τζορτζ Μπους – αλλά και για τον Γάλλο πρόεδρο Σαρλ ντε Γκωλ.

Η Μόργκαν τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ στις 6 Μαΐου 2011, επισφραγίζοντας μια πορεία που συνδύαζε κομψότητα, τεχνική αρτιότητα και διαχρονική απήχηση. Μέχρι τα βαθιά της γεράματα, παρέμενε για τους θαυμαστές της η φωνή μιας εποχής που ήξερε να γοητεύει με τη μελωδία και την απλότητα.