Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του

Το σχέδιο ήταν πολύ καλά οργανωμένο και δοκιμασμένο. Μέσω τηλεφωνικής απάτης ξεγελούσε πάντα ηλικιωμένους ή ευάλωτους Αμερικανούς, αποκομίζοντάς τους χρήματα και καταστρέφοντας μερικές φορές ζωές. Δίχως να το ξέρει όμως, ο 90χρονος που έβαλε στο μάτι ο εκβιαστής Κενιέλ Τόμας ήταν πρώην αρχηγός του… FBI και της CIA!

Όλα είχαν ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2014 όταν ο Τόμας, ένας άνδρας με τζαμαϊκανή προφορά είχε τηλεφωνήσει στον 90χρονο Ουίλιαμ Γουέμπστερ στην Ουάσιγκτον ενημερώνοντάς τον ότι είχε κερδίσει 72 εκατ. δολάρια και ένα καινούργιο Mercedes-Benz στο λαχείο Mega Millions. Του είχε συστηθεί ως David Morgan, διευθυντής του Mega Millions.

Ωστόσο, για να εισπράξει τα χρήματα έπρεπε να στείλει 50.000 δολάρια σε φόρους και τέλη.

Του είπε επίσης ότι είχε «κάνει την έρευνά του» για τον μεγάλο νικητή. «Είσαι σπουδαίος άνθρωπος», του έλεγε ο Τζαμαϊκανός. «Ήσουν δικαστής, ήσουν δικηγόρος, ήσουν μπασκετμπολίστας, ήσουν στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, στην εσωτερική ασφάλεια. Τα ξέρω όλα για σένα. Είδα και τη φωτογραφία σου, και την πολύτιμη σύζυγό σου».

Όπως θα σημείωνε όμως και το σχετικό ρεπορτάζ της Washington Post, ο απατεώνας δεν είχε μάθει ότι εκτός των άλλων μιλούσε με τον πρώην διευθυντή του FBI και της CIA, τον μοναδικό που έχει υπηρετήσει και στις δύο θέσεις τις δεκαετίες 1970-1980.

Την επόμενη μέρα λοιπόν, ο Ουέμπστερ θα τον καλούσε πίσω έχοντας συνενοηθεί με το FBI να παρακολουθεί. Έτσι φρόντισε να αποσπάσει το πραγματικό όνομα και το email του άνδρα, κάνοντάς τον να αναμένει δήθεν εκείνα τα 50.000 δολάρια.

«Θα μου πάρει μερικές εβδομάδες να τα συγκεντρώσω», του έλεγε ο Ουέμπστερ. «Ανυπομονώ όσο κι εσύ να πάρω τα χρήματα, αλλά θα χρειαστώ λίγο καιρό», του λέει στην καταγεγραμμένη κλήση που βρίσκεται στη δικογραφία.

«Μπορείς να πληρώσεις ένα μέρος στο μεταξύ», αντέτεινε ο καλών, ο οποίος αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο Κενιέλ Α. Τόμας. «Πόσο είναι “ένα μέρος”;» ρώτησε ο Γουέμπστερ.

«Μπορείς να ξεκινήσεις με περίπου 20.000 δολάρια προς το παρόν», είπε ο Τόμας.

Ξεκινώντας οι απειλές

Ακολούθησαν και άλλες κλήσεις από τον Τόμας στον Ουέμπστερ αλλά και στη σύζυγό του, Λίντα.

Το FBI συνέδεσε τους Γουέμπστερ με άλλα θύματα που είχαν αναφέρει ότι έστειλαν χρήματα στον Τόμας ή είχαν συναλλαγές με τον «David Morgan», ή ότι έστειλαν χρήματα σε Αμερικανούς «ενδιάμεσους» που ήταν επίσης θύματα.

Πληρωμές μέσω Western Union και MoneyGram εντοπίστηκαν προς τον Τόμας ή μέλη της οικογένειάς του. Ένας άνδρας στην Καλιφόρνια ανέφερε ότι έλαβε «πιστοποιημένες» επιταγές σε αντάλλαγμα για την αποστολή «τελών» στην Τζαμάικα και κατέληξε να στείλει 85.000 δολάρια στους απατεώνες, παρότι όλες οι επιταγές επέστρεψαν ακάλυπτες.

