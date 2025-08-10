Φωτιά στη Νεάπολη Αγρινίου – Επιχειρούν εναέρια

Φωτιά στη Νεάπολη, στο Αγρίνιο, βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί 19:30 και κατακαίει αγροτικές εκτάσεις.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά:

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), δέκα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σημειώνεται ότι στο σημείο βρίσκεται ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτωλοακαρνανίας Στράτος Πετράκης και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου Θεόδωρος Αποστόλου

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας: