Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 10.08.2025]
Ημερήσια 10 Αυγούστου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 10.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
O αόρατος «χρυσός» που ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων

O αόρατος «χρυσός» που ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Μείνε συγκεντρωμένος σε ό,τι κι αν κάνεις, γιατί η μέρα έχει μια περίεργη διάθεση. Κατάλαβε τι συμβαίνει γύρω σου, ώστε να μπορέσεις να δράσεις με τον κατάλληλο τρόπο, όταν πρέπει. Προσάρμοσε τις κινήσεις ή ακόμα και την συμπεριφορά σου, αν χρειαστεί. Πάρε αποστάσεις, για να χαλαρώσεις. Εξέτασε αν αυτά που λένε οι άλλοι τα κάνουν κιόλας.

DON’TS: Μη νιώθεις σαν τη μύγα μες στο γάλα, ειδικά αν δεν υπάρχει ξεκάθαρος λόγος, έτσι; Μην επιτρέπεις σε κανέναν να σε μπερδεύει. Παράλληλα, μην επιζητάς συνέχεια να είσαι σε κίνηση, γιατί πού και πού καλό είναι να είσαι στάσιμος. Παρατηρείς καλύτερα κάποια πράγματα. Ταυτόχρονα, μην αποκαλύψεις αυτά που ξέρεις λόγω των έντονων σκηνικών που συμβαίνουν.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Βάλε τις δουλειές σου σε σειρά προτεραιότητας, για να τις διευθετήσεις. Αυτό αφού, πρώτα, πάρεις τον χρόνο σου και χαλαρώσεις λίγο. Άσε που πρέπει και να έχεις κατανοήσει πλήρως το τι παίζει εκεί. Γίνε προνοητικός και φτιάξε ένα σωστό πρόγραμμα. Απόφυγε να πάρεις ως δεδομένα αυτά που ακούς, αλλά, παράλληλα, και να απαντήσεις βάσει αυτών.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη μπερδευτείς από την θολή εικόνα που έχεις για κάποια ζητήματα. Μην αφήσεις την αποδοτικότητα ή την εικόνα σου να επηρεαστούν αρνητικά από κάποιες παρασκηνιακές δράσεις ή συζητήσεις. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου ούτε από τα πολλά και διάφορα που τρέχουν, αλλά ούτε και από την ίδια σου τη διάσπαση.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός, καθώς το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο. Νιώθεις έξτρα δημιουργικός, καθώς είσαι γεμάτος έμπνευση. Απλά πρέπει να αποφύγεις να χαθείς μέσα σε αυτό και στις ατέλειωτες σκέψεις και ιδέες σου. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, για να ξεκαθαρίσεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Έτσι θα πάρεις και τις σωστές αποφάσεις.

DON’TS: Μη βασιστείς και τόσο στις απόψεις των γνωστών και των δικών σου ανθρώπων σχετικά με το πως πρέπει να κινηθείς στις προσωπικές σου υποθέσεις. Στο λέω αυτό, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σε οδηγήσει σε εντελώς αβάσιμα συμπεράσματα. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου και μην πεις βαριές κουβέντες, νομίζοντας πως έτσι θα αποβάλεις την έντασή σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πάρε αποστάσεις τόσο από συγκεκριμένα άτομα, όσο κι από συγκεκριμένες συζητήσεις που θα γίνουν μπροστά σου, για να αποφύγεις να μπερδευτείς εντελώς από όλα αυτά που θα ακούσεις. Θέλεις να υπερασπιστείς τα άτομα που θεωρείς κοντινά σου μεν, το θέμα είναι, όμως, να το κάνεις με προσεκτικό τρόπο, για να μην εκτεθείς εσύ στο τέλος.

DON’TS: Μην αφήσεις ούτε την κούραση, αλλά ούτε και το έντονο συναισθηματικό φορτίο που κουβαλάς να καθορίσουν την πορεία της μέρας. Μην χάσεις την επαφή με την πραγματικότητα λόγω της υπέρμετρης αισιοδοξίας που σε πιάνει σήμερα. Μην χάσεις ούτε την ουσία αυτών που λέγονται! Μην αποκαλύπτεις τα πάντα, αλλά ούτε και να υπεραναλύεις τα πάντα!