Ωστόσο, ο Γουέμπστερ είδε ότι το email του ήταν keniel.thomas@outlook.com. Ζήτησε από τον «Morgan» να σταματήσει να καλεί, αλλά ο Τόμας όχι μόνο συνέχισε τα τηλεφωνήματα, παρά έστειλε και πάνω από 20 emails. Κάποια στιγμή τον Ιούλιο του 2014 τηλεφώνησε στη Λίντα Γουέμπστερ και της είπε ότι ήξερε πως το προηγούμενο βράδυ δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι. Σε άλλη κλήση είπε: «Τόσο εύκολα μπορούμε να βάλουμε φωτιά στο σπίτι σου, τι λες; … Μπορείς να “τακτοποιηθείς” τόσο εύκολα» ενώ απείλησε ότι η Λίντα θα βρεθεί με μια σφαίρα στο κεφάλι.

Οι αμερικανικές αρχές συλλαμβάνουν τους δράστες τηλεφωνικών απατών όταν μπορούν, αλλά η έκδοση από άλλες χώρες είναι δύσκολη και οι διώξεις μπορεί να διαρκέσουν χρόνια. Οι τηλεφωνικές απάτες με βάση την Τζαμάικα έχουν πολλαπλασιαστεί στις ΗΠΑ. Συνήθως ο καλών τάζει μεγάλα κέρδη με αντάλλαγμα την καταβολή «φόρων» ή «τελών».

Τελικά ο Τόμας συνελήφθη στα τέλη του 2017, όταν προσγειώθηκε στη Νέα Υόρκη με πτήση από την Τζαμάικα. Τελικά ομολόγησε τον Οκτώβριο και, βάσει των ομοσπονδιακών οδηγιών, αντιμετώπιζε ποινή 33–41 μηνών. Η δικαστής Beryl Howell έκρινε ότι η απάτη συνιστά «οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα» και ότι ο Τόμας αποτέλεσε «απειλή για μέλος της οικογένειας του θύματος».

«Η απειλή θανάτου εναντίον άλλου ανθρώπου είναι έγκλημα εξαιρετικά σοβαρό», είπε ο Ουέμπστερ στη δικαστή, «για το οποίο ο κ. Τόμας πρόκειται να πληρώσει. … Ελπίζουμε πραγματικά ότι έχει διαδοθεί στον εγκληματικό κόσμο των απατεώνων πως το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών και οι λοιπές αρχές εφαρμόζουν τον νόμο ενάντια σε τέτοιες αρπακτικές συμπεριφορές».

Ο δράστης

Το FBI κατάφερε να τεκμηριώσει ότι ο 29χρονος Τόμας, από την ενορία St. James στην περιοχή του Μοντέγκο Μπέι, αποκόμισε τουλάχιστον 300.000 δολάρια από περίπου τρεις δεκάδες θύματα. Ένα θύμα υπολόγισε ότι μόνο αυτό έστειλε πάνω από 600.000 δολάρια.

Για να καλύπτει τα ίχνη του, ο Τόμας «ξέπλενε» χρήματα μέσω διαφορετικών θυμάτων, βάζοντας έναν Αμερικανό να στείλει χρήματα σε άλλον Αμερικανό, πριν αυτά σταλούν σε εκείνον στην Τζαμάικα.

Στον Ουέμπστερ είχε δώσει όνομα και διεύθυνση άνδρα στην Καλιφόρνια, στον οποίο ήθελε να σταλούν τα χρήματα.

Οι απατεώνες συχνά διακινούν ή πωλούν «λίστες στόχων» πιθανών θυμάτων στις ΗΠΑ, και, όπως είπε η Λίντα Ουέμπστερ, τα τηλεφωνήματα συνεχίστηκαν ακόμη και μετά τη σύλληψη του Τόμας. «Εμείς δύσκολα θα την πατούσαμε», είπε, «αλλά είναι τρομακτικό όταν σου λένε ότι θα σου ρίξουν μια σφαίρα στο κεφάλι».

Τελικά ο Τόμας, τιμωρήθηκε με φυλάκιση 71 μήνες.

Ο Ουέμπστερ απεβίωσε στις 8 Αυγούστου 2025.