Φωτιά στην Τήνο – Στη μάχη εναέρια μέσα
Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Τήνο, με ελικόπτερα να συνδράμουν στην κατάσβεση
Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Λυχναφτιά, στην Τήνο, με εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να συνδράμουν στην κατάσβεσή της.
Η φωτιά στην Τήνο
Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025
