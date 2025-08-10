Αναζωπυρώθηκε η μεγάλη φωτιά στην Πρέβεζα – Πυρκαγιά και στην Καστροσυκιά

Μήνυμα 112 έλαβαν οι κάτοικοι, έχει υποβληθεί αίτημα για εναέρια μέσα ώστε να κατασβεστεί η φωτιά.

Η φωτιά στη Βρυσούλα είχε ξεσπάσει το Σάββατο, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις την είχαν θέσει υπό έλεγχο.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας ‼ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά απομακρυνθείτε προς #Ρευματιά ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Η αναζωπύρωση έγινε στα χαμηλά σημεία του οικισμού.

Το Σάββατο η φωτιά, που εκδηλώθηκε αρχικά σε δασική έκταση στη συνέχεια περικύκλωσε την κοινότητα Βρυσούλας φτάνοντας στις αυλές των σπιτιών. Κάηκαν δύο σπίτια.

Φωτιά και στην Καστροσυκιά στην Πρέβεζα

Φωτιά εκδηλώθηκε επίσης λίγο μετά τις 17:00 της Κυριακής στον παραλιακό οικισμό της Καστροσυκιάς στην Πρέβεζα.

Οι καπνοί είναι ορατοί από μακριά και στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Μήνυμα 112 εστάλη και στους κατοίκους της Καστροσυκιάς.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην #Παραλία_Καστροσυκιάς της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας ‼ Αν βρίσκεστε στην #Παραλία_Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς #Ηγουμενίτσα ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική – δασική έκταση ανάμεσα σε Καστροσυκιά και Κανάλι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές κατοικίες.

Έχει ζητηθεί η συνδρομή εναέριων μέσων ενώ στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης από όλη την Ήπειρο. Υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση στην περιοχή.