Φωτιά στη Νεάπολη Αγρινίου – Επιχειρούν εναέρια
Η φωτιά στη Νεάπολη προκλήθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί 19:30 και κατακαίει αγροτικές εκτάσεις
- Σκάνδαλο σε δημόσιο νοσοκομείο – Γιατροί συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικό φάρμακο και το μεταπουλούσαν
- Νεκρή 67χρονη σε τροχαίο στο ύψος της Ασπροβάλτας – Αυτοκίνητο την παρέσυρε μαζί με 11χρονη
- Φωτιές στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας – Πύρινη λαίλαπα στον Δήμο Φοινικαίων
- Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονης από την Άνω Τούμπα
Φωτιά στη Νεάπολη, στο Αγρίνιο, βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου.
Η πυρκαγιά προκλήθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί 19:30 και κατακαίει αγροτικές εκτάσεις.
Δείτε βίντεο από τη φωτιά:
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), δέκα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης
Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σημειώνεται ότι στο σημείο βρίσκεται ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτωλοακαρνανίας Στράτος Πετράκης και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου Θεόδωρος Αποστόλου
Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025
- Γιατί προσπερνούν τους GenX στην εταιρική διαδοχή
- Χρυσό μετάλλιο στην σφαιροβολία για τη Ραφαηλίδου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20
- Φωτιά στη Νεάπολη Αγρινίου – Επιχειρούν εναέρια
- Πώς οι χάκερς εκμεταλλεύονται μη ενημερωμένο λογισμικό
- Από την εποχή της βασίλισσας Βικτώρια στο σήμερα: Πώς τα καρτέλ κοκαΐνης στοχοποιούν παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία
- Μαρκογιαννάκη: Στα 6 χρόνια ΝΔ έχουμε ζήσει τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη – Στο ίδιο έργο θεατές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις