Απολογείται ο πρώην αστυνομικός και γνωστός Tik Toker που συνελήφθη για ναρκωτικά

Σήμερα πρόκειται να απολογηθεί ο πρώην αστυνομικός και γνωστός Tik Toker, ο οποίος συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται πως έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον του για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 34χρονος φαίνεται πως μπήκε στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι τα ποσά τα οποία φέρεται να κέρδισε από την διακίνηση ναρκωτικών, αναμείχθηκαν με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία και ενσωματώθηκαν στις οικονομικές του δραστηριότητες με σκοπό την νομιμοποίησή τους.

Γι΄αυτόν τον λόγο δεσμεύθηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και όλες οι θυρίδες που μπορεί να υπάρχουν στο όνομά του για να δουν οι ελληνικές αρχές από που προέρχονται αυτά τα χρήματα.

Οι Αρχές εξετάζουν έναν πίσω από αυτό βρίσκεται δίκτυο διακίνησης χρήμάτων ή αν αυτά τα χρήματα του τα έστειλαν τρίτα άτομα τα οποία και θα διερευνηθούν.

Ποινική δίωξη για διακίνηση

Σε βάρος του 30χρονου πρώην αστυνομικού, ασκήθηκε από την Εισαγγελία ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών, αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος καθώς και για τρία πλημμελήματα.

Ο πρώην αστυνομικός που παραιτήθηκε πριν από λίγο καιρό από την υπηρεσία του στην ‘Αμεση Δράση, συνελήφθη από ομάδα των Αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ. που φέρονται να είχαν ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του, προτού ο 30χρονος φύγει από το Σώμα.

Στο σπίτι του, σύμφωνα με την δικογραφία, βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης πάνω από 150 γραμμάρια, αναβολικά κ.ά. Η δίωξη σε βάρος του, πλην του κακουργήματος, περιλαμβάνει και τα πλημμελήματα της οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις αρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών