Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από πολύωρη απολογητική διαδικασία ο πρώην αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, γνωστός από την δραστηριότητα του στο TikTok, και ο 22χρονος φίλος του, κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαΐνης.

Υπενθυμίζεται πως και οι δύο συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση των Αδιάφθορων στο σπίτι του πρώην αστυνομικού, όπου βρέθηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο πρώην αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την κατηγορία ισχυριζόμενος ότι ούτε γνώριζε, ούτε αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα κοκαΐνης.

Τι δήλωσε ο πρώην αστυνομικός TikToker

Ο πρώην αστυνομικός ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή (σ.σ. πιθανώς σε απολογητικό υπόμνημα από την γλώσσα που χρησιμοποιείται) ότι «Ο συγκατηγορούμενός μου στη θέα τόσο των αστυνομικών, όσο και τη δική μου προσπάθησε να αποτρέψει την είσοδο μας στο διαμέρισμα και έπειτα κατευθύνθηκε προς την τουαλέτα, όπου και τον ακινητοποίησαν».

Συμπληρώνει ότι «Έπειτα, με ενημέρωσαν ότι εκείνος στη διάρκεια των δευτερολέπτων που παρέμεινε στην τουαλέτα έως την είσοδο των αστυνομικών απέρριψε εκτός παραθύρου σε ακάλυπτο χώρο συσκευασία πιθανώς εμπεριέχουσα ναρκωτική ουσία (κοκαΐνη)».

Κλείνοντας ισχυρίστηκε πως Ουδεμία σχέση έχει «με την κατεχόμενη από τον συγκατηγορούμενό μου ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ούτε γνώση για την ύπαρξη της εντός της οικίας μου. Σε καμία περίπτωση δεν υπέπεσε στην αντίληψη μου η τυχόν κατοχή ή επιμελώς απόκρυψη εκ μέρους του, των ανωτέρω, γεγονός το οποίο ουδέποτε θα επέτρεπα ούτε θα αποδεχόμουν».

Ο 22χρονος φέρεται να αποδέχθηκε στην απολογία του ότι η κοκαΐνη ήταν δική του.

Γιατί προχώρησαν σε έρευνα σε βάρος του

Όλα ξεκίνησαν όταν προσήλθε μόνος του στις Αρχές, καθώς χρειαζόταν κάποιο έγγραφο από την προηγούμενη υπηρεσία του. Τότε ήταν που ενημερώθηκε πως υπήρχαν καταγγελίες εις βάρος του και θα ακολουθούσε έρευνα στο σπίτι του παρουσία Δικαστικής Αρχής.

Οι αστυνομικοί πήγαν με τον νεαρό στο σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο και όταν έφθασαν εκεί άνοιξε την εξώπορτα ένας άλλος άνδρας ο οποίος φιλοξενείται προσωρινά από τον πρώην αστυνομικό.

Όταν ο εν λόγω άνδρας είδε στην εξώπορτα τον φίλο του και τους αστυνομικούς προσπάθησε να κλείσει την πόρτα για να τους εμποδίσει να μπουν στο σπίτι. Έτρεξε, δε, στο εσωτερικό του σπιτιού και προσπάθησε, να πετάξει κοκαΐνη βάρους 153 γραμμαρίων στο μπάνιο.

Στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης αναβολικά χάπια, φυσίγγια και το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητάς του, το οποίο είχε δηλώσει ότι το είχε χάσει.