Λέων

Λέων

DO’S: Με μεγάλη μου χαρά σου λέω, πως μπορείς να ενδώσεις στην επιθυμία σου να απομακρυνθείς από τα πάντα, να χαλαρώσεις και να ασχοληθείς μόνο με τα απολύτως σημαντικά. Προώθησε τις ιδέες και τις απόψεις σου μεν, αγνοώντας τα σχόλια που ίσως ακούσεις δε. Αγνόησε το feedback, γενικώς, γιατί περισσότερο κακό θα σου κάνει παρά καλό (θα σε μπερδέψει).

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Το σημαντικότερο, όμως, είναι να μην αφήσεις κάποια άτομα να σε πιέσουν να κάνεις συγκεκριμένες κινήσεις στον τομέα αυτόν. Επίσης μη μπεις σε διαδικασία συναλλαγών με αυτά τα άτομα. Μην απογοητευτείς, αν δεν μπορέσεις να εστιάσεις το ίδιο σε όλα τα θέματα που σε απασχολούν. Μην πεις μεγάλες/ βαριές κουβέντες.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Διαχειρίσου και το έντονο κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, αλλά και την πίεση που υπάρχει εκεί, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να κατανοήσεις ακριβώς αυτά που λέγονται και γίνονται. Πρόσεχε πολύ τις οικονομικές σου δοσοληψίες, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος εξαπάτησης. Εστίασε στα σημαντικά, ανάλυσε σωστά τις πληροφορίες σου κι όλα good.

DON’TS: Μη γίνεις νευρικός, έντονος κι απότομος στον εργασιακό σου χώρο λόγω της πίεσης που πλανάται στην ατμόσφαιρα. Μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα, καθώς θα είναι λάθος. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε λόγω του ότι έχεις πολλά πράγματα μέσα στο κεφάλι σου είτε λόγω του ότι εξηγείς διαφορετικά αυτά που βλέπεις. Ή ακόμα και εξαιτίας ενός mix αυτών των δύο.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Τα επαγγελματικά σου σε καλούν να είσαι άκρως προσεκτικός. Κι αυτό γιατί επικρατεί μία περίεργη ατμόσφαιρα μεταξύ εσού και των συναδέλφων σου, κάτι που δεν σε βοηθάει να συγκεντρωθείς και να εστιάσεις εκεί που πρέπει. Αν θες να αποφύγεις τα νεύρα, πρέπει να αποφύγεις το να πείσεις τους πάντες, ότι δεν είσαι εσύ ο ελέφαντας στο δωμάτιο!

DON’TS: Μη βαριέσαι, γενικώς, και μην εστιάζεις μόνο σε αυτά που θέλεις να κάνεις, γιατί αυτό θα γιγαντώσει τις τάσεις φυγής που έχεις ήδη! Μην επηρεαστείς αρνητικά από αυτά που βλέπεις να συμβαίνουν γύρω σου, γιατί αυτό θα σου στερήσει πολύτιμο χρόνο από την ενασχόληση με πιο ενδιαφέροντα κι όμορφα πράγματα. Μην απολογηθείς για κάτι που δεν φταις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Επειδή το νιώθεις πολύ έντονα, θα σου πω να κάνεις αυτά που θέλεις μεν, αποφεύγοντας να γίνεις παρορμητικός κι απερίσκεπτος δε. Άρα το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να φτιάξεις ένα πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα χωρέσεις και τις υποχρεώσεις, αλλά και τα ενδιαφέροντά σου. Άκου το ένστικτό σου, καθώς έτσι θα ξεχωρίσεις το αληθινό από το ψεύτικο.

