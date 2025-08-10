DO’S: Μείνε συγκεντρωμένος σε ό,τι κι αν κάνεις, γιατί η μέρα έχει μια περίεργη διάθεση. Κατάλαβε τι συμβαίνει γύρω σου, ώστε να μπορέσεις να δράσεις με τον κατάλληλο τρόπο, όταν πρέπει. Προσάρμοσε τις κινήσεις ή ακόμα και την συμπεριφορά σου, αν χρειαστεί. Πάρε αποστάσεις, για να χαλαρώσεις. Εξέτασε αν αυτά που λένε οι άλλοι τα κάνουν κιόλας.

DON’TS: Μη νιώθεις σαν τη μύγα μες στο γάλα, ειδικά αν δεν υπάρχει ξεκάθαρος λόγος, έτσι; Μην επιτρέπεις σε κανέναν να σε μπερδεύει. Παράλληλα, μην επιζητάς συνέχεια να είσαι σε κίνηση, γιατί πού και πού καλό είναι να είσαι στάσιμος. Παρατηρείς καλύτερα κάποια πράγματα. Ταυτόχρονα, μην αποκαλύψεις αυτά που ξέρεις λόγω των έντονων σκηνικών που συμβαίνουν.