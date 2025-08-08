Στη φυλακή ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker

Στη φυλακή οδηγείται ο πρώην αστυνομικός που συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών.

Ο παραιτηθείς ένστολος, που πριν από λίγο κρίθηκε προφυλακιστέος, ήταν γνωστός σε ευρύ κοινό από τις κοινοποιήσεις βίντεο στην πλατφόρμα του TikTok.

Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο 22χρονος φίλος του, ο οποίος έχει συλληφθεί για την ίδια υπόθεση.

Ο αστυνομικός αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε «πλήρη άγνοια», υποστηρίζοντας πως δεν είχε αντιληφθεί πως ο φίλος του κατείχε ναρκωτικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε η προσωρινή δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών και των θυρίδων που σχετίζονται με τον πρώην αστυνομικό.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών, αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για τα πλημμελήματα της οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις Αρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών.

Ο πρώην αστυνομικός είχε παραιτηθεί πριν από λίγο καιρό από την υπηρεσία του στην Άμεση Δράση και συνελήφθη από ομάδα των «Αδιάφθορων» οι οποίοι είχαν ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του προτού ο 30χρονος φύγει από το Σώμα.

Στο σπίτι του, σύμφωνα με τη δικογραφία, βρέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητα κοκαΐνης άνω των 150 γραμμαρίων, αναβολικά χάπια, φυσίγγια, ζυγαριές ακριβείας, καθώς και η υπηρεσιακή ταυτότητά του, που ο πρώην αστυνομικός δεν είχε παραδώσει επικαλούμενος απώλεια, πριν από τη σχετικά πρόσφατη παραίτησή του από την Ελληνική Αστυνομία.

Ο 30χρονος πρώην υπαρχιφύλακας, υπηρετούσε στα περιπολικά της Άμεσης Δράσης Αττικής και κατά το παρελθόν είχε διακριθεί για την υπηρεσιακή δράση του.