DON’TS: Προσπάθησε να μην επηρεαστείς αρνητικά ούτε από την κούραση που κουβαλάς, αλλά ούτε και από την ασάφεια με την οποία σου απευθύνουν τον λόγο ορισμένοι. Μην παρασυρθείς από την επιθυμία σου να ξεφύγεις από την ρουτίνα σου, γιατί αυτό ίσως σε οδηγήσει σε λάθη. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου λόγω κάποιων παρασκηνιακών δράσεων.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Βρες χρόνο για τον εαυτό σου, για να μπορέσεις να αξιολογήσεις σωστά τα όσα βλέπεις γύρω σου. Κυρίως γιατί η διάθεσή σου είναι αρκετά μπερδεμένη. Στα επαγγελματικά, εστίασε στις δουλειές που τρέχουν και σταμάτα να αφήνεις για αύριο οτιδήποτε μπορείς να διευθετήσεις σήμερα. Επίσης πρέπει να είσαι προσεκτικός στις συζητήσεις που κάνεις.

DON’TS: Μη βιαστείς να κλείσεις κάποιες υποθέσεις πιο γρήγορα απ’ ότι πρέπει, απλά και μόνο επειδή σου δημιουργούν ένα άγχος εσωτερικά. Παράλληλα, μην αφήσεις την ένταση που υπάρχει μέσα στο σπίτι σου να σε αποπροσανατολίσει ή να σε κάνει να θεωρήσεις, ότι υπήρχαν πράγματα που δεν ήξερες, δεν έβλεπες ή πολύ απλά σου απέκρυπταν οι άλλοι.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός στις συζητήσεις στις οποίες θα πάρεις μέρος και να μιλάς με φίλτρο, όσο κι αν νιώσεις περίεργα από αυτά που θα ειπωθούν εκεί. Κράτα κι αποστάσεις κι ένα μέτρο, για να μπορέσεις να φιλτράρεις τι είναι αληθινό και τι απλά μπαρούφα. Προσαρμόσου τόσο στις ξαφνικές αλλαγές, όσο και στις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν στη δουλειά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην συγχυστείς και μην τα πάρεις στο κρανίο με το που ακούσεις ή δεις κάτι που δεν σου αρέσει και τόσο. Θέλεις να δράσεις άμεσα κι αποτελεσματικά, για να δεις τα πλάνα σου να παίρνουν σάρκα κι οστά, απλά δεν πρέπει να το παρακάνεις, γιατί θα καταλήξεις να φορτωθείς με κούραση. Πώς θες να προχωρήσεις μπροστά έτσι;

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Ακολούθα πιστά τον δρόμο που σου χαράζει το ένστικτό σου. Παράλληλα, μείνε σταθερός στα μονοπάτια και στις καταστάσεις που σου είναι ήδη γνώριμες, για να αποφύγεις να κάνεις λάθη και να τρέχεις να τα διορθώσεις μετά. Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί και το κλίμα θα είναι έντονο, αλλά κι αρκετά απρόοπτα ενδέχεται να συμβούν.

DON’TS: Μην μπερδευτείς από την ασάφεια της μέρας και μην εμπιστευτείς λάθος πληροφορίες που μπορεί να σου δοθούν μέσω των συζητήσεων που θα κάνεις. Επειδή θα ακούσεις πολλά, αλλά έχεις σκεφτεί ήδη κι εσύ πολλά ενδεχόμενα, μην προσπαθήσεις να τα διαχειριστείς και να τα αναλύσεις όλα μαζί, καθώς θα κάνεις χειρότερα τα πράγματα για σένα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Έχε τα μάτια σου ανοιχτά, γιατί ενδέχεται να σου αποκαλυφθούν κάποια έξοδα ή οικονομικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν κι εσύ είχες άγνοια. Πάρε ξανά τον έλεγχο στα χέρια σου με το να επιβεβαιώσεις τις υποψίες που είχες εδώ και καιρό. Αυτό είναι κάτι που θα σε κάνει να πιστέψεις στον εαυτό σου και να νιώσεις πιο σίγουρος για τις επόμενες κινήσεις σου.

DON’TS: Μην μπερδευτείς από την θολούρα που επικρατεί σήμερα και μην χάσεις την εστίασή σου σε αυτά που πρέπει να ακολουθήσεις και να κάνεις. Μην χάσεις από τα μάτια σου τα σημαντικά λόγω της νευρικότητας και της έντασης που σου προκαλούν κάποια θέματα σχετικά με το σπίτι σου. Μη βιάζεσαι και μη γίνεσαι αντιδραστικός στο παραμικρό που ακούς.

Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
