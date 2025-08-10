Φωτιά στην Τήνο – Στη μάχη εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Λυχναφτιά, στην Τήνο, με εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να συνδράμουν στην κατάσβεσή της.

Η φωτιά στην Τήνο

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες Ο.Τ.Α.