Νέα Αριστερά: «Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς – «Επτά θύματα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου»
«Η τραγική αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα αποτελεί όνειδος και δείχνει την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής» τονίζει η Νέα Αριστερά
Για τα απανωτά εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα που αποδεικνύουν ότι «έχει απαξιωθεί η ανθρώπινη ζωή» και «έχουν διαλυθεί τα εργασιακά δικαιώματα» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.
«Η κυβέρνηση φέρει βαρύτατη ευθύνη – Η εργασία πρέπει να είναι πηγή αξιοπρέπειας και όχι θανάτου»
Όπως αναφέρει, «η τραγική αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα αποτελεί όνειδος και δείχνει την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Τα στοιχεία της ΟΣΕΤΕΕ είναι συγκλονιστικά: 139 νεκροί και 209 σοβαρά τραυματίες από την αρχή του έτους, με 7 θύματα μόνο στις πρώτες μέρες του Αυγούστου».
Πίσω από τους αριθμούς, τονίζεται στην ανακοίνωση, «υπάρχουν ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν εξαιτίας πολιτικών επιλογών που διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις, απαξιώνουν την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, θεσμοθετούν εξοντωτικά ωράρια και αφήνουν τους εργαζόμενους απροστάτευτους απέναντι στην κλιματική κρίση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα».
Νέα Αριστερά: Ανάγκη για άμεσα μέτρα
Στην ανακοίνωση, η Νέα Αριστερά τονίζει ότι απαιτεί άμεσα:
• Νομικό πλαίσιο προστασίας από τη θερμική καταπόνηση και τις επικίνδυνες συνθήκες.
• Ενίσχυση των ελέγχων και πραγματική εφαρμογή των κανόνων ΥΑΕ.
• Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που διασφαλίζουν αξιοπρεπείς αμοιβές και όρους εργασίας.
• Ακύρωση του νομοθετικού πλαισίου που αυξάνει τον χρόνο εργασίας, να παρθεί πίσω ο σχεδιασμός για το 13ωρο.
«Η κυβέρνηση φέρει βαρύτατη ευθύνη γιατί μέσω της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων, της αύξησης του χρόνου εργασίας και της υποβάθμισης των ελεγκτικών μηχανισμών έχουμε οδηγηθεί σε αυτήν την ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς. Η εργασία πρέπει να είναι πηγή αξιοπρέπειας και όχι θανάτου» καταλήγει.
