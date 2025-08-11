Δασικές πυρκαγιές στη βορειοδυτική Ισπανία, ενισχυμένες από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους, οδήγησαν χθες Κυριακή στην εσπευσμένη απομάκρυνση 1.000 και πλέον ανθρώπων ενώ απειλούν τόπο ενταγμένο σε κατάλογο της UNESCO, ενημέρωσαν οι αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Τα πύρινα μέτωπα απειλούν εκτός από τους ανθρώπους και τόπο ενταγμένο σε κατάλογο της UNESCO

Περίπου 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την κοινότητα Καρουθέδο και τα περίχωρά της κι ακόμη 700 από κοινότητες κοντά στη Λας Μέδουλας, περιοχή όπου βρίσκονταν χρυσωρυχεία την εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, γνωστή για τους εντυπωσιακούς κοκκινωπούς πέτρινους όγκους της, ενταγμένη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Καστίλη και Λεόν, τον Αλφόνσο Μανιούκο, ορισμένες από τις φωτιές οφείλονταν σε εμπρησμούς.

Así está ahora el incendio de las médulas. Mucha impotencia. El pueblo está siendo evacuado pic.twitter.com/iIo4rJQZqV — Dαvid (@davidbf_) August 10, 2025

«Θα είμαστε αμείλικτοι έναντι των δραστών αυτών των επιθέσεων κατά της ζωής και της ασφάλειας ανθρώπων κι εναντίον της ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς μας», τόνισε μέσω X.

Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν επίσης στις επαρχίες Γαλικία (βορειοδυτικά) και Ναβάρα (βόρεια).

Κύμα καύσωνα

Η Ισπανία πλήττεται από κύμα καύσωνα, που εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα του, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται περί τους 40° Κελσίου σε πολλά τμήματα της χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διαρκέσουν ως τουλάχιστον την Πέμπτη.

Son más de 600 las personas desalojadas de Carucedo, Orellán y Las Médulas. Preocupa la evolución del fuego en una tarde con mucho calor, poca humedad y posibilidad de tormentas. Un equipo de @rtvecyl estaba en Carucedo en el momento en el que los vecinos eran desalojados. pic.twitter.com/IGcaVMT7Ro — Telediarios de TVE (@telediario_tve) August 10, 2025

Η πολιτική προστασία εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο το οποίο κάνει λόγο για υψηλό ως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα της χώρας της Ιβηρικής.

Πηγή: ΑΠΕ