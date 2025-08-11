Πύρινος εφιάλτης στην Ισπανία όπου χιλιάδες δασικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν ήδη γίνει στάχτη. Την Κυριακή οι αρχές αναγκάστηκαν να απομακρύνουν τουλάχιστον 1.400 ανθρώπους από τα σπίτια τους τα οποία απειλούνται από τη φωτιά.

Η φωτιά απειλεί και τόπο που έχει ενταχθεί σε κατάλογο της UNESCO. Στην κοινότητα Καρουθέδο και τα περίχωρά της, οι αρχές απομάκρυναν περίπου 400 ανθρώπους. Από τις κοινότητες όπου βρίσκονται κοντά στη Λας Μέδουλας απομακρύνθηκαν 700 άτομα.

Στην εν λόγω περιοχή, η οποία είναι ενταγμένη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς, βρίσκονταν χρυσωρυχεία της εποχής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, και είναι γνωστή για τους εντυπωσιακούς κοκκινωπούς πέτρινους όγκους της.

An out-of-control wildfire has forced the evacuation of 700 people in Carucedo, Spain. pic.twitter.com/bGyuraB7T8 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 10, 2025

Ο πρόεδρος της Περιφέρειας Καστίλλης και Λεόν, Φερνάντες Μανούεκο, προειδοποίησε ότι, σύμφωνα με τους ειδικούς, αρκετές από τις πυρκαγιές που πλήττουν την περιφέρεια οφείλονται σε εμπρησμό και τόνισε ότι θα είναι «αμείλικτοι» με τους δράστες αυτών των «επιθέσεων κατά της ζωής και της ασφάλειας των ανθρώπων και του ιστορικού και φυσικού κληρονομιάς».

Ο Φερνάντες Μανούεκο ευχαρίστησε επίσης όσους «πολεμούν τη φωτιά» σε διάφορα σημεία της κοινότητας και ζήτησε «μεγάλη προσοχή από όλους», «ειδικά από τους κατοίκους των πληγείσων περιοχών», οι οποίοι σε πολλά χωριά έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Η Ισπανία πλήττεται για δεύτερη εβδομάδα από κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται περί τους 40° Κελσίου σε πολλά τμήματα της χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διαρκέσουν ως τουλάχιστον την Πέμπτη.

Η πολιτική προστασία εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο το οποίο κάνει λόγο για υψηλό ως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα της χώρας της Ιβηρικής.