Ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν δεν έχει κρύψει την έντονη αντίδρασή του για τις πολιτικές του αμερικανού προέδρο Ντόναλντ Τραμπ, αποδομώντας το αφήγημά του για τα οφέλη των δασμών και ασκώντας δριμεία κριτική μέσω της αρθρογραφίας του.

Πρόσφατα μάλιστα, έγραψε ότι ο Τραμπ έχει αρχίσει να είναι απελπισμένος.

Και βέβαια ο Αμερικανός πρόεδρος δεν το άφησε αναπάντητο. Κατά την προσφιλή του τακτική -μέσω ανάρτησης στο Truth Social- και χρησιμοποιώντας καυστική γλώσσα (παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιεί για τον πρόεδρο της Fed), ο Τραμπ επιτέθηκε στον Κρούγκμαν χαρακτηρίζοντάς τον «διαταραγμένο αλήτη».

«Ο Πολ Κρούγκμαν των New York Times προβλέπει την καταστροφή και την ζοφερότητα από την εποχή της μεγάλης εκλογικής μου επιτυχίας το 2016. Με άλλα λόγια, κάνει λάθος εδώ και ΧΡΟΝΙΑ, καθώς ΟΛΕΣ οι αγορές έχουν φτάσει σε νέα υψηλά και τώρα είναι υψηλότερα από ποτέ. Οι άνθρωποι έμειναν έξω από την «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ» εξαιτίας αυτού του διαταραγμένου ΑΛΗΤΗ. Μηνύστε τους!», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ γίνεται απελπισμένος

Σε άρθρο του την περασμένη εβδομάδα, ο Πολ Κρούγκμαν υπό τον τίτλο «Ο Τραμπ γίνεται απελπισμένος – Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη στιγμή» αναφέρθηκε στην απόφαση του Τραμπ να απολύσει τον επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

«Τι θα κάνει όταν οι δασμοί και οι απελάσεις του αρχίσουν να εμφανίζονται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό; Δεν ξέρω πόσο θα δούμε στην επόμενη δημοσίευση, που θα κυκλοφορήσει στις 12 Αυγούστου. Ωστόσο, ανεπίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι εταιρείες, οι οποίες έχουν αποφύγει να μετακυλίσουν το κόστος των δασμών στους καταναλωτές με την ελπίδα ότι ο Τραμπ θα υποχωρήσει, ετοιμάζονται να αυξήσουν τις τιμές. Και ιδιωτικές έρευνες, όπως ο Παγκόσμιος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P, υποδηλώνουν ότι μια σημαντική αύξηση του πληθωρισμού είναι προ των πυλών», γράφει ο Κρούγκμαν και προσθέτει:

«Το θέμα είναι ότι τα επίσημα οικονομικά στοιχεία αρχίζουν ουσιαστικά να επιβεβαιώνουν αυτά που λένε οι κυρίαρχοι οικονομολόγοι από την αρχή. Η ασταθής πολιτική που δημιουργεί αβεβαιότητα μειώνει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι δασμοί αυξάνουν τις τιμές. Ο Τραμπ στοιχηματίζει ότι είναι πιο έξυπνος από τους οικονομολόγους που προειδοποιούν για τα μειονεκτήματα των πολιτικών του. Άλλωστε, όλα αυτά βρίσκονται σε μαρξιστικούς θεσμούς όπως… η Goldman Sachs. Και μπορεί να προσπαθήσει να διατάξει τις στατιστικές υπηρεσίες να αναφέρουν καλύτερα νέα. Αλλά κανείς δεν θα το πιστέψει».

